80년 광주에 있던 외국인의 고향에서 46년 후 벌어진 일

"우리는 집에 가려고 밖으로 나왔고 시내버스를 타고 있었습니다. 그런데 갑자기 군인들이 거리로 진입했고, 모든 버스를 되돌려 보냈습니다. 그래서 우리는 버스에서 내렸고, 골목길을 통해 집으로 가려고 했습니다. 그때 군인들이 들이닥쳐, 모든 사람들을 포위했습니다. 그리고 젊은 남자라면 누구든 서 있기만 했다면 누구든지 다리와 머리를 무자비하게 때리기 시작했습니다."
영화는 어떤 젊은 남자의 인터뷰로 시작한다. 영화의 첫 장면이자 영화 제작의 시발점이 되기도 한 인터뷰 영상의 주인공은 팀 원버그, 한국 이름 '원덕기'였다. 특별상영회에서 본 <오마이뉴스> 소중한 기자의 다큐 영화는, 우리에게 생소한 한 인물을 익숙한 역사적 사건 속에서 만나게 했다. 최초의 단서는 영상 하나와 몇 장의 사진뿐이었지만 그를 기억하는 많은 이들의 인터뷰로 '원덕기'는 2026년 현재, 입체적인 인물로 다시 태어났다.
광주의 팀 원버그, 팀 원버그의 광주
1954년 미네소타에서 출생한 팀 원버그는 24세이던 1980년 당시 광주에 머무르고 있었다. 의사가 꿈이었던 그는 미국 평화봉사단원으로 전남대학교 병원에서 한센병 환자를 담당하고 있었다. 늘 밝고 성실했으며 헌신적인 사람이었다고 동료들은 말한다.
계엄군의 유혈 진압으로 사태가 심각해지자 주한 미국대사관은 평화봉사단원에게 서울로 대피하라는 명령을 한다. 하지만 팀을 비롯해 폴 코트라이트, 데이브 돌링거 등의 단원들은 이 지시를 따르지 않았다. 왜였을까. 그는 어떻게 낯선 외국 땅에서 일어난 항쟁에 망설임 없이 함께 할 수 있었을까.
이에 대해 팀의 누나와 동료들은 광주가 '팀의 도시'였으며 광주가 팀을 '각성'시켰다고 말한다. 팀에게 광주는 이미 낯선 외국 땅이 아니라 삶의 일부였다. 평범한 사람들과 평화로운 일상을 공유하던 도시가 공권력에 의해 무자비하게 짓밟히는 모습을 목도한 팀은 이미 광주 시민의 한 사람이었기 때문에 혼자 탈출할 수 없었던 것이다.
팀은 자신이 외국인이라는 점을 이용해 구타당하는 시민의 앞을 막아섰다. 외국인으로서 할 수 있었던 일을 한 것이다. 그는 민중의 한 사람으로서 할 수 있는 일에도 적극적이었다. 들것에 누운 부상의 이동을 돕는 사진에 찍힌 그는 함께 들것을 든 네 명의 시민처럼 다급하고 초조한 기색이 역력하다.
팀은 거기서 멈추지 않았다. 정치적 활동이 원칙적으로 금지된 단체 '주한평화봉사단'에 속해있었지만 진실을 외면할 수 없었다. 눈에 보이는 객관적 사실이 넘쳐났기 때문이다. 어떤 사안, 상황에 대해서 우리는 기계적 중립을 지킬 수 없다. 그래서는 안 된다. 그 어떤 사안, 상황이란 객관적 사실이 넘쳐날 때다. 외면해서도, 침묵해서도 안 되고 왜곡해서는 더더욱 안 된다. 그건 정치나 이념이나 진영과는 전혀 무관한 일이다.
5월 24일 전남대병원 옥상에서 영화 <택시운전사>의 주인공 위르겐 힌츠페터에 의해 찍힌 영상에서 팀은 절박한 상황을 담담하게 증언한다. 진실을 알리기 위한 그의 행보는 거기에서 끝나지 않았다. 그는 5.18 직후 서울로 올라가 증언록 및 보고서를 주한미국대사관과 AP통신 등에 보냈다.
5·18 민주화운동의 진실을 규명하고 널리 알리기 위해 그는 귀국 후 의사로서의 길을 접고 한국학을 전공한다. 세상에 선한 영향을 주고 싶었던 청년은 생명을 살리는 일에서 역사를 살리는 일로 방법을 바꿨다.
객관적 사실을 통해 학살의 참혹함과 인간의 잔인함, 그 안에서 일어난 자발적 시민 저항을 공식적으로 알리기 위한 방법으로 학술지를 택했다. 1987년 하와이 대학교 대학원에서 <광주 민중항쟁: 내부자의 시선(The Kwangju Uprising: An Inside View)>이라는 논문을 발표했는데, 5·18을 단순한 소요 사태가 아닌 '시민들의 정당한 민주화 운동'이자 '국가 폭력에 맞선 저항'으로 해외 학계에 최초로 자리매김하게 한 결정적 역할을 했다고 평가받는다.
46년을 넘는 평행이론
46년 전 광주에서 있었던 일에 대해 우리나라는 팀 원버그만큼도 소리 내지 못하고 있다. 정치적 대립이 객관적 사실을 외면하게 만들었다. 거짓을 진실인 것처럼 떠들어도 호되게 꾸짖지 못한다. 폭력적인 수단으로 권력을 획득하고 거짓과 선동이 난무하던 그 시절에서 한 발자국도 나아가지 못한 듯 보인다. 창피한 일이다.
팀 원버그의 고향 미네소타에서도 2026년 1월 비슷한 일이 있었다. 미 이민세관단속국(ICE)의 총에 맞아 37세 백인 여성 미국 시민권자 르네 니콜 굿이 사망했고 이어 국경순찰대 요원의 총격에 37세 미국 시민권자이자 보훈병원 간호사인 알렉스 프레티가 사망했다. 공권력이 무고한 시민을 살해했으며 정치적 목적을 위해 피해자를 폭도와 테러리스트로 몰아세웠다. 국가 폭력을 정당화하고 진실을 은폐하던 46년 전 신군부와 닮았다.
얼마 전 있었던 미국 중간선거에서 민주당이 연방상원 총 100석 가운데 54석을 확보하며 다수당이 됐다. 하원에서도 총 435석 가운데 245석을 확보했고 보수의 심장이라 불리던 텍사스에서마저 민주당 후보가 상원에 당선됐다. 트럼프 대통령의 국정 운영에 대한 유권자들의 강력한 심판이며, 부당한 국가 폭력에 대한 시민들의 반격이 아닐 수 없다.
사전 선거가 시작될 즈음부터 팀 원버그의 고향인 미네소타에서는 특별한 방식의 추모가 이어졌다. 투표를 마친 시민들은 "I VOTE"라고 적혀있는 붉은색 스티커를 곳곳에 붙이기 시작했다. 르네 니콜 굿과 알렉스 프레티의 무고한 죽음에 대한 분노를 투표로 표현했음을 시민들에게 알리는 운동이었다. 시민이 할 수 있는 가장 세련된 방식의 복수였다.
팀 원버그는 그의 논문 <The Kwangju Uprising: An Inside View >에서 한나 아렌트의 말을 빌려 폭압적인 권력의 말로를 설명한다.
"권력을 폭력으로 대신하면 승리를 가져다 줄 수도 있지만 그 대가는 크다. 패배자뿐만 아니라 승리자 또한 자신의 권력 때문에 대가를 치러야 하기 때문이다."
'원덕기'에게 선물하고 싶은 세상
46년 전 광주와 2026년의 미네소타에 시민이 있었다. 폭력과 전쟁으로 가득한 오늘의 세계 곳곳에도 시민이 있다. 깨어 있는 시민, 서로가 서로에게 각성을 일으키는 시민의 연대가 역사를 추동한다. 역사는 개인의 삶과 서사가 모이고 엮여 완성되는 것이지 소수의 권력자가 이끌고 만드는 것이 아니다.
영화를 보며 내내 드는 생각은, 서로 다른 시간·공간·역사를 잇는 것은 결국 사람이라는 것이었다. 인종, 성별, 나이, 직업, 종교 등 서로를 구분하는 사회적 기준이 있지만, 우리 각자는 고유의 이름이 있다. 또한 누군가의 부모, 딸, 아들, 동료 등 사람과의 관계 안에서 만들어지는 호칭이 있다.
선한 미소가 인상적인 청년 팀 원버그, 한국 이름 원덕기를 기억하는 사람들 모두가 그를 '친구'라고 불렀다. 서로를 친구라 생각하는 사람들은 상대의 고통과 아픔을 외면하지 않는다. 적극적인 조력자가 되거나 문제를 해결하기 위해 함께 노력한다. 동시대를 살아가는 모든 이들을 친구라 생각하고 그들의 고통과 아픔에 연민을 가져야 한다는 것이 팀이 우리에게 남긴 메시지가 아닐까.
우리 한 명 한 명이 'Tim 원버그'가 되어 우리 모두가 'Team 원버그'가 되기를 소망하지 않을까. 동료 시민, 친구 시민이 함께 어깨 동무하고 서로를 각성시키며 서로에게 든든한 뒷배가 되어주는 세상을 그에게 선물하고 싶어졌다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.