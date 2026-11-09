죽고 싶지만 살고 싶은 아이들의 비밀 동아리

큰사진보기 ▲자몽살구클럽은 중학생들이 겪는 성장통 소설로 가정과 사회의 따뜻한 관심과 조언을 강조하고 있다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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"죽고 싶지만(힝 ㅜㅠ) 실은 살구(아자~) 싶은 자들의 비밀스러운 모임

당신은 무엇 때문에 죽고 싶나요?

그 이유가 명확한 당신! 우리와 함께 갑시다.

당신은 무엇을 위해 살아가고 있나요?

그 무엇을 모르는 당신! 우리가 필요합니다.

가입을 원할 시, 뒷면의 '티켓'을 갖고 내일 오후 5시 음악실로 오세요."

"죽고 싶지만 실은 죽고 싶지 않은 서로의 진심을 알아줄 사람은 서로밖에 없음을, 내게 손을 건넨 언니들은 이미 이 사실을 알고 있었다는 것을, 누군가에게는 평범한 오늘이 우리에게는 연명을 좌지우지하는 시한폭탄 같다는 것을 나는, 언니들은, 우리는 알고 있다. 얼마 큼의 용기가, 연대가, 희망이, 사랑이, 내일이, 우리에게 간절한지, 이 자몽살구클럽만은 알고 있다."(40쪽)

큰사진보기 ▲숙성한 자몽은 겉으로 보기와 달리 시큼하다 나중에 달콤한 과일이다. 성장하는 청소년들을 겉으로만 판단할 것이 아니라 속마음까지 헤아리는 주변의 관심과 사랑이 필요하다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

도서관 사서가 추천하는 신간을 좀처럼 읽을 기회가 없다. 대출을 기다리는 사람들이 늘 선점하기 때문이다. 체념하고 있다가 며칠 전 손에 쥔 것이 한로로 작가의 <자몽살구클럽>이다. 열다섯 전후 꿈 많은 중학생 소녀들의 슬픈 자화상을 보여주는 2백 쪽 안 되는 핸드북 같은 소설을 단숨에 읽었다.중학교에 진학한 소하는 8살 때 어머니가 가출한 후 아버지와 둘이 살고 있다. 어머니는 매일 술주정뱅이 아버지에게 폭언에 폭행당하기 일쑤였다. 이를 견디지 못한 어머니는 옷도 제대로 걸치지 못하고 집에서 쫓겨나고 말았다. 아버지 폭행은 딸인 소하에게 이어져 술을 사 오라 시키고 안 사 오면 구타가 이어졌다. 이러한 환경에서 자란 소하는 언제나 죽을 생각뿐이었다.그러던 4월 소하는 학교에서 동아리 신입부원을 모집하는 홍보광고지를 보게 된다. 운동과 취미 등 다양한 동아리가 있지만 자몽 한개와 살구 한개가 그려진 '자몽살구클럽' 광고지와 초대 쪽지에 자신도 모르게 이끌린다.왠지 그곳에 가면 자신과 비슷한 죽고 싶은 사람들을 만날 것 같은 호기심이 들었다. 그곳을 찾아간 소하는 동아리 가입을 망설이지만 학생회장이자 클럽 회장인 태우의 자상함과 격려에 입회를 결심한다. 부원은 달랑 세 명, 동아리가 학교의 지원을 받으려면 최소 다섯 명은 돼야 하는데 소하가 들어가도 네 명에 불과했다. 이 클럽은 남들의 조명을 받지 않는 비밀스러운 동아리가 분명했다.태우는 엄마와 심한 갈등을 겪고 있으며 보현은 아픈 엄마를 대신해 아홉 살 아래 동생 보훈이를 키우고 있다. 부원 저마다 안타까운 사연을 가지고 있다. 이들은 부모와 가정으로부터 소외당하거나 어려운 집안 환경이 비슷했다. 그리고 이들은 죽는다는 말을 입에 달고 사는 아이들이다.부원 중 중3인 태우와 유민은 8살부터 아는 초등학교 동창이고, 보현이는 소하보다 한해 앞선 2학년이다. 이들은 그들만의 아픔과 처지를 공유하면서 쉽게 가까워지고 하나가 된다. 소하도 클럽에서 집에서 느낄 수 없는 연대와 따뜻함을 느낀다. 그리고 클럽 언니들이 자신을 구원할 수 있는 사람이라는 걸 확신하게 된다.이들의 영혼은 불안으로 가득하다. 자기를 방어하거나 자구책을 찾다가 속 마음을 숨기는 것이 일상이 됐다. 그러다 자신도 모르게 죽음을 생각하는 사람으로 변했다. 자몽살구클럽은 역설적으로 죽음에서 살고 싶은 소원을 추구하는 동아리인셈이다.이들의 아지트는 학교 옥상 음악실 악기 보관실이다. 틈만 나면 이곳에 모여 언니 동생하며 깔깔대다 서로의 고민을 나누었다. 이들의 꿈은 평범한 행복이지만 이러한 소원을 받아줄 곳은 어디에도 없다. 스스로 찾아 나서고 때론 즉흥적으로 행동에 나선다. 일례로 영화감독이 꿈인 보현의 바다 관련 시나리오를 보자마자 태우가 택시를 부르고 모두 바닷가로 가서 추억을 쌓는 식이다.집안 환경과 주변의 기대 때문에 더 이상 꿈을 포기하거나 땅에 주저앉지 말자는 것이 이들 삶의 모토이다. 그런데 어느 날 클럽회장인 태우가 어머니가 학교 교무실에 다녀간 며칠 후 옥상에서 투신자살을 한다. 클럽부원들의 버팀목이었던 태우가 가정폭력을 이기지 못하고 편지 하나를 남기고 죽은 것이다.2주 후 부원들은 태우를 추모하러 태우가 잠든 납골당을 보러 간다. 거기서 부원들은 태우에게 건넨 소주를 음복주로 어른마냥 들이켠다. 태우가 죽기 전 유민에게 성인이 되는 날 함께 마시기로 한 소주를 이날 약속대로 나눠 먹은 것이다.납골당을 다녀온 소하는 집에 들어가자마자 지옥세계를 경험한다. 아빠로부터 발길질당하며 얻어맞아 코피를 흘렀다. 아빠가 마구 때리는 이유는 냉장고에 있는 소주를 몰래 훔쳐갔다는 것이다. 태우 납골당에 가져간 술이다. 피를 토하듯 얻어맞은 소하는 정신을 잃다가 결국 술 취해 잠든 아버지 가슴에 식칼을 찔렀다. 그리고 학교 음악실 악기보관실로 도망치듯 향했다.일종의 성장통 소설이다.이 중학생들을 보면서 가정과 사회에서 조금이라도 관심을 보여준 사람이 한 명이라도 있었다면 자살하는 태우나 아버지를 죽이는 소하는 결코 없지 않을까 생각해 본다. 그럼 자몽살구클럽도 탄생하지 않았을 것이다. 아이들의 내면과 경험을 이해하고 존중하는 어른들이 많았으면 좋겠다. 이참에 외롭고 어려운 이웃의 애환을 애써 모른 채 냉담하거나 무시하지 않았는지도 반성해본다.자몽살구클럽은 스스로 꿈꾸며 살고 싶지만 무관심한 가정환경과 폭력으로 신음하는 청소년이 많다는 걸 보여준다. 현실과 픽션의 경계가 모호해 이들 이야기에 깊이 빠져들었다. 아이들이 쓰는 은어와 행동으로만 판단하는 것이 얼마나 어리석고 잘못된 것인지 새삼 깨닫는다.마침 집에 있는 자몽 맛을 봤다. 시큼하지만 먹을수록 달콤했다. 자몽살구클럽 부원처럼 겉으로 드러나지 않는 그들의 가능성을 뒤늦게 발견한 느낌이다. 가만 보면 인생은 많이 배워서 성공하기보다 주변의 따뜻한 격려와 관심 덕분에 크게 달라지는 걸 자주 보게 된다. 우리 사회에 자몽살구클럽이 더 이상 나오지 않도록 우리 청소년들에게 사랑과 용기를 건네었으면 하는 바람이다.