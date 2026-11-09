5.18 다룬 뒤 '에잇'하고 시청자가 떠났다? '닥터 X' 때린 조선일보

큰사진보기 ▲9일 신동흔 <조선일보> 문화부장은 "'닥터X' 시청자들은 어디로 갔을까"라는 제목의 칼럼을 보고 아연실색했다. 대중문화 비평의 외피를 두르고 있지만, 그 이면에는 해묵은 지역 갈라치기와 5·18 광주민주화운동에 대한 뿌리 깊은 배타성을 여실히 드러내고 있기 때문이다. ⓒ <조선일보> 관련사진보기

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9일 신동흔 <조선일보> 문화부장이 쓴 <'닥터X' 시청자들은 어디로 갔을까>라는 제목의 칼럼을 보고 아연실색했다. 대중문화 비평의 외피를 두르고 있지만, 해묵은 지역 갈라치기와 5.18 광주민주화운동에 대한 뿌리 깊은 배타성이 여실히 느껴져서였다.칼럼은 SBS 드라마 '닥터X'가 5·18 광주민주화운동을 다룬 에피소드를 방영한 뒤 시청률이 하락한 점을 집요하게 파고든다. "광주를 처음 다룬 지난달 24일 6회 시청률이 19.5%로 최고를 찍더니, 그다음 주 16.5%와 15.6%로 떨어졌다"면서 서울, 부산, 대구 등 대다수 지역의 시청률 하락을 나열한 뒤 "광주와 대전 두 곳은 이 패턴에서 벗어나 있었다"며 "'광주'라는 역사적·정치적 소재가 영향을 미친 것일까"라고 의문을 제기했다.이 같은 수치 해석은 확증편향에 기반한 자의적 프레임 짜기에 가깝다. 드라마 시청률은 다양한 복합 요인에 따라 유동적으로 출렁인다. 실제로 칼럼에서 스스로 언급했듯 드라마는 7일 방영분에서 17.7%로 곧바로 반등했다.그럼에도 일시적인 하락 구간만을 악의적으로 떼어내 '광주와 대전을 제외한 지역의 거부감'으로 단순 도식화하고, 호남과 비호남의 반응을 인위적으로 갈라치는 것은 5·18 민주화운동을 특정 지역만의 사안으로 고립시키려는 지역주의적 발상은 아닐까?더욱 본질적인 문제는 원인과 결과의 전도다. 칼럼은 "5·18은 민감한 주제"라며 드라마가 이를 다뤄 논란을 자초했다는 뉘앙스를 풍긴다. 5·18이 왜 우리 사회에서 '민감한 주제'가 되었는가. 국가 폭력에 의한 학살이라는 명백한 진실을 수십 년간 폄훼하고 왜곡하며 정쟁과 혐오의 도구로 악용해 온 세력이 존재했기 때문이다. 실제로 방송 직후 국민의힘 미디어특위는 "드라마를 진영의 무기로 삼지 말라"면서 "(의학 드라마를 표방했지만) 이야기의 중심이 정치적 구도로 옮겨갔다"고 비판했다.이처럼 정치가 앞장서서 논란을 조장하고 극우 성향 시청자들을 자극해 방송 중단 청원까지 이끌어낸 현실을 외면한 채, 시청률 하락의 배경을 '작품 탓'으로만 돌리는 것은 비겁한 책임 전가다. 5·18 서사 자체를 지우려는 일각의 배타적 적개심과 정치권의 혐오 선동을 비판하기는커녕 '거봐라, 시청률 떨어지지 않느냐'며 혐오 정서에 정당성을 부여하는 꼴이기 때문이다.여기에 역사 왜곡에 대한 처벌을 '엄숙주의'로 격하시킨 대목도 있다. 칼럼은 "2021년 시행된 5·18민주화운동 특별법은 허위사실 유포에 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하 벌금 처벌 규정까지 뒀다"면서 "광주에 대한 엄숙주의가 점점 짙어지고 있다"고 주장했다. 5.18 민주화항쟁을 왜곡·날조하고 희생자를 모욕하는 패륜적 행위를 제재하기 위한 사회적 합의를, '엄숙주의'로 치부하고 있는 것이다.물론 드라마의 서사나 신파성에 대한 미학적 비판은 얼마든지 가능하다. 그러나 칼럼의 결론은 창작의 깊이를 묻는 데 있지 않다. "광주를 다뤘다는 사실 자체가 비판을 막아주는 방패가 될 수는 없다"는 칼럼의 일침은, 역설적으로 '정치권의 반발과 논란을 피하고 싶다면 대중 매체에서 5·18을 다루지 말라'는 식의 자기검열을 창작물에 강요하는 것처럼 들린다.역사의 아픔을 드라마를 통해 호명한 시도를 두고 "민감한 소재일수록 더 신중하게 다뤘어야" 했다고 힐난하고, 일시적인 시청률 하락을 기회 삼아 '5·18 피로감'을 호소하는 언론의 태도야말로 사회적 상처를 덧나게 만드는 주범이다. 대중이 피로를 느끼는 대상은 아픈 역사를 기억하려는 드라마가 아니라, 비극을 정쟁과 혐오의 도구로 소비하는 정치권과 언론의 왜곡된 시선이다.