외국연금 받는 국민 7200명 넘어... AI·빅데이터로 찾아낸 수급권

큰사진보기 ▲전북 전주에 있는 국민연금공단 기금운용본부 전경. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국민연금공단이 그동안 사회보장협정 체결 확대와 외국연금 청구 지원 서비스 노력을 통해 외국연금을 받는 국민이 7200명을 넘어섰고 연간 수급액도 전년 대비 약 100억 원이 증가한 447억 원에 달했다고 밝혔다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

큰사진보기 ▲국민연금공단이 전 직원에게 지난 9월 말 자체 개발 생성형 AI 서비스 ‘N-GPT’를 정식 오픈했다. 공단은 앞서 지난 6월 카카오엔터프라이즈와의 전략적 업무협약을 통해 고성능 그래픽처리장치(GPU) 자원을 확보하는 등 인공지능 대전환을 위한 강력한 기반시설을 마련했으며, 이를 통해 N-GPT의 안정적인 서비스 구현을 가능하게 했다. ⓒ 국민연금공단 관련사진보기

국민연금공단이 인공지능(AI)과 빅데이터 분석을 활용해 국민이 미처 알지 못했던 외국연금 수급권을 찾아내면서 외국연금을 받는 국민이 7200명을 넘어섰다. 이들이 받는 연금액도 연간 447억 원으로, 1년 만에 약 100억 원 증가했다.국민연금공단은 9일 사회보장협정 체결 확대와 외국연금 청구 지원 서비스를 통해 외국연금 수급자가 7200명을 넘어섰고, 연간 수급액은 전년보다 약 100억 원 늘어난 447억 원에 달했다고 밝혔다. 이번 성과는 우리나라가 사회보장협정을 체결·발효한 42개국 가운데 32개국과 맺은 가입기간 합산협정의 효과다.가입기간 합산협정은 두 국가의 연금 가입기간을 합산해 최소 가입기간 요건을 충족하면 해당 국가의 연금을 받을 수 있도록 한 제도다. 해외에서 일하거나 거주하면서 연금을 납부했지만, 각 국가의 가입기간만으로는 연금 수급 요건을 채우지 못한 국민도 연금을 받을 수 있는 길이 열린 것이다.연금공단은 국민의 외국연금 수급권을 보호하기 위해 2025년부터 3대 밀착 지원 서비스를 추진하고 있다. 우선 미국 사회보장청(SSA)을 2년 연속 한국으로 초청해 미국 연금 대면 상담과 신청 접수를 지원했다. 이를 통해 1200명이 넘는 국민이 미국 연금 직접 신청 등 맞춤형 서비스를 이용했다.AI·빅데이터를 활용한 선제적 발굴도 진행했다. 연금공단이 보유한 데이터를 분석해 외국연금 수급 가능성이 높은 대상자를 찾아내고, 2025년부터 모두 4차례에 걸쳐 연금 신청 안내문을 발송했다. 국민이 자신의 외국연금 수급 가능성을 알지 못해 신청 기회를 놓치는 일을 줄이겠다는 취지다.온라인 자가진단 서비스도 마련했다. 국민연금공단 홈페이지의 '외국연금 수급 가능성 진단하기' 시스템을 이용하면 외국에서 연금을 납부했거나 호주·뉴질랜드 등에 거주한 경험이 있는 국민 누구나 외국연금 수급 가능성을 스스로 확인할 수 있다.김성주 이사장은 "정보가 부족하여 외국연금을 신청하지 못했던 국민에게 밀착 지원서비스를 제공한 결실"이라며 "앞으로도 적극 행정과 디지털 기술을 활용해 국민이 외국연금 받을 권리를 놓치지 않도록 지원하겠다"고 밝혔다.한편 연금공단이 지난 9월 말 정식 도입한 자체 개발 생성형 AI 서비스 '엔-지피티(N-GPT)'도 업무 현장에서 빠르게 확산하고 있다. 도입 한 달 만에 임직원 4000여 명이 참여하고 누적 이용 건수 20만 건을 넘어섰다. 외부망과 분리된 내부망 환경에서 운영해 정보 유출과 해킹 우려를 차단한 것이 특징이다.연금공단은 '쉬운 용어 변환 서비스'를 시작으로 척추장애 심사지원, 고객상담 내역 자동등록, 민원 답변 초안 작성 등 실무형 AI 서비스를 연내 확대 도입할 계획이다.김 이사장은 "인공지능을 활용한 업무 혁신을 통해 직원의 업무 부담은 줄이고 국민이 체감하는 연금 서비스를 제공하겠다"고 말했다.