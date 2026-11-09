트럼프 "추방 정책 가혹했을 수도"…중간선거 참패 시인

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도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 중간선거에서 공화당이 상·하원 주도권을 모두 내준 뒤 가진 첫 주요 인터뷰에서, 핵심 공약이던 강경 이민자 추방 정책이 "지나치게 가혹했을 수 있다(might be too tough)"고 인정했다고 이 보도했다. 선거 패배 원인 중 하나로 자신의 추방 정책을 직접 거론한 것이다.트럼프 대통령은 8일(현지시간) 방송된 CBS 뉴스 시사 프로그램 '60분(60 Minutes)'과의 인터뷰에서 추방 정책이 패배 요인이었느냐는 취지의 질문에 "너무 가혹했을 수 있다고 생각한다"고 답했다. 이어 새 민주당 다수당과 이민 문제를 놓고 합의에 이를 수 있다며 "뭔가 해법을 찾아낼 것이고, 실제로 가능한 일이라고 본다"고 말했다. 다만 합의의 구체적 내용은 밝히지 않았다.트럼프 대통령은 불법 체류 중인 "살인범"과 "마약 밀매범"은 추방해야 한다는 입장을 유지하면서도, "조경 회사나 호텔 등에서 일하는 좋은 사람들"은 "경우에 따라 세금도 내고 있다"며 체류를 허용하는 방안에 열린 태도를 보였다.그러나 트럼프 대통령의 유화적인 발언에도 불구하고 실제 국정 기조가 바뀔지는 불투명하다. 트럼프 대통령은 선거 참패 직후 수지 와일스 백악관 비서실장의 사의를 수용하고, 인터뷰를 녹화한 지난 6일(금) 직후 강경 이민 정책의 핵심 설계자인 스티븐 밀러 정책 담당 선임고문을 후임 비서실장으로 전격 지명했기 때문이다.척 슈머 상원 민주당 원내대표는 인터뷰 방송 직후 소셜미디어에 "트럼프가 이민 단속이 지나쳤다고 하더니, 그 해법으로 책임자를 백악관 수장에 앉혔다"며 "이는 노선 수정이 아니라 승진"이라고 비꼬았다.이 같은 인선에 여당인 공화당 내부에서도 반발이 터져 나왔다. 톰 틸리스 상원의원(공화·노스캐롤라이나)은 CNN 시사 프로그램에 출연해 "밀러 내정은 생각할 수 있는 가장 최악의 선택이자 엄청난 실수이며, 선거 참패 72시간 만에 우리가 가장 피해야 할 조치"라며 대통령의 전면 재고를 촉구했다. CNN 여론조사에 따르면 트럼프 행정부의 이민 정책 지지율은 임기 초인 2025년 3월 51%에서 이번 선거 직전 38%로 급락했다.이번 선거에서 공화당은 텍사스 남부 등 2년 전 트럼프 지지로 돌아섰던 라티노(히스패닉) 밀집 지역에서 민심 이반을 겪었다. 방송 출구조사에 따르면 전체 유권자의 약 60%가 행정부의 이민 단속 방식이 "지나치게 과도했다"고 응답했다.이민세관단속국(ICE)을 동원한 대규모 단속 과정에서 반대 시위에 나선 미국 시민권자 르네 굿과 알렉스 프레티가 연방 요원에게 숨지는 사건도 전국적 공분을 샀다. 텍사스주 상원 선거에서는 ICE의 과잉 단속을 "비밀경찰 조직"에 비유한 민주당 제임스 탈라리코 후보가 깜짝 당선되는 등, 강경 추방 노선은 공화당 전체에 정치적 부채로 작용했다.상·하원 과반을 모두 탈환한 민주당은 ICE와 국토안보부에 대한 감독을 새 의회의 최우선 과제로 꼽고 있다. 차기 하원 감독위원장으로 내정된 로버트 가르시아 의원(민주·캘리포니아)은 트럼프 행정부를 향해 "변호사나 선임하라(Lawyer up)"고 경고하며, 대형 창고 매입을 통한 구금 시설 무리한 확충 과정의 예산 오남용, 자격 미달 단속요원 대규모 채용, 구금 시설 내 부실 관리 및 사망 사건 등에 대해 청문회를 열겠다고 공언했다.