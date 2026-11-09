가자 텐트촌 모랫둑 붕괴로 5명 사망... "예견된 피해"

큰사진보기 ▲팔레스타인 주민들이 대형 사암층이 무너지면서 바위와 흙 아래 묻힌 텐트를 살피고 있다. 8일(현지시간) 가자지구 중부 데이르알발라의 한 피난민 캠프에서 발생한 사암층 붕괴로 최소 4명이 사망했으며, 그중 3명이 아이들이라고 현지 보건 당국이 밝혔다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲팔레스타인 주민들이 대형 사암층이 무너지면서 바위와 흙 아래 묻힌 텐트를 살피고 있다. 8일(현지시간) 가자지구 중부 데이르알발라의 한 피난민 캠프에서 발생한 사암층 붕괴로 최소 4명이 사망했으며, 그중 3명이 아이들이라고 현지 보건 당국이 밝혔다. ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

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겨울 폭우로 인해 가자지구 피난민 텐트촌 내 텐트 7만 개가 침수된 데 이어 모랫둑이 텐트를 덮쳐 어린이 4명을 포함해 최소 5명이 사망했다고 <알자지라>가 전했다.<알자지라>는 8일 현지 보건당국을 인용해 폭우로 인해 가자지구 중부 데이르알발라서 모랫둑이 붕괴하면서 텐트 사고가 발생했다고 밝혔다. 2023년 10월 가자지구 집단학살이 시작된 이래 네 번째 겨울을 맞는 가자 주민은 210만 명으로, 대부분 낡은 텐트촌과 무너진 건물에서 지내고 있다.<알자지라>에 따르면 아흐마드 알헨다위 세이브더칠드런 인터내셔널 중동·북아프리카·동유럽 지역국장은 "전적으로 예견 가능한 피해였다. 이것은 단순히 악천후 때문이 아니"라며 "텐트, 대피소, 연료가 가자 국경에 대기하고 있고, 아이들이 홍수 속에 잠들어 있다. 이스라엘 당국이 그들(물품 등)의 입국을 막고 있다"라고 지적했다. 아흐마드 국장은 "아이들이 그 대가를 치르고 있다"고 덧붙였다.폭우가 시작되고 피난민 캠프 수위가 30~40cm까지 올랐다. 가자지구 민방위대는 10시간 동안 긴급 구조 요청을 약 1500건 받았다고 밝혔다. 그러나 민방위대 마흐무드 바살 대변인은 AFP 등에 "아무런 장비도, 역량도 없이 활동하고 있다"고 토로했다.가자지구 내 폭우로 인한 모랫둑 붕괴 소식은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 알려지고 있다. 가자지구 현지 소식을 전하는 엑스(옛 트위터) 계정(@gazanotice)은 붕괴된 텐트촌에서 맨손으로 구조 활동을 하는 현지 주민들의 영상을 올리며 "이것은 이스라엘 집단학살의 또 다른 파괴적인 결과로, 주택과 인프라를 파괴하고 팔레스타인 주민들이 (집단학살 이후) 네 번째 겨울을 약한 텐트에서 피신할 수밖에 없는 상황을 초래했다"고 비판했다.유엔 인도주의업무조정국(OCHA) 집계에 따르면 가자지구 피난민 약 95만 명이 침수 노출 지역에 살고 있다. 또한 유엔팔레스타인난민기구(UNRWA)는 이들 인구의 약 94%인 198만 명이 거처와 비식량 물품을 필요로 한다고 밝혔다.가자지구 피난민 텐트촌 내 비슷한 피해는 매년 반복되고 있다. 작년에도 가자지구 남부 마와시 텐트촌에 폭우가 내려 텐트 침수 등 피해가 발생한 바 있다. 당시 하마스의 가자지구 정부미디어사무소는 2만 2천 개의 텐트가 파손됐다고 밝혔다. 작년에도 겨울 폭우가 지나간 이후 가자지구 내에서는 저체온증 등으로 주민들이 사망하는 경우가 잇따라 발생해 인도주의적 위기가 심화됐다.