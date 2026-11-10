백자 보러 갔다가 다산의 아들을 만났다

큰사진보기 ▲세월의 풍파를 견딘 정학연 선정비정학연 선정비에는 세월의 흔적을 보여주듯 허리춤에 굵은 사선으로 깊게 금이 가 있다. 그 투박하고 닳은 돌 표면 위로 '燔造官 丁公 學淵 善政碑(번조관 정공 학연 선정비)'라는 한자가 또렷하게 새겨져 있다. 노란 은행잎이 흩뿌려진 바닥 위로 묵묵히 서 있는 이 금 간 비석을 마주했을 때, 묘한 파동이 사진을 통해서도 절절하게 전해진다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

'번조관 정공 학연 선정비(燔造官 丁公 學淵 善政碑).'

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큰사진보기 ▲분원백자자료관의 늦가을 전경가을빛으로 물든 숲을 배경으로, 짙은 적갈색의 철판 외장재로 지어진 '분원백자자료관' 건물이 고즈넉하게 자리하고 있다. 건물 외벽에는 "한강 따라 500년, 분원에서 왕실까지"라는 현수막이 걸려 있어, 이곳이 왕실 도자기를 굽던 역사의 현장임을 말해주고 있다. 건물 입구 바로 앞에는 붉게 물든 단풍나무 한 그루가 가지를 드리우고 있어 늦가을의 정취를 더해준다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲노란 융단이 깔린 앞마당과 비석군자료관 앞마당은 그야말로 노란 은행잎이 두툼한 융단처럼 깔려 있다. 키 큰 은행나무들 아래로 둥그스름한 잔디 마당의 가장자리를 따라 오래된 비석들이 줄지어 서 있다. 마당 우측 너머로는 남한강의 물줄기와 먼 산의 능선이 살짝 엿보여, 강 건너 마재마을을 마주 보고 있다는 자네의 글을 시각적으로 증명해 주는 듯하다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲쓸쓸하고도 따뜻한 여백마당 한켠에는 노란 은행잎이 수북하게 내려앉은 빈 나무 벤치가 덩그러니 놓여 있다. 뒤편의 푸르고 붉고 노란 나뭇잎들과 어우러져 무척 평화롭고도 쓸쓸한 풍경이다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

'번조관 정공 학연 선정비.'

덧붙이는 글 | 분원백자자료관 앞마당에는 노란 은행잎이 두툼한 융단처럼 깔려 있었습니다. 그 눈부시고도 쓸쓸한 늦가을 풍경 속에서, 허리춤에 깊게 금이 간 정학연의 비석을 우연히 마주했을 때의 먹먹함은 답사를 마치고 돌아온 지금까지도 쉬이 가라앉지 않습니다.



화려한 왕실의 달항아리를 굽던 번조관의 비석치고는 너무도 투박하고 상처 입은 그 모습이, 마치 평생 대역죄인의 아들이라는 멍에를 짊어지고 살아야 했던 그의 굴곡진 삶을 대변하는 듯했습니다.



기사와 함께 덧붙인 사진들을 찬찬히 들여다봐 주시길 청합니다. 세월의 풍파에 깎이고 쪼개진 비석, 그리고 그 위로 무심히 내려앉은 은행잎들 속에서, 위대한 아버지의 그늘에 가려져 있던 한 사람의 치열하고도 뜨거웠던 숨결을 독자 여러분도 함께 느껴보셨으면 좋겠습니다.

지난 8일, 조선 백자의 본향인 경기 광주를 다녀왔다. 달항아리의 아름다운 흰빛 너머에 어떤 숨은 이야기가 있는지, 그 그릇을 누가 만들었고 또 어디에 쓰였는지 알아보고 싶어 나선 길이었다.남한강 물길이 유장하게 흐르는 분원백자자료관 앞마당, 그곳에 모아놓은 비석들을 살피다가 한 이름 앞에서 거짓말처럼 눈이 멎었다.정학연. 다산 정약용의 큰아들이었다. 기분이 참 묘했다. 백자를 보러 온 길에 다산의 아들을 만날 줄은 몰랐다. 강물 너머 아스라이 보이는 남양주 마재마을에는 아버지 다산의 묘소가 있고, 이곳 광주 분원에는 아들의 이름을 새긴 비석이 덩그러니 남아 있었다.나는 다산을 존경한다. 절망적인 유배지에서도 꼿꼿하게 공부를 놓지 않았던 학자로, 멀리 떨어진 자식들에게 어떻게 살아야 하는지 거듭 일러주었던 따뜻한 아버지로 기억한다. 그런데 정작 그 편지를 받아 읽었을 아들에 대해서는 아는 것이 별로 없었다. 아버지의 글은 수없이 읽었으면서, 아들의 삶은 한 번도 궁금해하지 않았다.학연은 어떻게 살았을까. 아버지가 보내온 편지를 읽으며 무슨 생각을 했을까. 그 아들은 어떤 연유로 이 분원에 와서 왕실의 백자를 만드는 일을 맡았을까. 강 건너 아버지가 잠든 곳을 마주 보는 비석 앞에서, 꼬리에 꼬리를 무는 질문들이 일었다.오래전 박석무가 엮고 옮긴 <유배지에서 보낸 편지>를 읽었다. 다산이 유배지에서 가족과 지인들에게 보낸 편지와 가훈을 모은 책이다. 아들들에게 건네는 말이 한 구절 한 구절 절절하게 다가왔다.내게는 이름난 대학자의 가르침보다 자식 걱정이 앞서는 평범한 아버지의 마음이 먼저 읽혔다. 집안의 처지가 벼랑 끝에 몰렸다고 해서 공부마저 놓아버려선 안 된다는 당부, 주어진 형편 안에서 꿋꿋하게 살아갈 방도를 찾아야 한다는 타이름이었다.말이 다정하기만 했던 것은 아니다. 때로는 엄했고, 자식들에게 거는 기대도 컸다. 그러나 그 엄격함조차 자식들이 모진 세상에서 버틸 힘을 잃을까 염려하는 마음에서 비롯되었음을 알 수 있었다. 멀리 유배지에 갇힌 아버지가 해줄 수 있는 일이 무엇이 있었겠는가. 곁에서 살피지 못하니 글로나마 일러주고 싶었을 것이다. 다산에게 편지는 자식들의 삶에 참여하고 연대하는 유일한 방법이었는지도 모른다.그 마음을 생각하면 자연스레 <하피첩>(霞帔帖)의 눈물겨운 사연이 떠오른다. 1810년, 강진에 유배 중이던 다산은 아내 홍씨가 보내온 낡은 치맛감을 잘라 서첩을 만들었다. 그리고 그 위에 두 아들에게 당부하는 글을 썼다. '노을빛 치마'라는 뜻을 담은 서첩이다. 아내가 보낸 빛바랜 옷감 위에, 남편은 아들들을 위한 피맺힌 유훈을 적었다.나는 이 대목이 오래도록 마음에 남는다. 함께 살지 못하는 가족의 애틋한 마음이 작은 서첩 하나에 포개졌다. 어머니의 낡은 치맛감과 아버지의 반듯한 글씨를 동시에 마주한 아들들의 마음은 과연 어땠을까.그 글을 떨리는 손으로 받아 읽었던 큰아들이 바로 정학연이었다. 나는 늘 편지를 쓴 아버지만을 생각하다가, 이곳 분원에 와서야 그것을 읽어 내려갔을 아들의 젖은 눈동자를 비로소 떠올리게 되었다.비석에는 학연의 이름 앞에 '번조관(燔造官)'이라는 벼슬이 적혀 있었다. 번조관은 사옹원에 소속되어 백자 제작의 실무를 맡은 관리였다. 직접 흙을 빚는 도공이 아니라, 왕실에 올릴 도자기를 만드는 일을 현장에서 관리하고 감독하는 자리다.분원은 아름다운 백자가 탄생하는 예술의 공간인 동시에, 흙과 불을 다루는 백성들의 고단한 일터였다. 완성된 그릇을 감상하는 이와 땀 흘려 그릇을 만드는 이의 사정은 몹시 달랐을 것이다. 학연은 그 치열한 일터를 책임지는 관리로 이곳 분원과 인연을 맺었다. 다산의 큰아들이 흙내음 가득한 그곳에서 관직 생활을 했다는 사실이 내게는 신선한 충격이었다.비석에 새겨진 '선정(善政)'이라는 두 글자도 낯설게 다가왔다. 그는 어떤 관리였을까. 분원의 백성들과는 어떻게 부대끼며 지냈을까. 도대체 무엇을 잘했기에 그의 이름을 기리는 비석이 강가에 세워졌을까.나는 아직 알지 못한다. 비석이 존재한다는 사실만으로 그의 구체적인 행적을 멋대로 재단할 수는 없다. 아버지가 <목민심서>를 썼다고 해서 아들의 벼슬살이도 저절로 훌륭했을 것이라 단정 짓는 것은 섣부른 일이다.그래서 이 비석은 내게 섣부른 답이 아닌, 깊고 묵직한 물음을 던져주었다. 단순히 '좋은 관리였으리라' 짐작하는 데서 멈추지 않고, 그가 분원에서 구체적으로 어떤 삶을 살아냈는지 끈질기게 찾아보고 싶어졌다.자료를 조금만 살펴보아도 학연은 벼슬에만 매달렸던 사람이 아니었다. 다산초당의 문인들과 교류하며 강진과 서울 학계를 연결하는 징검다리 역할을 했고, 아버지가 세상을 떠난 뒤에도 그 제자들과 살뜰히 소식을 주고받았다. 실학박물관에는 <유산 정학연 시집>도 소장되어 있다.그에게도 자신만의 글이 있었고, 자신의 세계를 함께 나눌 벗들이 있었다. 생각해보면 지극히 당연한 일인데, 나는 그의 비석을 마주하고서야 그것을 새삼 깨달았다. 학연은 아버지의 편지를 받아 읽던 아들이기 이전에, 자기 시를 쓰고 자기 사람들을 만나며 자신만의 세월을 꿋꿋하게 살아간 독립된 인격체였다. '다산의 큰아들'이라는 수식어 하나만으로는 도저히 다 담아낼 수 없는 넓고 깊은 생애가 그에게 있었다.동생 정학유의 기록을 살펴보아도 이 가족이 감내해야 했던 애틋한 사연을 만날 수 있다. 1809년 학유는 아버지의 당부를 받고, 흑산도에 유배 중이던 큰아버지 정약전을 찾아 험한 바다를 건넜다. 정약전이 아들 학초를 먼저 앞세우고 깊은 상심에 빠져 있던 때였다. 학유는 큰아버지에게 학문을 점검받고 조촐한 생일잔치까지 치러드린 뒤 돌아왔다. 강진에서 출발해 흑산도를 거쳐 돌아오기까지 50여 일의 지난한 여정을 기록한 글이 바로 <부해기>(浮海記)다.이 사연을 읽고 나니 다산의 유배 생활이 완전히 다르게 다가왔다. 그동안 나는 다산의 긴 유배 세월과 그 고독 속에서 탄생한 위대한 저술들에만 감탄했다. 그러나 그 18년의 시간에는 오직 책만 있었던 것이 아니었다. 유배지 밖에는 남편과 아버지를 뼈에 사무치게 기다리는 가족이 있었고, 섬마을에는 자식을 잃은 슬픔에 빠진 형이 있었으며, 그 백부를 위로하려 거친 바다를 기꺼이 건넌 조카가 있었다.유배는 다산 한 사람만의 고립된 시간이 아니었다. 남겨진 가족 모두가 저마다의 자리에서 눈물로 버텨낸 잔인하고도 거룩한 세월이었다.학연에게도 틀림없이 그런 치열한 시간이 있었을 것이다. 아버지의 편지를 받아 읽으며 눈물짓던 젊은 날, 아버지의 학문을 잇는 사람들과 교유하던 날들, 그리고 분원의 뜨거운 가마터에서 백성들의 땀방울을 마주하던 날들이 그의 생애 굽이굽이에 흐르고 있었다. 나는 그 시간의 결을 아직 온전히 알지 못한다. 하지만 이제는 그 내밀한 이야기를 제대로 들어보고 싶어졌다.이번 답사에서는 완성된 백자의 아름다움만 감상하고 돌아오고 싶지 않았다. 그 영롱한 그릇을 가능하게 했던 흙과 불, 그리고 가마를 지켰던 사람과 일터를 함께 살피고 싶었다. 그 여정의 길목에서 뜻밖에 정학연이라는 이름을 만난 것이다.다산에 대해서는 남부럽지 않게 읽었다고 자부했다. 유배지에서 보낸 편지의 구절을 외우고, 아내의 붉은 치맛감에 글을 쓴 애틋한 사연도 알고 있었다. 그런데 정작 그 글을 받아든 아들이 그 험난한 조선 땅에서 어떤 삶을 일구어 나갔는지는 묻지 않았다. 아버지를 존경한다고 목소리를 높이면서도, 그가 그토록 사랑했던 가족의 실제 삶에는 지독히도 무심했던 셈이다.비석의 이름을 천천히 다시 읽었다. 처음에는 다산의 아들이어서 놀라움에 눈길이 갔지만, 이제는 정학연이라는 한 '사람'의 삶이 가슴 시리게 궁금해졌다.아버지의 가르침을 잘 따랐던 모범적인 아들이었다는 뻔한 말로 그의 생애를 박제하고 싶지는 않다. 폐족의 멍에를 지고 어떤 경위로 벼슬에 나아갔는지, 분원의 가마터에서는 무엇을 보고 들었는지, 그리고 그가 남긴 낡은 시집에는 어떤 속마음이 묻어 있는지 더 깊이 파고들고 싶다. 아버지의 편지를 읽는 일과 아들의 삶을 읽는 일은 하나로 이어져 있으면서도, 실은 전혀 다른 무게의 공부였다.어제 나는 달항아리를 보러 광주에 갔다. 돌아오는 길, 내 수첩에는 정학연이라는 묵직한 이름 석 자가 적혀 있었다. 다산의 아들을 만났다고 생각했는데, 이제는 온전한 그의 이야기를 듣고 싶다. 강물 너머 아버지를 향해 서 있는 듯한 그 비석의 침묵이, 내게 긴 숙제를 남겼다.