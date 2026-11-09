미국·유럽 뒤덮은 데이터센터 반란, 우리가 물어야 할 것들

큰사진보기 ▲2026년 11월 7일 아일랜드 더블린 시내에서 시위대가 데이터 센터 건설에 반대하는 시위를 벌이며 다일(Dail, 아일랜드 의회)을 향해 행진하는 동안 피켓을 들고 있다. ⓒ 연합뉴스/AFP 관련사진보기

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큰사진보기 ▲‘주거지역 데이터센터 난립 중단 및 입지 기준 마련 촉구 기자회견’이 10월 20일 오전 서울 종로구 세종문화회관앞에서 지역 주민과 환경시민단체 공동주최로 열렸다. ⓒ 권우성 관련사진보기

지난 11월 7일(현지시간) 아일랜드 더블린에선 전국 규모의 데이터센터 반대 시위가 열렸습니다. 환경보호 단체인 'Friends of the Earth Ireland'가 주최한 이날 시위에 모인 사람들은 신규 AI와 데이터 센터를 전면 유예하고, 데이터센터 건립에 따른 전기료 상승 문제 해결을 촉구했습니다.같은 날, 스페인 사라고사에서도 시위가 벌어졌습니다. 이 역시 데이터센터 건립 사업의 중단을 요구하는 시위였습니다. 참가자들은 데이터센터 건립이 일자리를 창출하지도 않으면서 막대한 물과 전기만 소모하면서 지역을 위협하고 있다고 주장했다. 참가자들은 "권력자들의 아첨은 이제 그만. 기술 기업들의 약탈도 이제 그만"이라는 구호를 외쳤습니다.최근 AI 데이터센터 건립에 반발하는 움직임이 미국과 유럽 등 세계적으로 확산되고 있습니다. 미국에선 데이터센터 문제가 유권자들의 정치적 선택의 문제에 중요한 요인으로 자리 잡은 것으로 나타났습니다. 미국 CNBC 여론 조사를 보면, 민주당의 압승으로 끝난 이번 미국 중간선거에서 유권자의 56%가 인공지능(AI)과 데이터 센터가 투표 결정에 중요한 또는 주요 요인이었다고 답했습니다. 이들 중 65%는 데이터 센터 건립에 반대 경향을 보이는 민주당 후보에 투표했다고 응답했습니다.실제로 미국 중간선거와 함께 치러진 지역 주민투표에서는 데이터센터에 대한 민심이 그대로 확인됐습니다. CNBC 집계에 따르면 미국 전역에서 치러진 데이터센터 주민투표 50여건 가운데 최소 46건이 데이터센터 건립을 제한하거나 반대하는 쪽의 승리로 끝났습니다. 지난 7월 미국 버지니아주에서는 140조원 규모의 초대형 데이터센터 건립 사업(Digital Gateway)이 법원에서 승인 무효 판결로 좌초됐습니다. 미국 위스콘신주와 인디애나폴리스 등에서의 데이터센터 건립 사업도 추진 단계에서 주민 반발로 인해 무산됐습니다.이처럼 미국과 유럽에서 시민들의 데이터 센터 반대 운동이 확산되는 이유는 뭘까요?데이터센터는 전기와 수자원 등 막대한 자원을 소모합니다. 데이터센터 건립으로 전기 사용량이 증가하면 해당 지역의 가정용 전기료 인상으로 이어집니다. 미국 시사주간지 타임은 데이터센터가 집중된 오하이오주의 평균 가정용 전기요금은 최근 1년간 약 15%, 10년간 66% 이상 급등한 것으로 나타났습니다. 데이터센터는 AI 서버의 열을 식히기 위해 막대한 물도 사용합니다. 실제 가뭄에 시달리는 스페인 아라곤 지역에서 시민단체들은 데이터센터가 강을 메마르게 하고 있다고 반발합니다. 데이터센터 운영에 따른 소음과 미세먼지 등 건강권 위협도 해당 지역 거주민들이 감내해야 하는 위험입니다.지역 주민 입장에선 이런 위험을 감수했는데도 얻을 것이 없습니다. 데이터센터 건립과 운영이 해당 지역에 미치는 일자리 창출 효과는 극히 미미합니다. 미국의 보조금 감시 연구기관 '굿 잡스 퍼스트(Good Jobs First)' 분석에 따르면, 데이터센터 건립 이후 상시 고용 인원은 시설당 25-150명 수준에 불과합니다. 데이터센터에서 나오는 천문학적 수익은 지역 주민이 아닌 빅테크들의 몫입니다. 지역 주민들 입장에선 당연히 반기를 들 수밖에 없습니다.미국과 유럽의 이같은 흐름은 한국에도 중요한 시사점을 던집니다. 최근 데이터센터 건립과 관련해 지자체들이 지역 경제 활성화를 명목으로 앞다퉈 데이터센터를 유치하거나 유치 경쟁에 뛰어들고 있습니다. 그런데 정작 데이터센터가 들어오면 지역 경제와 생태계에 어떤 긍정적인 영향을 미치고, 부작용은 무엇인지에 대한 논의는 뒷전입니다.미국과 유럽의 사례가 보여주듯, 데이터센터는 막대한 전력과 냉각수를 소모하는 데 비해 지역 경제 효과는 미미해, '일자리 없는 자원 블랙홀'로 전락할 위험이 큽니다. 우리는 데이터센터 유치를 주장하는 지자체장과 정치인에게 냉정히 물어야 합니다. "데이터센터가 우리 지역에 어떤 긍정적인 효과를 가져다주는가"라고 말이죠.