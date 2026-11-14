개집 위에서도 글 쓰는데... 나라고 못할 게 뭐람

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'오늘도 스누피'는 매번 지고 걷어차이면서도 다음 날 다시 일어나는 <피너츠>의 인물들을 통해 '실패해도 괜찮은 매일'을 건네는 에세이입니다.

큰사진보기 ▲스누피는 오늘도 타자기를 두드리고, 나는 오늘도 키보드를 두드린다. ⓒ 노시은 관련사진보기

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투고자님께.

저희 잡지에 작품을 보내주셔서 감사합니다. 시간을 절약하기 위해 거절 통지서 두 장을 동봉합니다. 한 장은 이번 작품에, 다른 한 장은 다음에 보내실 작품에 대한 것입니다.

투고자님께.

보내주신 형편없는 작품을 돌려보냅니다. 저희가 지금껏 읽은 작품 중 가장 멍청한 작품입니다. 더 이상 보내지 말아 주세요. 제발, 제발, 제발!

"편집자가 애원하는 소리는 듣기 좋단 말이지."

큰사진보기 ▲타자기 치는 스누피. ⓒ 노시은 관련사진보기

올해도 신춘문예의 계절이 돌아왔다. 2027년 신춘문예 공모가 시작됐고, 신문사마다 11월 말부터 12월 초까지 마감일을 내걸었다. 누군가는 마지막 문장을 고치고, 누군가는 원고 분량을 세고, 누군가는 우체국 마감시간부터 확인할 것이다.24년째 신춘문예란 문을 두드리는 나에게 가장 믿음직한 문학 동료는 유명한 소설가도, 엄격한 평론가도 아니다. 빨간 개집 지붕 위에서 타자기를 두드리는 강아지, 스누피다.스누피를 그저 귀여운 강아지로만 알고 있다면 그의 화려한 이력을 소개해야겠다. 스누피는 비행사이자 탐정이고, 변호사이며, 무엇보다 '세계적으로 유명한 소설가'다. 물론 이 직함은 본인이 붙였다. 녀석에게 남들의 인정 여부는 중요하지 않다.스누피의 작업실은 빨간 개집 지붕이다. 지붕 위에 타자기를 올려놓고 소설을 쓴다. 의자도 책상도 없지만 자세는 제법 진지하다. 그의 소설은 대개 '어둡고 폭풍우가 치던 밤이었다'라는 문장으로 시작한다. 첫 문장을 고치느라 며칠씩 끙끙대는 인간 작가들에게는 부러운 결단력이다.문제는 스누피의 문학적 재능을 출판계가 좀처럼 알아주지 않는다는 데 있다. 그는 열심히 소설을 써서 원고를 보내지만 돌아오는 것은 거절 편지뿐이다. 그런데 그 편지들이 하나같이 기가 막히다.어느 날 스누피는 잡지사로부터 제법 정중하게 시작하는 편지 한 통을 받는다.세상에! 아직 쓰지도 않은 작품까지 미리 거절당했다. 한 번의 투고로 두 번 탈락하는 놀라운 경험이다. 편집자의 업무 효율은 높아졌을지 모르지만, 만약 내가 이런 거절의 편지를 받았다면 속이 엄청 쓰렸을 거다.또 다른 거절 편지는 더욱 가관이다.이쯤 되면 거절이 아니라 거의 절규다. 그런데 편지를 읽은 스누피의 반응이 걸작이다.세상에! 출판사가 제발 원고 좀 그만 보내달라고 사정하는데, 스누피는 오히려 그 상황을 즐기고 있다. 나 같으면 다시는 원고를 보낼 엄두도 내지 못했을 텐데. 이 강아지의 자신감은 대체 어디에서 나오는 걸까.거절 편지가 얼마나 많이 쌓였는지, 어느 날은 스누피의 단짝 친구인 작은 새 우드스톡이 그 편지들로 퀼트를 만든다. 보통은 헌 옷이나 천 조각을 이어 붙여 만드는 물건인데, 스누피에게는 거절 편지가 그만큼 흔한 재료인 셈이다. 원고를 쓰느라 밤을 새고, 거절 편지로 만든 이불을 덮고 잔다니 이보다 서글픈 소설가의 삶이 있을까.물론 스누피라고 거절당하는 일이 마냥 즐거울 리 없다. 편지를 읽고 풀이 죽기도 하고, 타자기 앞에서 낙담하기도 한다. 아무리 자신감 넘치는 강아지라도 자신의 작품이 형편없다는 평가를 받으면 속상할 수밖에 없지. 그런데 스누피의 진짜 매력은 그다음에 있다.그는 또 쓴다.출판사가 무슨 말을 하든 개집 지붕에 다시 올라가 타자기를 두드린다. 세상에 다른 할 일은 하나도 없는 것처럼. 비행사에 변호사까지 할 줄 아는 녀석이니 소설가를 그만둔다고 굶어 죽을 일도 없을 텐데 말이다. 그리고 여전히 자신을 세계적으로 유명한 소설가라고 부른다. 아무래도 출판사와 스누피 중 한쪽은 크게 착각하고 있는 게 분명하다. 나는 당연히 스누피 편이다.사실 스누피의 거절 편지가 이렇게 웃긴 건 남의 일 같지 않아서다. 24년째 신춘문예의 문을 두드리는 내 처지도 별반 다르지 않으니까. 그동안 책도 세 권 냈고, 글을 써서 원고료도 받아봤다. 하지만 신춘문예만큼은 도무지 인연이 닿지 않았다. 그토록 여러 곳에 응모했는데, 단 한 번도 최종심에서 이름이 언급된 적조차 없다.이쯤 되면 내가 정말 소설가 재질이 아닌가 싶기도 하다. 뼛속까지 '아싸'인 사람이라 내가 쓰는 이야기들이 남들에게는 그다지 재미가 없는 걸까. 남들은 그냥 지나치는 일에 혼자 의미를 부여하고, 시시한 장면을 붙들고 몇 날 며칠을 고민하는 소심한 성격이 소설에도 고스란히 묻어나기 때문일까. 오랜 시간 노력해도 안 되는 일이 있다는 사실을 마주할 때면 이런저런 생각이 든다.그런데 이상한 일이다. 이제 그만둘 때도 되지 않았나 싶다가도, 살다 보면 또 이야기가 생겨난다. 길을 걷다가 문득 떠오르는 장면이 있고, 누군가의 말을 듣다가 상상하게 되는 인물이 있다. 오래전에 겪었던 일이 어느 날 갑자기 새로운 이야기로 다가오기도 한다.그냥 흘려보내면 그만일 텐데, 그게 잘 안 된다. 결국 컴퓨터를 켜고 한 문장을 쓴다. 그다음 문장을 쓰고, 또 그다음 문장을 쓴다. 그렇게 한 편의 소설이 완성될 즈음이면 어김없이 신춘문예의 계절이 돌아와 있다.그럴 때마다 나는 스누피를 떠올린다. 스누피도 저렇게 계속하는데, 나라고 못 할 게 뭐람. 솔직히 스누피를 보고 있으면 위로가 된다. 유명한 작가의 성공담을 읽을 때와는 조금 다른 종류의 위로다.훌륭한 소설을 쓰는 비법을 알려주는 것도 아니고, 언젠가 반드시 성공할 거라고 약속해 주는 것도 아니다. 그저 세상에서 가장 귀여운 강아지가 나보다 훨씬 더 험한 거절을 당하면서도 오늘도 타자기를 두드리고 있다는 사실이 좋다. 덕분에 나도 다시 원고를 펼칠 용기가 생긴다.스누피는 개집 지붕에서 타자기를 두드리고, 나는 책상 앞에 앉아 컴퓨터 자판을 두드린다. 다만 나에게는 자신이 이미 세계적으로 유명한 소설가라 믿는 스누피의 대단한 자신감은 없다. 그래도 한 가지는 닮았다. 쓰는 일을 그만두지 않는다는 것.스누피는 또 거절 편지를 받을지도 모른다. 나 역시 올해 신춘문예 당선자 명단에서 내 이름을 찾지 못할 확률이 훨씬 높다. 그럼에도 불구하고 나는 올해도 어김없이 마감에 맞춰 우체국에 가서 내가 쓴 소설을 신문사로 보낼 것이다.