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여행

광주전라

26.11.09 15:26최종 업데이트 26.11.09 15:26

절정의 피아골 단풍, 연곡사 주변이 붉게 물들었습니다

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11월 9일, 전남 구례 지리산 피아골의 연곡사를 찾았습니다. 연곡사로 향하는 길에 들어서자 가장 먼저 눈에 들어온 것은 산도, 사찰도 아니었습니다. 도로 양옆으로 늘어선 단풍나무들이었습니다.

9일 구례 지리산 피아골 연곡사로 이어지는 길의 단풍
9일 구례 지리산 피아골 연곡사로 이어지는 길의 단풍 ⓒ 임세웅
붉은 단풍잎이 머리 위까지 가지를 뻗어 길을 감싸고 있었습니다. 걷다 보면 어느새 붉은 터널 안으로 들어온 듯합니다. 짙은 자주색부터 선명한 붉은색, 아직 남아 있는 초록과 노랑까지 한 나무에서도 여러 계절의 색이 겹쳐 보였습니다.

피아골 하면 흔히 깊은 계곡의 단풍을 먼저 떠올립니다. 하지만 연곡사 주변에서는 높은 산에 오르지 않아도 가을을 만날 수 있습니다. 사찰로 이어지는 길을 천천히 걷는 것만으로도 충분합니다.

피아골 연곡사 일주문 주변의 붉은 단풍
피아골 연곡사 일주문 주변의 붉은 단풍 ⓒ 임세웅
특히 연곡사 입구의 단풍길은 자동차로 지나치기에는 아까운 풍경입니다. 나뭇가지 사이로 보이는 하늘과 발아래 떨어진 단풍잎을 바라보며 걷다 보면 자연스럽게 걸음이 느려집니다. 사진을 찍기 위해 멈췄다가 다시 몇 걸음 걷고, 더 붉게 물든 나무를 만나 또 멈춥니다.

피아골 연곡사의 단풍
피아골 연곡사의 단풍 ⓒ 임세웅
가을 여행에서 꼭 멀리 가거나 높은 곳에 올라야 하는 것은 아닙니다. 계절은 때로 이렇게 우리가 걷는 길 위로 내려옵니다.

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피아골의 단풍이 특별한 이유도 여기에 있습니다. 계곡과 산, 오래된 사찰, 그리고 사람들이 걷는 길이 하나의 풍경으로 이어집니다. 연곡사에 도착하기 전부터 여행은 이미 시작되고 있는 셈입니다.

잠시 고개를 들어보니 붉은 단풍이 길 위로 서로의 가지를 내밀고 있었습니다. 그 아래를 걷는 순간만큼은 목적지보다 가는 길 자체가 여행이었습니다.

11월의 구례, 지금 피아골 연곡사 주변에는 가을이 가장 화려한 색으로 머물고 있습니다.

덧붙이는 글 | 개인 블로그에도 실립니다.


#구례#피아골#연곡사#피아골단풍

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구례를 읽어주는 윤서아빠 임세웅입니다.

이 기자의 최신기사구례의 가을은 쌍산재 처마에서 시작됩니다



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