로봇이 커피를 내리는 시대, '휴먼 바리스타'의 생존 전략

"이제 바리스타라는 직업도 머지않아 AI와 로봇에게 밀려 사라지는 것 아닐까?"

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큰사진보기 ▲AI 시대, '휴먼 바리스타'의 생존 전략은 기계와의 무의미한 속도 경쟁이 아니다. ⓒ brookecagle on Unsplash 관련사진보기

며칠 전, 고속도로 휴게소에 들렀다가 묘한 감정에 사로잡혔다. 휴게소 한편에 자리 잡은 무인 커피 자판기, 이른바 '로봇 바리스타' 앞을 서성이면서다. '아직 바리스타의 영역은 AI 대체불가'라던 내 평소 생각은 터치스크린 앞에서 상당히 흔들렸다.산미, 고소함, 디카페인 등 세 가지 이상의 커피 뉘앙스를 소비자가 직접 선택할 수 있었고, 투명한 유리 너머로 움직이는 로봇 팔은 우유 거품을 내어 가벼운 라떼아트까지 제법 그럴싸하게 그려내고 있었다. 10년째 커피를 내리고 많은 수강생을 가르쳐 온 현업 바리스타 트레이너로서, 기술의 발전 속도에 새삼 혀를 내두를 수밖에 없었다.휴게소를 빠져나오며 누군가는 이런 질문을 던질지 모른다. 아카데미에서 가르쳤던 수강생들 중에서도 비슷한 질문을 여럿 제기했던 적이 있다. 그때마다 나의 대답은 "결코 그렇지 않다"였다. 로봇 바리스타의 대중화는 커피 직종의 종말이 아니라, 오히려 '진짜 바리스타'의 가치가 무엇인지 명확하게 규정해주는 거대한 필터링이 될 것이기 때문이다.로봇은 입력된 데이터와 레시피를 오차 없이 반복하는 데 최적화되어 있다. 속도와 일관성 면에서는 이미 인간을 뛰어넘었다. 특히나 라떼아트에서는 이미 인간의 영역을 한참 웃도는 듯하다. 하지만 커피 추출의 핵심은 커피가 공산품이 아닌 '식품'이라는 데 있다. 커피 원두는 매일의 온습도, 로스팅 날짜에 따른 가스 방출량(디개싱), 심지어 매장의 수질에 따라 품고 있는 향미의 잠재력이 시시각각 요동친다.숙련된 바리스타는 매일 아침 하이엔드 그라인더의 분쇄도를 0.1g 단위로 세밀하게 조정하고, 에스프레소 머신의 압력과 추출수 온도 등 여러 변수를 통제하며 그날 원두가 가진 최적의 수율, 즉 '스윗 스팟(Sweet spot)'을 찾아낸다. 로봇은 정해진 레시피를 성실하게 수행할 뿐, 생두의 미세한 컨디션을 읽고 변수를 예술적으로 교정(Calibration)해 내는 직관은 아직 갖추지 못했다.지금의 기술 발전 속도라면 언젠가는, 또는 생각보다 빨리 앞서 언급한 지점까지도 AI가 인간을 대체할 수 있을지도 모른다. 그러나 추출 컨디션 세팅보다 인간과 로봇의 더 중요한 차이는 바 너머의 고객과 교감하는 '스토리텔러'이자 '에듀케이터'로서의 역할에 있다.한 잔의 스페셜티 커피가 추출되기까지, 농부의 손을 거친 원산지별 그리고 품종별 특성과 무산소 발효 등 특수 가공 방식이 만들어낸 과학적 원리를 고객의 눈높이에 맞춰 설명해 주는 일. 그리고 손님의 취향을 섬세하게 읽어내어 맞춤형 커피를 큐레이션 해주는 인간적인 환대(Hospitality)는 기계의 차가운 두뇌와 금속 팔이 절대 대체할 수 없는 영역이다.단순히 버튼을 눌러 에스프레소를 뽑아내고 우유를 붓는 '버튼맨'의 자리는 머지않아 로봇이 온전히 대체할 것이고 커피 시장의 자동화는 빠르게 진행될 것이다. 하지만 로봇이 커피를 내릴수록, 소비자들은 역설적으로 기계가 줄 수 없는 '사람의 이야기'와 '대체 불가능한 깊이'를 갈망하게 될 것 또한 분명하다.AI 시대, '휴먼 바리스타'의 생존 전략은 기계와의 무의미한 속도 경쟁이 아니다. 철저한 변수 통제력과 커피 사이언스에 대한 깊은 이해, 그리고 이를 대중과 나누는 따뜻한 소통 능력을 갖추는 것. 고속도로 휴게소의 로봇 바리스타가 던진 질문에 대한 나의 대답이다.