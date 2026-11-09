"과잉 대응이 낫다" 소나무재선충 칼 뺀 충남도

큰사진보기 ▲충남 서천의 한 야산. 소나무 재선충 피해를 입은 소나무들이 보인다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9일 충남도청에서 기자회견 중인 박수현 지사 ⓒ 이재환 관련사진보기

큰사진보기 ▲충남도가 9일 발표한 소나무 재선충 피해 지도. ⓒ 이재환 관련사진보기

충남 서천, 보령, 태안, 청양 등 서해안 일대에 이어 내륙 지역인 예산군 대술면까지 소나무재선충이 번지면서 충남도에 비상이 걸렸다.소나무재선충 확산 속도가 예사롭지 않은 가운데 박수현 충남도지사는 9일 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "베어 내어야 하는 소나무가 90만 그루에 달하는 것으로 추정된다"라며 이번 사태를 '산림재난'으로 규정했다.박 지사는 "우리 산림이 마주한 비상 상황은 기후 위기와 긴밀하게 맞물려 있다. 기후 변화로 매개충의 활동 시기가 앞당겨졌다"라고 진단했다. 그러면서 "재난은 과잉 대응이 낫다. 도지사가 직접 진두지휘하는 총력 대응 체계에 돌입하겠다"라고 밝혔다.박수현 지사는 "기존의 방제에는 한계가 있다. 중앙정부도 (현재) 산림청장 책임에서 국무총리 책임으로 전환해야 한다"라고 말했다. 기존의 예산과 감시 체계로는 소나무재선충 방제와 예방에 한계가 있다는 뜻으로 풀이된다. 피해 소나무를 처리하는 비용도 한 그루당 20~30만 원 정도 소요되는 것으로 알려져 있다.관련해 박 지사는 "충남도는 올해 460억 원의 예산을 확대했다. 그러나 안정적인 재원이 더 필요하다"라고 강조했다. 그러면서 "소나무재선충의 방제도 중요하다. 뿐만 아니라 예찰을 통해 확산 지역이 없는지를 살피는 작업도 중요하다"라고 덧붙였다.피해목의 재활용 문제에 대해서도 박 지사는 "피해목을 파쇄 후, 발전소에 연료로 제공하는 시스템이었다. 하지만 기후 환경적으로 많은 문제를 야기했다. 이산화탄소를 배출하기 때문이다"라며 "기후위기 시대에 역행하는 처리 방식이다. 산림청에서는 목재로 활용하는 산업화 기술을 개발했다고 한다. 합판 보드 등 목재를 활용하는 기업과 함께 산업적 자원으로 활용할 수 있다"라고 말했다.박 지사는 "앞으로 6개월이 확산을 저지할 마지막 기회"라며 내년 4월까지 선제적 집중방제를 완료하고 벌채와 파쇄 등 방제 역량을 집중 투입할 것이라고 밝혔다. 그러면서 소나무재선충 발견 시 119 혹은 각 시군의 산림부서에 즉시 신고해 달라고 당부했다.한편 소나무재선충은 하늘소(솔수염하늘소·북방수염하늘소)의 몸속에 기생한다. 하늘소가 소나무 새순을 갉아 먹을 때 생기는 상처를 통해 침입하는 것으로 알려져 있다. 소나무를 죽이는 피해를 입힌다. 고사율도 100%에 가깝다.