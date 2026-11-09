진보당 "대통령 탄핵 선동하는 국힘 후안무치"

큰사진보기 ▲진보당 노혜령 대변인이 9일 국회 소통관에서 장외집회에 나선국민의힘을 비판하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 국회생방송 갈무리 관련사진보기

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진보당이 '조작기소특검법' 철회를 요구하며 지난 7일 장외집회에 나선 국민의힘에 대해 "계엄 사과는 거부하고 대통령 탄핵 선동인가"라며 "후안무치하다"라고 비판했다.진보당은 9일 국회 소통관에서 브리핑을 하고 "'조작기소특검법'은 윤석열 정권의 표적 수사와 조작기소 의혹을 규명하고, 피해자의 권리와 명예를 회복하기 위한 법"이라며 "국가권력이 정권 유지를 위해 반대파와 정치적 정적을 겨냥해 칼날을 휘두르는 과거를 반복하지 말자는 것"이라고 규정했다. 이어 "특검의 공소취소 권한을 둘러싼 논란도 최종안에서 관련 조항을 삭제하며 해소했다"라고 덧붙였다.이어 "그런데도 국민의힘은 ''이재명 탈옥법', '공소취소 특검법'이라며 막말을 쏟아내더니 급기야 장외집회에서 대통령 탄핵까지 선동했고, 장동혁 대표는 '이제 탄핵만이 답이다', '탄핵말이가 답이다'라며 현직 대통령을 향해 노골적인 탄핵 공세를 퍼부었다"라고 지적했다.진보당은 그러면서 "참으로 후안무치하다"라고 비판했다.진보당은 "다음 달이면 12·3 비상계엄 2주기인데, 국민의힘 내부에서조차 사과 요구가 나오고 있지만, 장동혁 대표는 이를 일축했다"라며 "국민을 상대로 '처단'을 운운하고 군대를 동원해 국회를 봉쇄한 비상계엄에 백번이고 천 번이고 사죄해도 모자랄 판에, 사과조차 거부하고 있으니 참으로 한심하다"라고 밝혔다.이어 "정작 불법 비상계엄과 내란으로 헌정질서를 유린한 윤석열 정권에는 침묵하면서 '윤어게인' 등 극우세력의 주장에는 동조하고, 현직 대통령을 향해서는 탄핵을 외친다"라며 "그 말 속에 국민이 있기는 한가"라고 물었다.또한 "국민의 삶은 여전히 고단하다"라며 "어려움 속에서도 하루하루를 버텨내는 국민의 고통은 외면한 채 정치적 이익과 지지층 결집에만 매달리는 국민의힘은 존재 이유가 없다"라고 강조했다.진보당은 "장외집회와 탄핵 선동을 중단하라"며 "국민의힘은 스스로 해체하라, 그것이 국민께 지은 죄를 조금이나마 갚는 길이다"라고 밝혔다.