주말마다 꽉 막힌 공세·고매동, 1.45㎞ 연결도로 뚫린다

큰사진보기 ▲공세~지곡 연결도로 조감도 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

대형 유통시설과 한국민속촌 방문 차량이 몰리면서 주말마다 교통혼잡을 겪어온 기흥구 공세동·고매동 일대에 새로운 우회도로가 뚫린다. 용인특례시는 공세동에서 지곡동까지 1.45㎞를 잇는 공세~지곡 연결도로 보상을 마치고 시공사 선정 절차에 들어가 연내 공사를 시작할 계획이다.공세~지곡 연결도로는 도시계획도로 중1-108호로 공세동 713-3번지 일대에서 지곡동 796-5번지 일대까지 연결된다.폭 20m에 보도를 갖춘 왕복 4차로로 조성되며 전체 구간 가운데 260m는 터널로 건설된다. 보상비와 설계비 등을 포함한 총사업비는 770억8천만 원이다.시는 2025년 투자심사와 도시관리계획·실시계획 인가 등 행정절차를 마친 뒤 올해 토지 보상을 마무리했다.9월 조달청에 시공사 선정을 의뢰했으며 10월 21일 입찰공고가 나왔다. 연내 업체를 선정해 착공한다는 계획이다.도로가 개통되면 공세동과 고매동 일대의 이동 경로도 넓어진다.현재 주민들은 주로 국지도 23호선과 지방도 317호선을 이용해 외부로 이동하고 있지만 연결도로가 만들어지면 지방도 315호선을 거쳐 국도 42호선 방면으로도 이동할 수 있게 된다.주말 상습 정체구간인 보라교사거리 일대를 거치지 않고 국도 42호선으로 빠질 수 있는 우회축이 생기는 셈이다.공세동·고매동 일대는 2018년 대형 상설 할인매장이 문을 연 이후 유통시설 방문 차량이 늘었고 한국민속촌 이용 차량까지 겹치면서 주말 교통혼잡에 대한 주민 민원이 이어져 왔다.이상일 시장은 "공세동과 고매동 주민들이 주말이면 대형 유통시설과 한국민속촌을 찾는 차량으로 불편을 겪고 있다"며 "공세~지곡 연결도로가 계획대로 개설될 수 있도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.