런던 뉴몰든에 울려 퍼진 평화의 노래

큰사진보기 ▲리멤버런스 선데이 행사에 참석하여 헌화하는 김동성 킹스턴구 구의원과 손성연 주영한국대사관 총영사 ⓒ 김동성 구의원 제공 관련사진보기

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유럽 내 최대 한인 밀집 지역인 영국 런던 킹스턴 왕립자치구 뉴몰든(New Malden)에서 영국 현지시간 8일, 제1·2차 세계대전 및 전 세계 분쟁에서 국가를 위해 희생한 참전용사와 전몰장병을 기리는 '리멤버런스 선데이(Remembrance Sunday)' 추모 행사가 엄숙히 거행됐다. 이 시기 영국인들은 붉은 양귀비꽃(Poppy)을 가슴에 달고 희생자들을 추모하며 평화의 가치를 되새긴다.매년 11월 둘째 주 일요일 영국 전역에서 열리는 행사로 뉴몰든 전쟁 추모비(War Memorial) 앞에서도 개최됐다. 현장에는 국왕 대리인 마틴 히슬롭(Fr. Martin Hislop DL) 신부와 태이 태알란(Cllr. Thay Thayalan) 킹스턴 시장을 비롯해 김동성·박옥진·조솔 한인 구의원과 마크 듀런트(Cllr. Mark Durrant), 레슬리 힙(Cllr. Lesley Heap), 제임스 자일스(Cllr. James Giles) 구의원 등이 참석했다. 주영국 대한민국 대사관에서는 손성연 총영사와 김종하 부영사가 참석해 추모했다.킹스턴·몰든 스카우트 및 가이드 밴드, 지역 청소년 단체와 주민 등 수백 명이 운집해 세대를 아우르는 추모의 뜻을 더했다. 이날 행사는 쿰보이스쿨(Coombe Boys' School) 학생이 노르망디 참전용사의 손자가 쓴 시 '가장 긴 날(Longest Day)'을 낭독하며 깊은 울림을 주었다. 이어진 추모 예배와 묵념 속에서 오전 11시 '라스트 포스트(The Last Post)' 나팔 소리가 울려 퍼지며 참석자들은 참전용사들의 숭고한 희생을 기렸다.행사에 참석한 김동성 킹스턴구 구의원은 "76년 전 한국전쟁 당시, 8만여 명 영국 청년들의 고귀한 희생이 있었기에 대한민국이 전쟁의 폐허를 딛고 오늘날 세계적인 경제·문화 강국으로 성장할 수 있었다"며, "우리가 누리는 평화와 자유, K컬쳐의 결실은 참전용사들의 용기와 희생 위에 세워진 것"이라고 전했다. 이어, "유럽 최대 한인 커뮤니티가 자리한 뉴몰든이 한영 양국의 특별한 우정을 이어가고 함께 성장하도록, 과거의 희생을 오늘의 감사로, 오늘의 감사를 내일의 협력과 희망으로 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.한편, 2025년 몰든·쿰·킹스턴(Malden, Coombe & Kingston) 지역은 '포피 어필(Poppy Appeal)'을 통해 6만 파운드(한화 약 1억 원 상당) 이상이 모금된 것으로 나타났다. 이렇게 모인 기부금은 왕립영국 왕립재향군인회(Royal British Legion, RBL)를 통해 참전용사 복지, 재활 지원, 정신건강 서비스 등 다양한 사회적 지원 프로그램으로 사용되고 있다.