큰사진보기 ▲평등교육실현을위한전국학부모회, 전국혁신교육학부모네트워크, 참교육을위한전국학부모회, 사단법인 느린학습자시민회, 전국느린학습자부모연대, 교육재정지키기학부모긴급연대 등 10개 단체 관계자들이 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열어 정부·여당의 지방교육재정교부금 감액 추진을 규탄하며 학생복지 확대와 안정적인 교육재정 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"교육재정이 줄어들면, 누구의 교육받을 권리부터 줄어듭니까? 제도에 이름조차 없는 아이들입니다. 바로 느린학습자, 경계선지능 아이들입니다."

▲"교육재정 삭감은 느린학습자 교육 포기"...울음 터뜨린 학부모 유성호 관련영상보기

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"교육예산 삭감, 학생 미래 위협"

"학생 복지부터 칼질하는 교육부를 규탄한다!"

"교육비 부담, 가정에 전가 마라!"

큰사진보기 ▲평등교육실현을위한전국학부모회, 전국혁신교육학부모네트워크, 참교육을위한전국학부모회, 사단법인 느린학습자시민회, 전국느린학습자부모연대, 교육재정지키기학부모긴급연대 등 10개 단체 관계자들이 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열어 정부·여당의 지방교육재정교부금 감액 추진을 규탄하며 학생복지 확대와 안정적인 교육재정 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲평등교육실현을위한전국학부모회, 전국혁신교육학부모네트워크, 참교육을위한전국학부모회, 사단법인 느린학습자시민회, 전국느린학습자부모연대, 교육재정지키기학부모긴급연대 등 10개 단체 관계자들이 9일 오전 서울 종로구 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열어 정부·여당의 지방교육재정교부금 감액 추진을 규탄하며 학생복지 확대와 안정적인 교육재정 보장을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

느린학습자시민회 송연숙 이사장은 이 발언을 시작하자마자 울음을 터뜨렸다. 9일 오전 10시, 10개 학부모단체가 연 '교육부 규탄과 지방교육재정 지키기 학부모단체 기자회견에서다. 정부·여당이 추진하는 지방교육재정교부금(교육교부금) 축소 법안에 반대하기 위해 이처럼 학부모단체들이 직접 나선 것은 처음 있는 일이다.평등교육실현을위한전국학부모회, 전국혁신교육학부모네트워크, 참교육을위한전국학부모회, 느린학습자시민회, 생태전환학부모시민행동365 등 10개 단체가 이날 정부서울청사 정문에서 연 기자회견에서 송 이사장은 "느린학습 아이들은 이제 겨우 학교에서 학습 지원을 받을 수 있는 길이 열리기 시작했다. 그런데 그마저 줄이겠다는 것이냐"라면서 "교육재정이 부족하다는 이유로 얼마 되지도 않은 지원부터 줄이겠다는 것은 사실상 아이들에게 다시 포기하라는 말과 다르지 않다"라고 밝혔다. 그러면서 "학교에서 밀려난 아이들은 결국 사설 기관으로, 사회의 사각지대로 밀려날 것"이라고 우려했다.평등교육실현을위한 경기학부모회 구민서 사무국장도 "프랑스 전역에서 공교육 개선을 촉구하는 학생 시위를 보면서 남의 일 같지 않다는 생각이 들었다"라면서 "최근 교육복지마저 칼질하려는 시도를 보고 너무 화가 나서 이 자리에 왔다"라고 말했다. 그러면서 "지금 강행하는 제도가 시행되면 가장 먼저 무너지는 것은 가장 도움이 필요한 다문화, 경계성 지능, 학교 밖 아이들에 대한 교육이 될 것"이라고 우려했다.이날 참석자들은 다음과 같은 글귀가 적힌 손팻말을 들었다.기획예산처와 함께 교육교부금에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지에 나선 교육부가 최근 '입학지원금 등 현금 지원'을 사실상 가로막고 나선 것에 대해 전국혁신교육학부모네트워크 전은영 공동대표는 "교복 지원과 입학 준비금 지원은 가정형편과 관계없이 모든 아이가 주눅 들지 않고 당당히 교문을 들어서도록 한 교육격차 해소 정책"이라면서 "이런 취지를 '선심성·현금성'이란 말로 왜곡하는 교육부와 정부, 국회에 분노한다"라고 비판했다.이재명 대통령은 경기 성남시장 재직시절인 2016년, 전국 지방자치단체 가운데 처음으로 모든 중학생에게 무상 교복을 지원했다. 지원 방식도 학생 한 명마다 약 28만~30만 원의 현금을 지급하는 방식이었다.학부모단체들은 기자회견문에서 "우리는 아이를 학교에 보내고, 더러 학원비를 강제 지출하며 살아가는 평범한 양육자"라면서 "오늘 우리는 가계부 대신 마이크를 들었다. 정부가 공교육의 돈줄을 끊으려 하기 때문"이라고 했다. 이어 학부모단체들은 다음처럼 강조했다."학교에 돈이 모자라면 무엇이 사라지는가? 돌봄이 줄고, 기초학력 지원과 심리 상담이 줄고, 낡은 교실과 급식실은 그대로 남는다. 학교가 놓친 자리는 결국 학원이 채우고 그 청구서는 고스란히 가정으로 날아온다."