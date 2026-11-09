국힘 "산은 부산에 옮겨야" 압박... 한동훈도 가세

큰사진보기 ▲이성권, 김도읍, 백종헌, 이헌승 국민의힘 국회의원이 9일 부산시의회 브리핑룸에서 산업은행 이전 촉구 관련 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 30일 국회 로텐더홀에서 법무부 장관 당시 자신의 딸 '허위 스펙' 수사를 무마했다는 의혹 등과 관련한 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

한국산업은행 이전 불가로 해석되는 정부와 여당 인사의 발언 등을 놓고 부산 국민의힘이 대응 수위를 높이고 있다. 여기에 무소속 한동훈 국회의원까지 사회관계망서비스(SNS) 글로 비판에 가세하는 등 이 사안을 크게 쟁점화할 분위기다.국민의힘 부산 국회의원들은 9일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 산업은행의 조속한 부산 이전을 촉구하고 나섰다. 17명 의원 일동으로 발표했는데, 이성권 부산시당위원장과 김도읍·백종헌·이헌승 의원 등 4명이 대표로 참석했다.이들은 "이재명 정부가 부산글로벌허브도시특별법에 이어 산업은행 부산 이전마저 백지화를 시사했다"라며 "부산시민의 염원이 또다시 벼랑 끝에 내몰렸다"라고 주장했다. 특히 "(무산이 된다면) 부산만의 손실로 끝나지 않는다. 수도권 일극체제 고착과 대한민국 성장 잠재력을 갉아먹는 일이 될 것"이라고 경고했다.이 같은 반발은 이전 관련 '정부·여당발 발언'을 둘러싼 맞불 성격이다. 앞서 국회 정무위 국정감사에서는 이억원 금융위원장이 "(이전을 하지 않는 것으로) 정리가 된 걸로 알고 있다"라고 얘기했다가 정정하는 일이 벌어졌고, 최근 <헤럴드경제>는 더불어민주당 강준현 의원이 한 포럼에서 비슷한 취지의 발언을 했다고 보도했다.이후 홍지선 국토교통부 장관이 종합적 검토 중이라며 사실상 수습에 나섰으나 국민의힘 부산 의원들은 "한쪽에선 백지화 신호를, 다른 쪽은 결정되지 않았다고 선을 긋는다. 국정 신뢰성이 무너지고 있다"라고 비판을 퍼부었다.전재수 부산시장까지 겨냥했다. 이들은 민주당 소속인 전 시장을 향해 "산업은행이 2차 공공기관 이전 대상에 포함된다면 부산으로 와야 하고, 이전 안 한다고 하면 그건 방법이 없다고 했다는데 무슨 말이냐. 아무 일도 안 하겠다는 거냐"라고 따져 물었다. 전 시장은 그동안 산업은행 이전에 공을 들이고 있다고 밝혀왔는데, 지난 타운홀 미팅의 특정한 발언을 끌어와 문제시 삼은 것이다.부산 의원들은 지난 9월 2일에도 이 문제에 불을 지폈다. 정부가 금융위와 금감원의 세종시 이전을 검토하자 이를 규탄하는 자리였다. 그러다 산업은행의 부산행을 반드시 추진하라는 주장을 더했다. 현장에선 박수영 의원 등이 기자회견을 주도했다.무소속 한동훈 의원 역시 비슷한 목소리를 내고 있다. 당 제명 전부터 줄곧 산업은행 부산 이전을 외쳐오긴 했지만, 시점상 마치 보조를 맞춘 듯한 모습이다. 한 의원은 하루 전인 8일 페이스북에 "산업은행 부산 이전 '약속'은 지켜져야 한다"라며 "이런 식이면 '이재명 정권의 호남반도체 약속'도 정권 바뀌면 똑같이 버려질 것"이라고 글을 적었다.다음 총선에 사활을 거는 국민의힘은 부산글로벌허브도시특별법에 이어 산업은행 이전 등 지역 현안을 고리로 적극적인 공세를 펴고 있다. 이날 기자들과 질의응답에서 이 의원은 "우리는 이전 정부 시절 21대 국회이든 지금 22대이든 당론에 따라 공감대가 이미 형성돼 있다. 남은 건 민주당, 이재명 정부의 결단뿐"이라고 입법 절차를 압박했다.