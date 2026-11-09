충남도, 서천 해양바이오·김 산업·생태관광 육성 박차

큰사진보기 ▲9일 서천군을 방문한 박수현(사진 왼쪽) 충남지사가 유승광 서천군수와 기자간담회를 진행하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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▲박수현 지사 "서천 해양바이오·김 산업·생태관광 육성 박차" 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남도가 서천군의 해양바이오 산업 기반을 확충하고, 김 산업과 생태관광 경쟁력을 강화하는 등 지역 경제 활력 제고에 도정 역량을 집중한다.박수현 충남도지사는 9일 서천을 찾아 '충남통(通)행' 열세 번째 일정을 진행하고, 군민 목소리 청취와 함께 민선 9기 도정 방향 및 서천 발전 구상을 공유했다.서천 문예의 전당 대강당에서 군민 600여 명이 참석한 가운데 열린 '군민과의 대화'에서 박 지사는 지난 6월 타운홀 미팅 건의 사항에 대한 추진 경과를 설명하고 지역 현안을 논의했다.행사장 외부에 마련된 '도지사 직통 현장 민원실'을 통해 접수된 생활 속 불편 사항은 소관 부서 검토를 거쳐 지속 관리할 방침이다.이날 박 지사는 서천의 미래 성장 기반 확충을 위한 분야별 추진 계획을 발표했다.우선 장항국가산업단지의 해양바이오 산업화지원센터를 활용함과 동시에 인증지원센터와 소재 대량 생산 플랜트 건립을 추진해 기업의 기술 개발과 사업화를 지원한다. 국립 해양바이오 산업진흥원 설립 추진을 위해 정부·국회 및 해수부 타당성 조사에 서천군과 공동 대응할 예정이다.김 산업 경쟁력 강화를 위해서는 우량 김 생산과 양식 장비 현대화, 해양 환경 측정 및 황백화 예보 체계 구축을 추진한다. 아울러 국제 마른김 거래소 활성화와 해외 판로 개척, 가공 용수 공급 시설 및 정수 시설 확충도 뒷받침한다.생태관광 및 기반 시설 확충 분야에서는 장항 국가습지 복원, 서천갯벌 방문자센터 건립, 국립휴양공원 지정 건립 등을 지원한다. 금강하구 생태 복원은 정부 연구용역과 연계해 지자체 및 주민 협의를 거칠 예정이며, 장항선 개량·복선전철 사업의 적기 예산 확보에도 적극 나선다. 화재 피해 후 임시시장으로 운영 중인 서천특화시장 재건축과 관련해서는 행정절차와 공정 관리를 밀착 지원해 상인들의 조속한 생업 복귀를 도울 계획이다.이와 함께 박 지사는 이날 전통시장 및 골목상권을 직접 방문하며 민생 경제 행보를 펼쳤다.'소상공인 기살리기 프로젝트 : 박수현이 박수쳐 드립니다'의 일환으로 서천시장거리 골목형 상점가와 서천특화시장을 찾은 박 지사는 점포에서 직접 물품을 구매하는 '마수걸이' 행사를 통해 상인들에게 응원의 메시지를 전하고 애로사항을 청취했다.박수현 지사는 "서천이 가진 해양바이오와 김 산업, 천혜의 생태 자원 강점이 일자리와 지역 경제 활력으로 이어질 수 있도록 서천군과 긴밀히 협력하겠다"며 "도내 골목상권과 전통시장을 지속적으로 찾아 소상공인의 목소리를 도정에 적극 반영하겠다"고 밝혔다.