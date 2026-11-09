그림책 주인공 '곰씨'에게 배우는 일상의 위로

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큰사진보기 ▲책방지기님이 읽어준 '곰씨의 의자' 그림책문학동네에서 출판한 노인경 그림책이다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲작은 책방 '책방 보고'의 이모저모북카페로 운영되는 책방, 빼곡하게 꽂혀있는 책들이 우리를 반겨주었다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

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"책방은 어떻게 열게 되셨나요?"

"제가 교사로 명예퇴직하고 1년 동안 하고 싶은 것을 하면서 지내다가 교사 시절에도 독서 수업에 관심이 많아서 책방을 하면 어떨까 생각하다가 열게 되었어요."

큰사진보기 ▲그림책 수업책방지기님이 그림책 '곰씨의 의자'를 읽어주고 독후 활동으로 편지 쓰기를 진행했다. 각자 쓴 편지를 준비된 '곰씨의 의자'에 앉아 낭독하며 서로 위로를 받았다. ⓒ 유영숙 관련사진보기

"말도 안 돼! 날 보고 더 이상 어쩌란 말이야. 내가 얼마나 노력했는데, 난 세상에 다시없는 친절한 곰이라고."

저는 여러분이 좋아요. 하지만 그동안 저는 마음이 힘들었어요. 저는 조용히 책을 읽고 명상할 공간이 필요해요. 가끔은 혼자 있고 싶어요. 물론 우리가 함께하는 시간이 소중해요. 앞으로 제 코가 빨개지면은 혼자 있고 싶다는 뜻이니 다른 시간에 찾아와 주세요. 그리고 무엇보다 소중한 제 꽃을 살살 다뤄주세요. - 곰씨가 용기 내어 토끼 가족에게 한 말

"여러분도 말하고 싶었지만 상대방이 오해할까 봐, 또는 여러 가지 이유로 말하지 못하고 마음속에 꾹꾹 숨겨 놓았던 마음을 용기 내어 말해보세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

가끔 이웃 도서관에서 진행하는 프로그램 알림이 오면 일정이 맞을 때마다 참여하곤 한다. 지난 9월 초, 길 위의 인문학 '노래가 머무는 삶'이라는 주제의 작사 수업 추가 모집 안내 문자를 받았다. 오후 시간대라 일정도 맞았고, '작사 수업'이라는 주제에 망설임 없이 신청했다. 평소에 시와 동시를 가끔 쓰고 있어 내가 쓴 시로 노랫말을 지어보고 싶은 오랜 로망이 있었기에 설레는 마음으로 수업에 참석했다.수업 시간에 가사로 만들고 싶은 나만의 이야기를 구상하고, 기존 곡의 운율에 맞춰 글자 수를 하나하나 세어가며 노랫말을 붙였다. 결코 쉽지않은 과정이었지만, 생전 처음 도전해 보는 분야라 오히려 새로움과 재미를 느꼈다.작사 수업을 마치고 난 요즘, TV에서 '열린 음악회'나 '불후의 명곡', '우리들의 발라드' 같은 음악 프로그램이 나오면 나도 모르게 가사를 유심히 따라 읽게 된다. 매주 과제를 해내느라 조금 힘에 부치기도 했지만, 돌이켜보면 참으로 값지고 보람찬 수업이었다.지난 10월 말, 작사 수업이 모두 끝나고 11월 3일 '길 위의 인문학' 후속 모임으로 '사서 선생님과 떠나는 우리 동네 작은 책방 나들이'가 진행되었다. 평소 동네에 작은 책방 하나쯤 있으면 참 좋겠다고 생각하곤 했는데, 비록 집 바로 근처는 아니었지만, 버스로 20분 정도 떨어진 곳에 아담한 책방이 자리하고 있었다.우리가 방문한 '책방 보고' 입구에 들어서니 먼저 도착해 있던 사서 선생님이 반갑게 맞아주었다. 북카페를 겸하고 있는 책방은 아담한 규모 덕분인지 들어서자마자 아늑하고 따뜻한 기운이 물씬 풍겼다.공간 가운데에는 커다란 나무 테이블이 길게 자리하고 있었는데, '이곳에서 좋은 분들과 독서 모임을 하면 참 좋겠구나!' 하는 생각이 들었다. 원하는 차를 주문하고 궁금했던 점을 책방지기님께 여쭈어보았다.책방지기님이 대접해 주신 차와 주전부리를 나누며 자연스럽게 이야기를 이어갔다. 특히 수면에 도움이 된다는 목련꽃차는 이번에 처음 마셔보았는데, 고운 빛깔에 은은한 향까지 더해져 딱 내 취향이었다.잠시 차를 마시며 따뜻하게 담소를 나눈 뒤 본격적인 수업에 들어갔다. 오늘 작은 책방 나들이의 프로그램은 바로 그림책 수업이었다.교직에 있을 때 매달 방송으로 전교생에게 그림이 예쁘고 교훈도 들어있는 그림책을 읽어주곤 했고, 지금도 주말마다 쌍둥이 손주를 돌보며 책을 읽어주고 있기에 그림책은 나에게 늘 정겹고 가까운 존재다. 책방지기님이 다정한 목소리로 읽어주는 '곰씨의 의자' 이야기에 귀를 기울이다 보니, 어느새 나 자신이 어린 시절로 돌아간 듯 그림책 속 세계로 풍덩 빠져들었다.내가 마치 주인공 '곰씨'가 된 듯한 기분이 들었다. 처음에는 주변을 늘 배려하고 이웃과 정답게 어울리는 곰씨의 다정한 모습에 저절로 미소가 지어졌다. 곰씨는 햇살 드는 의자에 앉아 시집을 읽고, 따뜻한 차를 마시며 음악을 감상하는 평화로운 일상을 누리는 인물이었다. 하지만 이야기가 진행될수록 그 평화 뒤로 이상하게 가슴 한구석이 답답해져 왔다.지쳐 보이는 탐험가 토끼와 무용가 토끼를 따뜻하게 위로해 주며, 순수한 호의로 자신의 의자를 내어주었던 곰씨. 두 토끼의 결혼식을 진심으로 축하해 주었을 때까지만 해도 모든 것이 평화롭고 좋았다.하지만 토끼 부부에게 귀여운 아기들이 하나둘 태어나면서 가족이 부쩍 늘어났고, 곰씨가 그토록 사랑하던 '의자에 앉아 여유롭게 차를 마시고 음악을 감상하던 일상'은 점차 사라져 버렸다. 행복과 활기로 가득한 토끼 가족의 모습과 달리, 자신의 온전한 쉬어갈 공간을 잃어버린 곰씨의 얼굴에서는 더 이상 웃음을 찾아볼 수 없게 되었다.곰씨는 토끼 가족에게 전하고 싶은 말이 가슴 가득했지만 끝내 꺼내지 못했고, 그렇게 답답한 시간만 흘러갔다. 말 대신 여러 가지 우회적인 방법을 모색해 보았지만, 마음처럼 상황이 달라지지는 않았다.곰씨가 앓아누운 후에야, 비로소 토끼들에게 그동안 차마 말하지 못했던 속마음을 털어놓기 시작했다. 돌아보면 우리 역시 살아가며 마음이 벅차고 힘들면서도 선뜻 속내를 꺼내놓지 못할 때가 참 많다. 거절할 용기가 부족해서이기도 하고, 괜한 상처나 오해를 줄까 봐, 혹은 솔직한 마음을 털어놓았다가 그 사람과의 관계가 멀어질까 두려운 마음이 앞서기 때문이다.그림책을 다 읽어주신 후, 수업에 함께한 우리도 그동안 차마 내뱉지 못했던 속마음을 꺼내보는 시간을 가졌다. 책방지기님이 나눠주신 예쁜 카드에 정성스레 편지를 적고, 직접 '곰씨의 의자'에 앉아 읽어 내려가는 활동이었다.우리는 시아버지에게, 딸에게, 남편이나 친구에게 쓴 편지를 읽었다. 각자의 솔직하고 정감 어린 고백을 함께 나누다 보니, 마음 한구석이 뭉클해지며 서로에게 커다란 위로가 되어주었다.그림책은 비록 어린이를 위해 쓰인 이야기지만, 삶을 살아가는 어른들의 마음까지 깊이 위로해 주는 힘을 지니고 있다. 만약 그동안 소중한 사람들과의 관계 속에서 차마 말하지 못한 마음을 속으로만 삭이며 힘들어하는 분이 있다면, 꼭 <곰씨의 의자>를 펼쳐보며 작은 위안을 얻기 바란다.우연한 기회로 도서관 프로그램에 참여해 방문하게 된 작은 책방. 아늑하고 따뜻한 그곳에서 목련꽃차를 마시며 도란도란 이야기를 나누던 기억은 오래도록 가슴에 남을 것이다.