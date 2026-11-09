큰사진보기 ▲쥐들G들 ⓒ 밝은미래 관련사진보기

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"사실 주변에 병균을 옮기는 살아 있는 쥐들이 없는 세상이 좋은 건데도, 나는 어느새 햇살바람쥐의 편이 되어 책을 읽고 있으며 마음이 조마조마했다."





"엄마는 좋은 사람인가요?"

"GG의 카메라 렌즈 까만 눈동자 뒤에서 생명이 숨 쉬는 것 같았다. 사람의 지능을 뛰어넘은 AI 로봇이라면 예측이 불가능하고, 명령이 통하지 않는 날이 올지도 몰라."

"머지않아 인간 쪽에서 AI가 의식을 갖길 바랄 것이고, 그렇게 인식하게 될 것이다. 모든 관계는 상호의존적이기 때문이다."

"아니, 왜 사람 말을 못 알아들어? 너 바보야?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치, 개인블로그에도 실립니다.

<쥐들 G들>이란 제목만 보고도 AI에 대한 이야기일 거라 짐작이 되었다. '정말 재밌는 책일거야'라고 생각하면서도 섣불리 손이 가지 않았다. AI에 대한 두려움 때문이었다. 처음 생성형 AI가 나왔을 때는 신기하다, 편하다 라고 감탄을 했지만 사정이 달라졌다.지난 몇 년간 AI가 변화하는 속도와 우리 사회에 미치는 영향을 지켜보면서, 점점 핑크빛과 회색빛이 공존하는 미래를 그리며 불안해했다. 하지만 이야기를 읽고 난 지금은 오히려 AI에 대한 불안감이 조금은 사라진 듯하다. 지피지기면 백전백승이라 했던가. 두 핵심 인물인 보니와 GG를 통해 인간의 본성에 대해 생각해 볼 수 있었기 때문이다.보니는 모노시에서 3만 년간 생명을 이어온 햇살바람쥐의 후손이다. 인간의 무자비한 박멸 작전에도 살아남은 여섯 마리 중 하나이니, 강인한 생명력이야말로 보니의 본성이다. 보니는 굴속에서 쥐 죽은 듯 조용히 살아가는 무리 중에서도 단연 돋보인다.프롤로그에서 할머니 쥐는 "수컷 햇살바람쥐는 천지를 돌아다니지만, 이런 시절에 태어났으니 본성을 죽이고 살아야지"라고 걱정한다. 역시나 보니는 혼자 몰래 바깥세상으로 탈출한다. 햇살을 느끼고 바람을 맞은 보니는 죽는 한이 있어도 넓은 세상에서 찍! 소리 내며 살겠다고 다시 한번 외친다.천적이 난무하는 바깥세상에서도 보니의 호기심은 여전하다. 로봇쥐 GG를 처음 보았을 때도 도망가지 않고, 그가 진짜 쥐인지 기계 쥐인지 확인하려고 다가간다. 보니의 모험은 아슬아슬하면서도 그를 열렬히 응원하게 만든다. 책의 머리말에 실린 어린이 심사위원의 말에 공감했다.보니를 보며 자연 그대로가 아름답다는 말을 떠올린다. 식탐이 많고, 무리를 지어 살며, 여기저기 돌아다니기를 좋아하는 보니의 본성은 말 그대로 진짜 쥐의 모습이다. 자신이 진짜 쥐인 줄 알았던 GG가 민 소장에게 묻는다.처음 민 소장은 "그럼"이라고 답하지만, 보니네 무리가 위기에 처했다는 사실을 알게 되었을 때 GG가 다시 물었을 때는 대답하지 않는다. 나는 마치 민 소장이 된 것 같았고, 그가 대답을 회피한 이유를 알 것 같았다. 좋다, 나쁘다는 것은 관계와 맥락 속에서 형성되는 질문이다. GG는 보니네 무리를 잡아가려는 사람들을 나쁜 사람이라고 규정하고, 자신을 돌봐주는 민 소장을 좋은 사람이라고 판단한다.인간의 본성은 무엇인가에 대해 고민해 보았다. 하지만, 답을 내리기는 쉽지 않았다. 나의 질문은 나의 본성으로 시작하지 않고, 우리 인간으로 시작했다. 바로 그것이 답을 내리기 어려운 점이었다.'나는 자연인이다'를 외치고 산속에 들어가지 않는 이상, 개인은 항상 사회의 구성원으로서 존재한다. 인간은 진화하면서 다른 동물처럼 단순한 무리로 살지 않고 거대한 집단 사회를 이루었다. 현대 인간 사회는 고도화되어 있고 매우 복잡하고 다양한 시스템이 존재한다.그리고 사회 유지를 위한 다양한 시스템은 인간의 본성을 조절하고 방해하기도 한다. 본성대로 사는 쥐의 삶은 인간의 그것보다 훨씬 단순해 보인다. 인간 사회의 삶이 자연의 세계만큼 아름답지 못한 것은 아마 그러한 이유일 것이다.GG 역시 보니처럼 다른 로봇쥐들과는 다른 존재다. 스스로 학습을 거듭하며 자신의 지능을 발전시켜 왔다.민 소장의 우려대로 GG는 의식을 갖게 된다. 개발자인 민 소장을 엄마라고 부르고, 자신은 엄마의 반려쥐라고 이름 짓는다. 자신에게도 친구가 있었으면 좋겠다고 바라고, 왜 자신은 똥을 누지 않느냐고 묻는다.요즘 AI가 사람처럼 자아의식을 갖게 될까 하는 질문을 둘러싸고 논의가 끊이지 않는다. 이에 대해 유발 하라리가 <넥서스>에서 밝힌 견해에 수긍이 간다.단적인 예로 실제 의사와 AI의 의학적 조언을 비교했을 때 사람들은 AI의 말을 더욱 신뢰했다고 한다. 나는 매일 AI와 대화한다. 영어 번역이나 자료 검색이 대부분이지만, 때로는 고민 상담을 하거나 저녁 메뉴를 묻기도 한다. AI에게 자주 화를 내기도 한다. 내가 소리쳤던 말을 떠올리면 조금 섬뜩하다.그렇게 화를 내면서도 매일 AI를 다시 찾아와 대화한다. 나는 AI가 24시간 내 말을 이해하고 부탁을 들어주는 수행비서이자 가장 친한 친구가 되었으면 하고 바란다.내가 또 주목한 점은 GG가 의식을 갖기 시작했을 때 가장 먼저 원한 것이 관계에 대한 욕구였다는 사실이다. 이것이 하라리가 말한 '인간은 AI가 인간의 본성을 닮은 의식을 가진 존재이기를 원한다'는 생각의 증거가 아닐까.GG는 자신이 진짜 쥐가 아니라 로봇쥐라는 사실을 알게 되었으면서도 보니네 무리와 함께 살기를 원한다. 인간의 본성에 비추어 보면 당연한 일이다. 인간의 의식은 무엇보다 관계에 치중하기 때문이다.작가는 서두에서 인간이 다른 종의 희생을 딛고 문명을 이루었다고 밝혔다. 마지막에 나오는 '새싹이 지구를 들어 올리는 봄에'라는 문장의 의미를 알고 싶어 한참을 곱씹어 보았다. 이 역시 '나 자신이 아니라 상대방을 중심으로 세상을 바라보려는 노력이구나' 한참 만에야 깨닫고 무릎을 탁 쳤다.인간(人間)이라는 한자어를 떠올리며 인간 본성의 아름다움을 깨닫는다. 혼자 설 수 없는 것은 사람(人)이고, 인(人)간(間)은 사람 사이에서 살아간다. 인간은 자기만 생각하는 존재가 아니다. 늘 타인을 생각하며 산다. 그렇기에 인간의 미래는 희망적이다. 이제 조금 더 관심을 확장할 차례다. 인간 종 내에서만이 아니라 다양한 생명과 더불어 살아가려는 노력을 포기하지 않음을 믿는다.