대전 학교비정규직노조, 27일 총파업... "93.58% 찬성"

큰사진보기 ▲대전학교비정규직연대회의는 9일 대전교육청 앞에서 기자회견을 열고 오는 학교비정규직 저임금 구조 해결과 교육재정 사수를 위해 27일 총파업에 돌입한다고 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

"정부와 교육감은 방관 말고, 저임금과 차별 해소 대책 제시하라."

"지방교육재정 사수, 학교비정규직 총파업으로 지켜내자."

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대전지역 학교비정규직 노동자들이 쟁의행위 찬반투표에서 93.58%의 압도적인 찬성으로 총파업을 가결하고, 오는 27일 총파업에 돌입한다고 선언했다.지난 8월부터 진행된 집단임금교섭에서 교육당국이 공무원 보수 인상률에도 못 미치는 기본급 2.3% 인상안을 제시하는 등 저임금 구조 개선과 차별 해소에 소극적인 태도로 일관하고 있다는 것이 파업 이유다.전국교육공무직본부 대전지부, 전국여성노동조합 대전충청지부, 전국학교비정규직노동조합 대전지부로 구성된 대전학교비정규직연대회의(아래 연대회의)는 9일 오전 대전광역시교육청 본관 앞에서 기자회견을 열고 쟁의행위 찬반투표 결과를 발표하며 총파업을 선포했다.대전연대회의에 따르면 지난 10월 19일부터 26일까지 진행된 쟁의행위 찬반투표에서 대전지역 조합원 93.58%가 파업에 찬성했다. 전국 찬성률도 92.5%에 달했다. 이어 10월 29일과 11월 2일 두 차례 열린 중앙노동위원회 노동쟁의 조정에서 조정 중지 결정이 내려지면서 노동조합은 합법적인 파업권을 확보했다는 것.대전연대회의는 "두 달이 넘는 교섭 과정에서 우리가 확인한 것은 교육부와 교육청의 무책임과 무능이었다"며 "오늘의 총파업 선포는 교육당국에게 책임이 있음을 분명하게 밝힌다"고 주장했다.학교비정규직 노동자들이 총파업을 결정한 직접적인 이유는 지난 8월 시작된 집단임금교섭이 두 달 넘게 진행되고도 임금 인상과 처우 개선을 둘러싼 입장 차이를 좁히지 못했기 때문이다.대전연대회의에 따르면, 교육부와 16개 시·도교육청은 기본급 2.3% 인상안, 금액으로는 월 4만 9300원 인상안을 제시했다. 이는 2027년 공무원 보수 인상률 3.9%보다 1.6%포인트 낮은 수준이다. 반면 노조는 기본급을 월 10만 5000원 인상해 최저임금 이상으로 끌어올릴 것을 요구하고 있다.이와 함께 근속수당 대폭 인상, 명절휴가비의 정규직 동일 기준 120% 적용, 방학 중 무임금 문제 해결 등도 요구하고 있다. 그러나 교육당국이 17개 교섭 조항에 대해 수용 불가 입장으로 일관하고 있으며, 기본급 인상안에도 '검토 중'이라는 단서를 달았다는 것이 노조의 주장이다.이날 기자회견에서 윤여옥 전국여성노동조합 대전충청지부장은 "이재명 대통령이 후보 시절 저임금 구조 개선과 방학 중 무임금 문제 해결을 약속했지만, 교육당국은 여전히 핵심 요구에 수용 불가로 일관하고 있다"고 비판했다. 특히 "학교비정규직 노동자들이 정규직과의 임금·복리후생 차별뿐 아니라 직종과 지역에 따른 차별까지 겪고 있다"며 "정부가 직접 처우 개선에 나서야 한다"고 촉구했다.신은정 전국교육공무직본부 대전지부 사무국장도 "지난 8월부터 시작된 집단 임금 교섭은 두 달을 훌쩍 넘겼지만, 교육청들이 제시한 것은 공무원 인상률에도 턱없이 못 미치는 기본급 2.3% 인상안"이라고 주장했다.그는 이어 "중앙노동위원회 조정중지 결정으로 합법적인 파업권을 확보한 만큼, 오는 27일 총파업을 통해 정규직과의 임금 격차 해소와 차별 해소 예산 확보를 요구하겠다"라고 밝혔다.대전연대회의는 저임금 구조 개선이 현 정부의 대선 공약이자 교육부장관과 교육감들의 약속이었다는 점도 강조했다.이들은 기자회견문을 통해 지난해 5월 이재명 당시 대통령 후보와 저임금 구조 개선 및 방학 중 무임금 대책 마련을 위한 정책협약을 체결했으며, 최교진 교육부장관과 다수 교육감도 관련 문제 해결을 약속했다고 밝혔다.그러면서 "정부의 대선 공약, 교육부 장관의 약속, 교육감의 협약이 공염불이 되지 않으려면, 교섭 제시안으로 제출되어야 한다"며 교육당국의 책임 있는 태도를 촉구했다.아울러 이들은 정부의 지방교육재정교부금 제도 개편에 대해서도 반대 입장을 밝혔다. 지방교육재정이 축소될 경우 학교급식과 교육복지 예산이 위축되고, 학교비정규직 노동자들의 고용과 처우에도 악영향을 미칠 수 있다는 것이다.대전연대회의는 "우리의 요구는 약속을 지키라는 것"이라며 "격차 해소, 차별 해소를 말로만 할 것이 아니라 실제 처우개선으로 실천하라"고 촉구했다.이어 "파업 전까지 제대로 된 사측 제시안이 없다면, 올해도 또다시 총파업을 피할 수는 없을 것"이라면서도 "교육부장관과 교육감이 책임 있는 태도로 나선다면 언제든 대화와 타협의 길은 열릴 것"이라고 덧붙였다.