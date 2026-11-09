80년 광주에 있던 외국인의 고향에서 46년 후 벌어진 일

큰사진보기 ▲'내 이름은 원덕기' 특별상영회518의 진실을 알리려 한 팀 원버그라는 인물을 통해 역사적 진실과 정의가 무엇인지를 생각하게 한 영화다. ⓒ 송유정 관련사진보기

"우리는 집에 가려고 밖으로 나왔고 시내버스를 타고 있었습니다. 그런데 갑자기 군인들이 거리로 진입했고, 모든 버스를 되돌려 보냈습니다. 그래서 우리는 버스에서 내렸고, 골목길을 통해 집으로 가려고 했습니다. 그때 군인들이 들이닥쳐, 모든 사람들을 포위했습니다. 그리고 젊은 남자라면 누구든 서 있기만 했다면 누구든지 다리와 머리를 무자비하게 때리기 시작했습니다."

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큰사진보기 ▲'내 이름은 원덕기' 특별상영회티켓 뒷 면에 "내 이름은 OOO"이라고 적을 수 있다. ⓒ 송유정 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일(현지시간), 미국 미네소타주 미니애폴리스에서 중간선거 결과 민주당이 상·하원 모두에서 과반을 차지한 가운데 국경순찰대 요원의 총격으로 사망한 알렉스 프레티의 추모 장소에 '나는 투표했다'라고 적힌 스티커들이 붙어 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

"권력을 폭력으로 대신하면 승리를 가져다 줄 수도 있지만 그 대가는 크다. 패배자뿐만 아니라 승리자 또한 자신의 권력 때문에 대가를 치러야 하기 때문이다."

큰사진보기 ▲'내 이름은 원덕기' 특별상영회포스터를 찍었는데, 소중한 감독님이 함께 남았다. ⓒ 송유정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.