'조작인가' 묻는 전 법무장관, 조작기소특검이 우선 답할 것

[取중眞담]은 <오마이뉴스> 상근기자들이 취재과정에서 겪은 후일담이나 비화, 에피소드 등을 자유로운 방식으로 돌아가면서 쓰는 코너입니다.

큰사진보기 ▲건강상 이유와 함께 "검찰개혁 관련 주요 입법이 마무리됐다"는 취지로 사퇴 이유를 밝힌 정성호 법무부 장관이 18일 과천 법무부 청사를 나서며 기자의 질문에 답하고 있다. 2026.8.18 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

무리한 수사가 있었던 것은 확실한데 과연 그걸 갖고 조작이라고 할 수가 있느냐.

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큰사진보기 ▲<오마이뉴스>가 단독 입수한 ‘대장동 사건에서의 검찰의 문제점’이라는 제목의 정영학 측 의견서에는 검찰이 자체적으로 만든 '정영학 녹취록'이 존재한다. 해당 녹취록에는 ‘용이하고’, ‘실장님’, ‘윗 어르신들’ 등의 표현이 추가되거나 대체됐다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲'조작기소 특검법' 국회 본회의 상정윤석열 정부 검찰의 조작기소 의혹을 수사하는 이른바 '조작기소 특검법'이 5일 국회에서 열린 본회의에 상정되고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

정성호 전 법무부 장관이 지난 6일 조작기소 특검법을 두고 MBC 라디오 '시선집중'에 나와 한 말이다. 검찰 자체조사와 법무부 진상조사에서도 조작기소를 입증하기 어려웠다며 조작기소특검의 실효성에 의문을 제기했다. 전문수사 인력 부족을 우려하며, 큰 소동에 비해 결과는 보잘것없다는 뜻의 '태산명동서일필'(泰山鳴動鼠一匹)이라는 고사성어도 꺼냈다.결론부터 말하면, 정 전 장관의 우려에는 일리가 있다. 실제로 무리한 수사와 증거 조작은 다르다. 과도한 수사가 곧 범죄는 아니며 특검이 출범한다고 없던 증거가 생기는 것도 아니다.그러나 정 전 장관이 놓친 지점도 분명히 있다. 조작을 입증하기 어렵다는 판단과 조작 여부를 충분히 검증했다는 판단은 다르다. 기존 조사가 무엇을 확인했고, 어떤 의문을 남겼는지부터 따져봐야 한다.지난 6일 국회를 통과한 조작기소 특검법은 윤석열 정부 당시 검찰·국가정보원·감사원 등 국가기관의 조작수사·조작기소 의혹을 수사 대상으로 삼았다. 이재명 대통령 관련 대장동·쌍방울 대북송금 사건뿐 아니라 문재인 전 대통령 사위 취업 의혹, 문재인 정부의 통계조작·월성원전·서해 공무원 피격 사건 등도 포함됐다. 수사 대상은 모두 12개다.그렇다면 특검은 무엇부터 확인해야 할까. 여러 의혹 가운데 우선 짚어볼 두 가지 사례가 있다. 압수수색 9일 전 선별된 국정원 보고서 13건과 '재창이형'이 '실장님'으로 바뀐 대장동 녹취록이다. 두 사례에 남은 의문은 무엇인가.쌍방울 대북송금 사건부터 보자. 지난 4월 국회 조작기소 국정조사 청문회에서 이종석 국가정보원장은 수원지검의 국정원 압수수색 과정에서 사건을 균형 있게 판단하는 데 필요한 자료가 누락됐다는 취지로 밝혔다.국정원 특별감사 결과에 따르면 2023년 국정원에 파견된 유도윤 부장검사는 쌍방울 대북송금 관련 보고서 66건의 원문을 확인한 뒤, 5월 10일 그중 13건을 특정해 압수수색에 대비하도록 지시했다. 수원지검이 국정원을 압수수색하기 9일 전이었다. 실제 압수수색에서 확보된 해당 부서 보고서도 그 13건이었다.지난 9월 <오마이뉴스>가 보도한 국정원 내부 문건에는 유 부장검사가 13건을 '사건 관련성이 높은 자료'로 특정했다는 내용이 담겼다. 그러나 구체적인 선정 기준은 확인되지 않았다. 2018년 10월 작성된 이화영 당시 경기도 평화부지사의 방북 관련 보고서도 첫 압수수색에서 빠졌다가 약 1년 뒤 검찰에 제출됐다. 국정원 문건에는 담당 부서의 착오로 누락됐다고 기록돼 있다.대북송금 사건을 수사한 수원지검은 보안상 정상적인 절차였으며 불리한 증거를 숨기지 않았다고 반박했다.그럴 수 있다. 국정원 자료라고 해서 모두 압수해야 하는 것도 아니다. 다만 누가 어떤 기준으로 13건을 선정했고, 수원지검은 그 과정에 관여했는지 확인할 필요가 있다. 나머지 53건에는 공소사실과 배치되는 내용이 있었는가. 수사팀은 제외된 자료의 존재와 내용을 알고 있었는가. 뒤늦게 제출된 방북 보고서는 사건 판단에 어떤 영향을 미칠 수 있었는지 따져야 한다.의문은 수원지검과 국정원의 관계에만 그치지 않는다. 윤석열 정부 당시 이시원 대통령실 공직기강비서관은 쌍방울 대북송금 사건과 관련해 북한 통일전선부와 조선아시아태평양평화위원회의 금융제재 대상 여부를 놓고 국정원에 이의를 제기했다. 조태용 당시 국정원장이 관련 의견 제출에 제동을 걸자 국가안보실이 관계기관 논의를 주관하도록 하겠다는 취지로 언급한 정황도 국정원 조사에서 드러났다.국회에서는 이재명 당시 민주당 대표 관련 사건의 수사 상황이 비공식 일일보고 형태로 대통령실에 전달됐다는 의혹도 제기됐다. 그렇다면 대통령실은 대북송금 수사의 진행 상황을 어디까지 보고받았고, 국정원 자료의 확보·제출 과정에도 관여했는가.바로 이러한 것들이 특검에서 확인해야 할 사안이다.대장동 사건에서 검찰이 법원에 제출한 녹취록의 표현이 달라진 사실도 <오마이뉴스> 보도를 통해 드러났다.2013년 남욱 변호사와 정영학 회계사의 통화에서 남 변호사의 발언은 정 회계사 측 녹취록과 대장동 1기 수사팀 녹취록에 '재창이형'으로 기재됐다. 그러나 윤석열 정부 출범 이후 2기 수사팀이 별도로 작성해 법원에 제출한 녹취록에는 같은 부분이 '실장님'으로 적혔다.단순한 호칭 차이로 보기 어려운 이유가 있다. 당시 검찰은 이재명 대통령 측근인 정진상 전 민주당 대표실 정무조정실장을 수사하고 있었다. '실장님'은 정 전 실장을 가리키는 표현으로 해석될 여지가 있다. 녹취록의 단어 하나가 이 대통령 측근과 대장동 사건을 연결하는 단서로 읽힐 수 있게 된 것이다.지난 4월 국회 청문회에서 녹음파일을 들은 송경호 전 서울중앙지검장과 강백신 검사는 모두 '재창이형'으로 들린다는 취지로 답했다. 남 변호사와 정 회계사도 법정에서 같은 취지로 진술한 바 있다. 해당 수사를 이끈 엄희준 검사는 기존 녹취록의 신빙성에 다툼이 있어 여러 속기사에게 새로 작성을 의뢰했고, 회신받은 내용을 그대로 제출했다고 해명했다.그러나 엄 검사 말이 사실일지라도 질문은 남는다. 속기사에게 어떤 자료가 제공됐는가. 수사팀은 기존 녹취록과 표현이 다르다는 사실을 알고 있었는가. '실장님'이라는 표현을 정 전 실장이나 이 대통령의 관여를 뒷받침하는 근거로 실제 활용했는가.단순한 오기였다면 그렇게 확인하면 된다. 반대로 오류 가능성을 알고도 특정 인물의 관여를 뒷받침하는 증거로 활용했다면 책임을 따져야 한다.대장동 수사를 둘러싼 의문은 녹취록에 그치지 않는다. 대장동 개발업자 남욱 변호사는 지난해 11월 법정에서 검사가 자신에게 "배를 갈라서 장기를 다 꺼낼 수 있고 환부만 도려낼 수 있다"는 말을 했으며, 구속 상태에서 수사 방향을 따를 수밖에 없었다고 주장했다. 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 검사실에서 정진상 전 실장에게 돈이 전달됐다는 취지로 말하며 자신의 기억을 유도했고, 직접 알지 못했던 내용이 조서에 담겼다는 증언도 했다.결국 특검은 당시 조사·접견 기록과 진술조서, 법정 증언을 대조해 진술이 어떤 과정을 거쳐 형성됐고, 검찰의 질문이나 압박이 그 내용에 영향을 미쳤는지 확인해야 한다. 결과적으로 당시 수사가 누구를 향한 것이었으며 어떤 목적으로 이뤄졌는지도 따져야 한다.이런 가운데 특검법 자체에 대한 논란도 있다. 수사·기소 분리를 추진한 민주당이 조작기소특검 파견검사에게는 종전 형사소송법에 따른 수사권을 인정한 것은 일관성 논란을 낳는다. 이 대통령 관련 사건을 수사하는 특검을 이 대통령이 임명하는 구조도 이해충돌 우려가 있다. 공소취소 관련 조항은 삭제됐지만, 특검 결과가 기존 재판에 미칠 영향을 둘러싼 논쟁도 남아 있다.가볍지 않다. 특검이 대통령에게 유리한 결론을 얻기 위한 수단으로 비친다면 결과의 신뢰성부터 흔들릴 수 있다. 임명과 수사 과정의 독립성을 확보하고, 조작 의혹 수사와 기존 공소의 처리를 엄격히 구분해야 한다.그러나 특검법에 문제가 있다는 것과 수사기관의 위법행위 의혹을 검증할 필요가 없다는 것은 다른 주장이다. 조작을 입증하지 못했다는 것과 조작 여부를 충분히 검증했다는 것도 다르다.국정원 보고서 13건은 왜 사전에 선별됐는지. '재창이형'은 어떤 과정을 거쳐 '실장님'이 됐고, 수사에 어떻게 쓰였는지. 기존 조사는 이 질문들에 어디까지 답했는지.특검이 우선 해야 할 것은 아직 충분히 검증되지 않은 이 질문들에 대한 답이다.