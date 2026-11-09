"학령인구 감소 핑계로 교육재정 축소 안 돼"

큰사진보기 ▲기자회견 모습전국교육공무직본부가 국회 앞에서 지방교육재정 개편에 반대하며 총파업 계획을 발표하고 있다. ⓒ 교육공무직본부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기자회견 발언 모습전국교육공무직본부 정인용 본부장이 총파업의 배경과 요구를 설명하고 있다 ⓒ 교육공무직본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲행진하는 교육공무직11월 7일 전국노동자대회에서 교육공무직본부 등이 지방교육재정 개편에 반대하며 거리를 행진하고 있다. ⓒ 교육공무직본부 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 교육공무직본부 교육선전국장 입니다.

조합원 4만 명 규모의 민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부가 정부·여당의 지방교육재정교부금 개편 추진에 반대하고, 학교비정규직의 임금차별 해소를 위한 국가 차원의 예산 마련을 촉구하며 오는 11월 27일 총파업에 나선다.민주노총 공공운수노조 전국교육공무직본부(본부장 정인용)는 11월 9일 오전 10시 국회 앞에서 기자회견을 열고 총파업 투쟁계획을 발표했다. 노동조합은 오는 11일 학교 청소노동자들의 경고성 선도파업을 시작으로, 16일부터 국회 앞 철야농성에 돌입한다. 이어 27일 전국적인 총파업을 진행하고 국회 앞에서 총파업대회를 개최할 계획이다.이번 총파업의 주요 요구는 정부가 추진하는 지방교육재정교부금 개편에 대한 반대와 학교비정규직 차별 해소를 위한 국가 예산 확보다. 이와 함께 근속수당 인상, 기본급 인상, 상여금과 명절휴가비 차별 해소 등 교육공무직의 임금체계 개선과 정규직과의 임금격차 해소도 요구하고 있다.정부는 현재 내국세의 20.79%를 지방교육재정교부금으로 배분하는 법정 연동체계를 개편하는 방안을 추진하고 있다. 학령인구 감소를 고려해 교육재정교부금 일부를 별도의 미래대응기금으로 활용하겠다는 구상이다.이에 대해 전국교육공무직본부는 학령인구 감소만을 기준으로 교육재정 규모를 조정해서는 안 된다는 입장이다. 학교급식과 돌봄, 특수교육 지원, 상담, 학생 건강 및 안전 등 교육복지 분야의 역할과 수요가 확대되고 있는 만큼 안정적인 교육재정 확보가 필요하다는 주장이다.국회예산정책처의 분석에 따르면 보통교부금 기준재정수요액 가운데 학생 수를 직접 산정 기준으로 삼는 항목은 8.8% 수준이다. 노동조합은 이를 근거로 정부의 교부금 개편안이 실제 교육재정 수요를 충분히 반영하고 있는지 검토가 필요하다고 지적했다. 아울러 미래대응기금이 초·중등교육에 활용될 수 있도록 보장되지 않는다는 점도 문제로 제기했다.정인용 본부장은 기자회견에서 학교급식법 개정에 따른 급식실 인력 충원과 돌봄·특수교육 지원 확대를 위한 예산 확보의 필요성을 강조했다. 이어 "확보된 교육재정이 교육복지 확대와 적정 인력 확보, 교육공무직의 저임금 구조 개선과 정규직과의 임금격차 해소로 이어져야 한다"며 정부와 국회의 책임 있는 대응을 촉구했다.총파업 추진의 또 다른 배경에는 교육부 및 시·도교육청과 진행해 온 집단 임금교섭의 결렬이 있다. 노동조합은 지난 9월 4일 시작된 교섭에서 기본급과 근속수당 인상, 정기상여금 및 명절휴가비 차별 해소 등을 요구해 왔다.그러나 노동조합에 따르면 교육당국은 지난 10월 16일 기본급 월 4만 9,300원 인상안을 제시했으며, 이는 2.3% 인상 수준이다. 노동조합은 해당 인상률이 2027년 공무원 본봉 인상률로 제시된 3.9%에도 미치지 못한다고 지적했다. 또한 근속수당과 상여금 등 주요 임금항목에 대해서는 별도의 인상안이 제시되지 않았다는 것이 노동조합의 설명이다.결국 노동조합은 지난 10월 22일 교섭 결렬을 선언했고, 11월 2일 중앙노동위원회의 쟁의조정 절차도 조정 중지로 마무리됐다. 전국학교비정규직연대회의가 진행한 쟁의행위 찬반투표는 92.5%의 찬성률로 가결됐다.총파업 투쟁의 첫 일정은 오는 11일 예정된 학교 청소노동자들의 경고성 선도파업이다. 노동조합은 학교 청소노동자들이 교육공무직 가운데서도 상대적으로 열악한 임금과 처우를 받고 있다고 주장한다. 특히 정기상여금의 경우 다른 교육공무직 노동자들이 받는 금액의 절반 수준에 그친다는 점을 차별 사례로 제시했다.11월 16일부터 전국교육공무직본부는 학교비정규직연대회의와 함께 국회 앞 철야농성에 돌입할 예정이다. 국회에서 논의 중인 지방교육재정교부금 개편에 반대하고, 학교비정규직의 차별 해소와 교육복지 확대에 필요한 국가 예산 확보를 요구하기 위해서다. 노동조합은 이러한 투쟁을 이어가며 11월 27일 전국적인 총파업에 돌입할 계획이다. 총파업대회도 지난해에 이어 국회 앞에서 진행될 예정이다.이날 기자회견에 참석한 공공운수노조 이윤희 부위원장은 학교 공공성과 교육복지를 뒷받침할 안정적인 교육재정 확보는 국가의 책임이라고 강조했다. 이어 전국교육공무직본부의 총파업 투쟁에 공공운수노조도 함께하겠다는 뜻을 밝혔다.한편 지난 8일 교육부 관계자의 발언을 인용한 <머니투데이> 보도에 따르면, 교육부는 교육공무직 임금교섭과 관련해 "각 시·도교육청의 입장과 여건을 조율해 사용자 측 교섭안을 마련해야 하는 구조여서 매년 교섭 과정이 길어지고 파업으로까지 이어지는 측면이 있다"고 설명했다. 이어 "특히 2027년에는 지방교육재정교부금 개편으로 교육청의 재정 여건이 불확실한 상황이라 사용자 측 교섭안을 마련하는 데 더욱 신중할 수밖에 없다"고 밝혔다.