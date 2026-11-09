체육회-용인시, 조정팀 둘러싸고 공방 가열

큰사진보기 ▲오광환 용인시체육회장은 4일 체육회 회의실에서 조정팀에 대한 의혹을 제기하는 기자회견을 열었다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시청 직장운동경기부 조정팀 감독과 선수를 둘러싸고 용인시체육회와 용인특례시 간 갈등이 커지고 있다.오광환 용인시체육회장은 용인시가 감독의 인권침해·비리 의혹을 감싸고 있다며 체육행정을 '카르텔'로 규정했다. 용인시는 체육회장이 확인되지 않은 일방적인 주장을 하고 있다며 적극 반박했다.먼저 오 회장은 지난 4일 체육회 사무실에서 용인시청 조정팀 비리 카르텔을 규명하고 인권 유린을 단죄해야 한다며 기자회견을 열었다.오 회장은 조정팀 J감독이 귀화 선수 카메론 마틴 로리에게 폭언과 부상 방치, 가학적 훈련을 강요했다며 "명백한 인종차별이자 인권 유린"이라고 주장했다.선수들에게 연간 약 1억3000만 원의 공동훈련비를 걷어 7년간 전액 현금으로만 사용했다는 비자금 의혹을 제기했으며 감독의 100만 원 상당 상품권 수수 의혹도 거론했다.오 회장은 조정팀의 비리 의혹 뒤에는 용인시의 책임이 크다며 비난의 화살을 시로 돌렸다.오 회장은 "시 체육진흥과가 감독의 변호인 역할을 자처했다"고 주장했다. 시가 로리 선수에게 이례적으로 우수선수 영입비를 지급한 뒤 비리를 고발한 선수에게 반환 소송을 제기했다며 밀실 거래 의혹도 꺼냈다.경찰의 혐의없음 결정에 대한 이의신청이 받아들여져 사건이 수원지방공소청으로 송치됐다고 말했다.시청 브리핑룸에서 하려던 기자회견이 무산되자 오 회장은 "언론 탄압"이라며 11월 4일부터 시청 앞 1인 시위에 들어갔다.용인시도 11월 5일 보도참고자료를 내고 오 회장의 주장을 반박했다.시는 인권침해 의혹은 2024년 10월 시 자체조사에서 확인되지 않았다고 밝혔다. 이후 문화체육관광부 스포츠윤리센터 기각, 용인동부경찰서 불송치, 수원지방공소청 혐의없음이 이어졌다고 시는 설명했다.영입비 반환 소송은 선수가 무단으로 팀을 떠나고 계약을 깼기 때문에 제기한 것이라고 밝혔다.시는 비리 의혹에 대해서도 반박했다. 공동경비는 주장 선수가 관리했고 숙박비·식비를 내기 위한 현금도 주장이 직접 인출했다고 설명했다.체육진흥과장은 "업무상횡령·청탁금지법 위반 혐의는 경찰이 5월 21일 불송치했고 수원광역공소청에 낸 항고는 회견 당일인 11월 4일 기각됐다"며 "수사기관 판단은 모두 무혐의로 일관되게 정리됐다"고 밝혔다.J감독 제명을 놓고도 오 회장 주장과 용인시의 입장 차는 컸다.용인시에 따르면 체육회 스포츠공정위원회가 6월 26일 제명을 결정하자 감독을 직무에서 배제했다. 하지만 수원지방법원이 8월 26일 J감독이 낸 제명 효력정지 가처분을 받아들이자 시는 9월 4일 직무배제를 풀었고 본안 1심 판결 때까지 징계 조치를 미루기로 했다.시는 로리 선수 영입비 지급 경위와 협약서 위조 의혹에는 답하지 않았다.브리핑룸 사용과 관련해 시는 "규정에 따라 개인이나 단체 등에 대한 비방이나 확인되지 않은 의혹을 제기하려는 사용을 제한하고 있다"며 같은 사안으로 신청한 용인시조정협회도 불허했다고 덧붙였다.용인시와 오 회장 간 충돌은 이번이 처음이 아니다.2024년 오 회장이 시 공무원에게 욕설을 했다는 논란으로 공무원노조가 사퇴를 요구했고 시는 그해 체육회 사무국 운영 전반을 검사했다.지난해 3월에는 공무원노조가 시청 브리핑룸에서 공무원에 대한 비하 발언으로 논란을 빚은 오 회장의 사퇴를 촉구하는 기자회견을 열었다.이에 대해 오광환 회장은 "체육회장을 공격하는 기자회견은 선뜻 허용하면서 납득할 수 없는 핑계를 대며 브리핑룸 사용을 불허했다"고 시를 비판했다.체육계 일각에서는 용인시와 체육회의 갈등에 대해 우려하지만, 조정팀을 둘러싼 논란은 쉽게 가라앉지 않을 것으로 보인다.