법원, '타다'의 '우버' 자회사에 대한 부정경쟁행위 금지 가처분 인용

큰사진보기 ▲2019년 10월 29일 오전 서울 시내 거리에 차량호출 서비스 '타다 '차량과 택시가 거리를 달리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲우버의 한국 자회사인 우티가 지난 4월 출시한 대형택시 호출 서비스 ‘프리미어 밴’. ⓒ 우티 홈페이지 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2019년 2월 21일 서울 성수동 헤이그라운드에서 열린 미디어데이서 이재웅 쏘카 대표가 기자들의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원이 ‘타다’의 브이씨엔씨가 우버의 한국 자회사인 우티를 상대로 낸 ‘부정경쟁행위 금지 가처분’ 신청 사건에서 ‘타다’의 손을 들어줬다. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

차량호출 서비스 '타다'를 운영하는 브이씨엔씨(VCNC)와 미국의 온라인 플랫폼 공유차량 중개 서비스업체인 '우버'(Uber)의 한국 자회사인 '우티'(UT LLC)는 지난 2025년 10월 28일 대형택시 호출사업에 관한 업무제휴를 위한 협의를 시작했다. 이어 같은 해 12월 22일 '제공된 정보를 비밀로 관리하고, 그 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다'는 상호기밀유지계약(NDA)을 체결했다.그로부터 2개월 후인 지난 2월 3일 우티는 브이씨엔씨에 '업무제휴를 위한 논의를 유보하고, 독자적으로 대형택시 서비스 출시를 준비 중'이라고 통보했다. 실제로 우티는 지난 4월 '프리미어 밴'이라는 명칭으로 대형택시 호출서비스를 단독으로 출시했다.이에 브이씨엔씨는 우티의 대형택시 호출서비스 단독 출시가 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법(부정경쟁방지법)상 '부정경쟁행위'에 해당한다며 부정경쟁행위 금지 가처분 신청을 냈고, 법원은 지난 10월 28일 브이씨엔씨의 손을 들어줬다. 이로 인해 우티는 브이씨엔씨로부터 제공받은 정보를 사용하거나 제3자에게 공개할 수 없게 됐다. 다만 우티의 대형택시 호출 서비스 운영을 중단시켜 달라는 브이씨엔씨의 청구는 기각됐다.부정경쟁행위 금지 가처분 신청에서 일부 인용 결정을 받은 브이씨엔씨는 지난 2011년에 설립된 직후 연인과 부부 등 파트너 간에만 메시지를 보낼 수 있는 메신저 모바일 앱 '비트윈'을 출시해 인기를 얻었다. 덕분에 소프트뱅크로부터 10억 원의 투자도 받았다. 다만 2021년 5월 게임개발사인 크래프톤에 '비트윈' 서비스를 매각했다.지난 2018년 7월에는 약 500억 원 규모로 국내 1위 카셰어링(차량 공유) 기업인 쏘카(SoCar)에 인수됐다. 이재웅 '다음' 창업자가 3개월 전인 같은 해 4월 쏘카의 대표이사로 취임한 이후 진행한 첫 기업인수합병이었다. 당시 쏘카 측은 "하루 100만 명 이상이 이용하고, 월간 14억 건이 채팅, 4500만 건의 데이터가 오가는 대규모 서비스를 안정적으로 제공해온 기술력을 쏘카의 사업 전반에 활용할 수 있을 것"이라고 밝혔다.쏘카의 자회사로 편입된 브이씨엔씨는 사업영역을 모빌리티로 확장했다. 지난 2018년 말부터 렌터카 기반 실시간 차량 호출 서비스인 '타다'를 선보였다. '타다'는 승차거부가 없는 친절한 이동수단으로 인기를 얻었다. 서비스 출시 6개월 만에 회원수가 50만 명을 돌파했을 정도였다. 하지만 기존 택시업계와의 극심한 갈등을 겪은 끝에 일명 '타다 금지법'(여객자동차운수사업법 개정안)이 통과되기에 이르렀다. 이에 따라 스마트폰 앱으로 운전기사가 포함된 11~15인 승합차를 빌려 단거리를 이동하던 서비스를 할 수 없게 됐다.이후 브이씨엔씨는 '타다 넥스트', '타다 라이트' 등을 선보이며 합법적인 모빌리티 중개 플랫폼으로 변신했다. 하지만 지난 2021년에는 핀테크기업인 '비바리퍼블리카'(토스)에 지분 60%를 약 600억 원에 매각했고, 현재는 토스가 100%의 지분을 가진 자회사로 운영되고 있다.브이씨엔씨가 부정경쟁행위자로 지목한 우티는 지난 2021년 우버와 SK텔레콤의 자회사인 티맵 모빌리티가 합작해서 설립했다. 우버가 앞서 2013년 8월에 한국에 진출했지만 불법 논란을 겪은 끝에 합작 법인 형태로 다시 진출한 것이다. 설립 초기 사업영역에는 모바일과 웹 기반의 주문형 여객운송 차량, 택시와 리무진 서비스업 등이 포함됐다.지난 2024년 2월에는 서비스 명칭을 '우티'에서 '우버 택시'로 바꾸었다. 이렇게 우버와 명칭을 일원화하면서 한국을 방문하는 외국인 관광객들이 해외에서 쓰던 우버 앱을 국내에서도 별도로 전환하지 않고 사용할 수 있게 됐다. 현재 우버가 지분 51%, 내비게이션 티맵 운영사인 티맵 모빌리티가 지분 49%를 보유하고 있다.<오마이뉴스>가 입수한 서울중앙지방법원 제60민사부의 결정문(10월 28일)에 따르면, 우티는 국내에서 대형택시 호출서비스를 제공하지 못하고 있는 반면, 브이씨엔씨는 지난 2021년 대형택시 호출서비스('타다 텍스트')를 제공한 이래 국내에서 두 번째로 높은 점유율을 차지하고 있었다. 이런 상황에서 우티는 브이씨엔씨에 "타다의 주요 전략적 우선순위에 대한 이해, 타다와 우버 간의 통합 파트너십 관련 informal(비공식적) 논의(commercials)"를 원한다는 취지의 메일을 보냈다.이후 우티와 브이씨엔씨는 2025년 10월 28일 고급형 대형택시 호출 서비스에 관한 업무제휴를 위한 협의를 시작했다. 이어 같은 해 12월 22일에는 '제공된 정보를 비밀로 관리하고, 그 목적 이외의 용도로 사용하지 않는다'는 상호기밀유지계약(NDA)을 체결했다.이에 따라 브이씨엔씨는 지난 1월 16일 우티의 요청에 따라 자신들의 정보들을 제공했다. 여기에는 상품·서비스 가격 책정 방식, 기사 성명과 운전면허, 휴대전화 번호, 이메일 주소, 위치 정보, 우버와 브이씨엔씨, 기사, 승객 등 간의 계약 및 책임구조, 배차 방식, 배차 제안 방식, 배차 제안에 대한 시간 제한 등이 포함돼 있었다. 재판부는 "이 정보들에는 브이씨엔씨 서비스 운영의 핵심이 되는 운전기사의 배차와 관련된 부분, 요금 결정 기준 및 운전기사에 대한 수수료 지급 체계 등이 포함돼 있었다"라고 평가했다.그런데 이러한 핵심 정보들을 전달받은 지 한달도 안돼 우티측의 한 담당자는 전화로 '업무제휴를 위한 논의를 유보하고, 독자적으로 대형택시 호출 서비스를 준비 중'이라고 브이씨엔씨측에 통보했다(2월 3일). 업무제휴 논의 중단 통보가 이루어진 지 두 달 후에 우티는 '프리미어 밴'이라는 대형택시 호출 서비스를 단독으로 출시했다(4월). '우버 프리미어 밴'은 인천국제공항 노선을 중심으로 외국인 관광객 수요를 겨냥한 서비스로, 인천1공항터미널에서 명동까지의 요금을 16만 원대로 책정했다. 서비스 출시 당시 30~40대로 출발했다가 현재는 100여 대로 확대했다.이에 브이씨엔씨는 "우티와의 업무제휴 논의 과정에서 정보들을 제공했는데, 우리의 영업상 아이디어가 포함된 정보에 해당한다"라며 "그런데 우티는 우리와의 거래 과정에서 이를 취득한 뒤 그 제공 목적에 반해 단독으로 대형택시 호출 서비스를 출시함으로썬 자신을 위해 부당하게 사용했다"라고 지적했다. 그러면서 "이는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (차)목의 부정경쟁행위에 해당한다"라고 주장하며 부정경쟁행위 금지 가처분 신청을 법원에 냈다.부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 "사업제안, 입찰, 공모 등 거래교섭 또는 거래과정에서 경제적 가치를 가지는 타인의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보를 그 제공목적에 위반하여 자신 또는 제3자의 영업상 이익을 위하여 부정하게 사용하거나 타인에게 제공하여 사용하게 하는 행위"를 부정경쟁행위로 규정하고 있다. 이는 '거래교섭 또는 거래과정에서 제공받은 경제적 가치를 가지는 아이디어를 정당한 보상 없이 사용하는 행위를 금지하기 위해' 지난 2018년 4월 신설된 규정이다.서울중앙지방법원 제60민사부(재판장 김미경) 지난 10월 28일 "우티가 서비스를 출시한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목에서 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 봄이 타당하다"라고 결정했다. "이 사건 정보들은 이미 알고 있었거나 동종 업계에 널리 알려진 아이디어에 해당한다"라는 우티측의 주장을 인정하지 않은 것이다.인용 결정 이유와 관련, 재판부는 먼저 "이 사건 정보들을 제공할 무렵 당사자들은 이 사건 업무제휴 성사를 전제로 거래조건이나 구체적인 협업 방법을 논의하였는데, 브이씨엔씨는 이를 통해 업무제휴가 성사되고 이 사건 정보들은 업무제휴를 위해 사용될 것이라는 신뢰를 가졌을 것으로 보인다"라고 밝혔다.재판부는 "브이씨엔씨가 제공한 정보는 서비스를 5년 가량 운영하는 과정에서 축적된 데이터 또는 운영 경험을 기반으로 효율성과 사업이익에 적합하도록 서비스를 형성해 나간 결과물인데 우티는 이와 같이 긴 시간에 걸친 운영경험이나 시행착오 없이 해당 정보를 얻게 되었다"라며 "브이씨엔씨는 위와 같은 신뢰 및 상호기밀유지계약을 바탕으로 업무제휴의 성사를 위하여 이 사건 정보들을 제공하였는데, 우티는 이를 제공받은 이후 업무제휴를 중단한 채 약 3개월 만에 독자적으로 서비스를 출시하였다"라고 짚었다.이어 재판부는 "우티 서비스가 브이씨엔씨 서비스와 구체적인 운영 방식이나 요금체계 등이 다르더라도 동종의 서비스를 제공하는 경쟁사인 우티의 입장에서 상대방인 브이씨엔씨의 이 사건 정보들을 알게 될 경우 자신의 서비스를 보다 적은 노력과 비용으로 제공하며 경쟁상 우위를 점하거나 채권자의 경쟁상 우위를 약화시킬 수 있을 것으로 보인다"라고 지적했다. 그러면서 "우티가 이 사건 정보들을 취득한 이상 이를 전혀 참고하지 않고 서비스를 출시하였다고 보기 어렵고, 이는 우티가 이 사건 정보들을 그 제공 목적에 반하여 사용한 것으로 보아야 한다"라고 밝혔다.재판부는 "이 사건 정보들은 경제적 가치를 가지는 브이씨엔씨의 기술적 또는 영업상의 아이디어가 포함된 정보이고, 우티가 거래교섭 또는 거래과정인 업무제휴를 위한 논의 과정에서 이를 전달받은 후 서비스를 출시한 행위는 브이씨엔씨와의 거래과정에서 발생한 신뢰관계 등에 위배되는 것이다"라고 밝혔다.재판부는 "우티는 이 사건 정보들은 이미 알고 있었거나 동종업계에 널리 알려진 아이디어에 해당한다는 취지로 주장한다"라며 "그러나 이 사건 정보들은 브이씨엔씨 서비스를 운영하기 위한 내부 정보이고, 우티는 브이씨엔씨와 기밀유지계약을 체결한 이후 제공받은 정보인 점 등에 비추어 일반적인 호출 서비스 업계에서 널리 알려진 정보라고 보기 어렵고, 우티가 이 사건 정보들을 이미 알고 있었다고 볼 만한 자료도 없다"라고 우티측의 주장을 일축했다.다만 재판부는 "브이씨엔씨는 '정보를 복제, 저장, 사용, 제공하거나 이를 제3자에게 공개해서는 안되고, 정보를 활용하거나 재가공하여 만들어진 문서, 파일 기타 내부자료를 삭제, 폐기하여야 한다'는 부분에 대한 간접강제(서비스 운영 금지)도 함께 구하고 있으나 우티에 대한 적정한 간접강제금을 산정할 자료가 제출되었다고 보기 어렵고, 만일 우티가 이 결정을 위반할 경우 별도로 간접강제 신청을 할 수도 있으므로 브이씨엔씨의 간접강제 신청은 받아들이지 않는다"라고 일부 청구를 기각했다.결국 재판부는 브이씨엔씨로부터 제공받은 정보를 사용하거나 제3자에게 공개하는 것은 금지했지만, 대형택시 호출 서비스(프리미어 밴) 운영 자체를 금지해 달라는 브이씨엔씨 측의 청구는 기각했다.이번 일부 인용 결정을 이끈 '법무법인 지음'의 김설이 대표변호사는 "이번 결정은 제휴협상 과정에서 신뢰를 바탕으로 받은 정보를 협상을 중단한 뒤 다른 목적으로 쓸 수 없다는 점을 확인한 것이다"라며 "그동안 거래를 개시할 태세를 보이며 타사의 기술만 탈취하는 사례가 만연했는데 법원이 그에 대한 경종을 울린 것이고, 플랫폼 간 제휴에서 의미있는 기준이 될 것이다"라고 의미를 부여했다. 한편 우티 측을 변호한 곳은 김앤장, 광장, 태평양, 세종, 율촌과 함께 국내 대형로펌 '빅6' 중 하나인 '법무법인 화우'였다.