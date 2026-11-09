28년 전 아들이 건넨 은행잎, 오늘은 책 일곱 권을 기다립니다

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큰사진보기 ▲1998년 아들이 건넨 은행잎과 일기장 ⓒ 정형미 관련사진보기

"사고 싶은 책 있으면 제목, 출판사 보내줘요."

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"이 가을도 너로 하여금 행복하고 아름답다. 고맙다. 이 노란 은행잎처럼 예쁘게 살자 우리."

"엄마, 가장 예쁘고 색깔 좋은 걸로 주워 왔어요. 오늘 바람이 세게 불어서 낙엽이 모두 떨어졌더라고요."

"엄마, 글 쓰는 건 너무 좋은데 목디스크 조심하세요. 눈 버리니까 쉬어가면서 쓰시고요."

큰사진보기 ▲아들이 선물한 패드와 책 ⓒ 정형미 관련사진보기

"엄마, 그냥 가져가서 읽으세요."

"금액 맞춰서 구매해. 다 사지 말고. 고마워."

"아들이 다 사서 보내면 어떡하려고 그걸 다 적었어?"

"아들아, 어릴 적 네가 엄마에게 예쁜 가을을 선물해 주었듯, 이제는 엄마가 너의 지친 마음을 따뜻하게 달래줄 수 있는 가을을 선물하고 싶구나."

1998년 11월 9일, 초등학교 6학년 아들이 하굣길에 주워 온 은행잎 한 장을 내게 건넸다. 나는 그 작은 선물을 오래 간직하고 싶어 투명 랩으로 정성껏 감싸 일기장에 넣어두었다. 그리고 28년이 흐른 2026년 11월 9일. 아들에게서 반가운 카카오톡 메시지 한 통이 도착했다.짧은 메시지였지만 마음이 금세 설렘으로 가득 찼다. 읽고 싶었던 책들이 하나둘 떠올랐다. 나는 곧바로 책 일곱 권의 제목과 출판사를 적어 아들에게 보냈다. 그런데 책을 사주겠다는 아들의 말 한마디가 뜻밖에도 28년 전 가을을 불러왔다. 오래된 일기장을 꺼내 펼쳐보니 그 안에는 빛바랜 은행잎 한 장이 고스란히 남아 있었다.1998년 11월 9일 월요일. 맑음. 일기장에는 그날의 날씨와 함께 초등학교 6학년 아들이 학교에서 돌아와 건네준 은행잎 이야기가 적혀 있었다. 투명한 랩으로 감싸 보관한 은행잎은 28년의 세월을 지나 노란빛이 짙은 갈색으로 바랬다. 그래도 다행히 부서지지 않고 그날의 모양을 간직하고 있다. 은행잎을 바라보다 당시 일기장에 적어둔 나의 편지를 다시 읽었다.그날은 바람이 제법 세게 불었다. 학교에서 돌아온 아들은 아파트 현관문을 열고 들어서며 길가에서 주운 은행잎 한 장을 내밀었다.집 안에서 일하던 내게 다가와 가을을 건네는 아들의 마음이 어찌나 예쁘고 고맙던지. 나는 그 따뜻한 마음을 오래 간직하고 싶었다. 집에서 가장 귀한 보관재였던 투명 랩을 꺼내 은행잎을 정성껏 감쌌다. 그리고 일기장 한구석에 아들에게 전하는 편지를 써서 함께 보관했다.'가끔 힘들고 슬퍼도 아들의 예쁜 마음씨 덕분에 큰 힘을 얻는다. 항상 아름다운 낙엽을 주는 네가 있어 엄마는 행복하단다. 아들아, 내년에도 가을이 오면 엄마를 생각하며 노란 은행잎 한 장 건네줄 수 있겠지?'그때 엄마에게 가을을 건네던 아이는 어느덧 어엿한 사회인이 되었다. 이제는 사람들의 삶을 묵묵히 기록하는 '인생 이야기 기록 작가'로 살아가는 엄마의 든든한 지원군이기도 하다. 어느 날 아들은 큼직하고 반짝이는 최신식 패드 하나를 선물했다. 글쓰기를 좋아하는 엄마에게 좋은 도구를 마련해 주고 싶었던 모양이다. 그러면서 건강도 잊지 않고 챙겼다.밤낮으로 글을 쓰느라 자판을 두드리는 엄마의 건강까지 걱정해 주는 아들. 매끄러운 패드 화면을 바라보는데 문득 1998년, 노란 은행잎 한 장을 들고 집으로 돌아오던 열두 살 소년의 모습이 겹쳐 보였다.사실 아들이 엄마에게 책을 사주기 시작한 데에는 작은 계기가 있었다. 지난 봄, 아들 집에서 김다슬 작가의 <기분을 관리하면 인생이 관리된다>라는 책을 보았다. "이런 책도 있었어?" 하고 반가워하자 아들은 선뜻 책을 내어주었다.그러고는 앞으로 엄마가 읽고 싶은 책을 사주겠다는 약속도 했다. 그 약속이 오늘의 카카오톡 메시지로 이어진 것이다. 나는 아들에게 일곱 권의 책 목록을 적어 보냈다.양귀자의 <모순>, 트리나 포울러스의 <꽃들에게 희망을>, 김호연의 <불편한 편의점>, 피천득의 <인연>, 한정원의 <모든 삶은 기록을 남긴다>, 그리고 백희나의 <알사탕>과 고정욱의 <가방 들어주는 아이>까지. 목록을 적다 보니 문득 이런 생각이 들었다.'너무 많이 신청한 건 아닐까? 내 욕심인가?'사실 읽고 싶은 책을 나름대로 많이 줄인 목록이었다. 그래도 아들이 사주겠다고 한 기분 좋은 선물이니 기꺼이 적어 넣고 싶었다. 그런데 이 일곱 권의 목록에는 나만의 작은 비밀이 하나 숨어 있었다. 어린이 동화책 두 권을 슬쩍 끼워 넣은 데에는 이유가 있었다. 훗날 예쁜 손녀에게 할머니가 직접 읽어주고 싶은 마음 때문이었다. 물론 아들에게는 차마 그 속내를 말하지 못했다.책 목록을 보낸 뒤 마지막으로 답장을 적었다.그 모습을 곁에서 지켜보던 남편이 한마디 했다.읽고 싶은 책은 일곱 권이나 골라놓고도 혹시 아들에게 부담이 될까 먼저 주머니 사정을 걱정하는 내 모습이 새삼 웃음 나게 했다. 자식에게 무언가를 받고 싶으면서도 그 마음이 행여 짐이 되지는 않을까 염려하는 것, 어쩌면 그것이 엄마의 마음인가 보다.책은 아직 도착하지 않았다. 하지만 기다리는 시간마저 즐겁다. 책이 도착하면 어떤 책부터 펼쳐볼까 생각하는 것만으로도 마음이 설렌다.아들이 선물해 준 패드를 바라보다 문득 1998년의 일기장과 갈색으로 바랜 은행잎을 떠올린다. 한쪽에는 어린 아들이 엄마에게 건넨 가을이 있고, 다른 한쪽에는 엄마의 글쓰기와 건강을 응원하는 어른 아들의 마음이 있다. 색은 바랬을지언정 부서지지 않은 은행잎처럼 부모와 자식의 사랑도 세월 속에서 단단하게 이어져 왔다.어느덧 사회 한복판에서 제 몫을 묵묵히 해내고 있는 아들. 노란 은행잎이 길가에 포근하게 쌓이는 이 가을날, 이제는 엄마가 아들에게 나직이 마음을 건네고 싶다.28년 전에는 은행잎 한 장으로, 오늘은 책 일곱 권을 기다리는 설렘으로 이어지는 우리의 가을. 그 작은 은행잎 한 장이 여전히 내 일기장 속에 남아 있듯, 아들의 다정한 마음도 내 삶의 한 페이지에 오래도록 남을 것이다. 오늘도 나는 그 마음을 품고 엄마의 가을 이야기를 써 내려간다.