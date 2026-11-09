"마을호텔로 지역관광 활성화" 제1회 남도연회 열려

큰사진보기 ▲지역관광 활성화와 주민 참여 기반의 지역문제 해결을 모색하기 위한 '제1회 남도연회'가 지난 11월 6일부터 8일까지 2박 3일 간 목포미식문화갤러리 해관1897과 원도심 곳곳에서 열렸다. ⓒ 김현석 관련사진보기

"마을호텔 사업을 통해서 웹사이트 하나 만들고 숙박공간을 판매하려는 것은 아니에요. 목포에서만 즐길 수 있는 완벽한 하루, 특별한 로컬여행을 경험하게 해드리려고 합니다." (홍동우 목포 로컬여행사 '괜찮아마을' 대표)

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큰사진보기 ▲행정안전부 '지역주도 민관협력체계 사업'의 일환으로 진행된 ‘제1회 남도연회’는 대표수행기관인 (주)만인계마을기업을 중심으로 꿈바다협동조합, 괜찮아마을, 건맥1897협동조합 등 민간 조직과 목포대학교, 목포MBC가 공동 운영으로 진행됐다. ⓒ 김현석 관련사진보기

목포시 관광산업에서 숙박업과 여행업이 차지하는 비율은 60%를 넘지만, 소규모 숙박시설은 주말 매출에 기대는 형편이다. '마을호텔'은 이런 현실에서 지역 숙소와 역사·문화 자원을 하나로 묶어 관광산업을 새로 짜 보려는 시도다.11월 5일(목)부터 7일(토)까지 2박 3일간 목포미식문화갤러리 해관1897과 원도심 곳곳에서 '제1회 남도연회'가 열렸다. '지역의 문제를 지역의 힘으로'를 주제로 한 시민참여형 공론장으로, 서울과 전주, 여수, 남해군 등에서 150여 명이 참가했다. 참가자들은 '마을호텔' 연계 숙소에 머물며 '지역, 공간, 관광, 청년, 교육'을 키워드로 한 12개 공론장에서 사례와 의견을 나눴다.이날 개회사에서 강성휘 목포시장은 "한 해 750만 명이 넘는 관광객이 목포를 방문하지만 이 중 1박 이상 머무는 체류객은 20%에 불과하다"면서 "마을호텔을 중심으로 한 관광 모델을 실증하고 운영하는 데 최대한 지원하겠다"고 밝혔다.황풍년 전남광주통합특별시 사회문화수석도 기조발제에서 "전라도의 가장 큰 특징은 압도적인 다양성"이라며 "언어와 문화의 다양성, 물산과 자연의 다양성을 바탕으로 새로운 관광지도를 만들어갔으면 한다"고 말했다.이 행사에서 '마을호텔은 어떻게 지역 전체를 하나의 여행으로 연결할까'를 주제로 한 공론장은 홍동우 괜찮아마을 대표가 이끌었다. 홍 대표는 "목포는 원도심 안에서 숙박과 식사, 지역의 역사·문화 경험을 한번에 할 수 있는 '하이퍼로컬' 성격을 가지고 있다"면서 "원도심에 거주하는 매력적인 사람들과 기존 숙소들을 묶어 마을호텔을 만들려고 한다"고 밝혔다. 특히 "마을호텔에 방문하는 분들께 단순한 숙박공간이 아니라 목포에서만 즐길 수 있는 완벽한 하루를 제공해드리려고 한다"고 강조했다.이어 마을호텔 운영방식에 대한 질문과 제안도 나왔다. 경남 남해군에서 참석한 박소람씨는 "마을호텔에 참여한 지역 숙소들을 어떻게 관리하고, 운영할지 궁금하다"고 물었다. 특히 "숙소 공간이나 여행 과정에서 문제가 발생했을 때 어떻게 대응할지 준비해야 할 것"이라고 말했다. 또 다른 참석자 안은경씨도 "마을호텔에서 수익이 발생할 경우 협력하는 사업자들과 어떻게 배분할지도 고민이 필요하다"고 제안했다.이번 행사에서는 목포대학교 지역성장 인재양성체계(앵커사업단)의 정책과제 보고회도 함께 진행됐다. '지역의 문제를 주민의 제안에서 정책으로 어떻게 연결할까'를 주제로 청년 유출, 전남지역 사회정서교육 실태, 블루카본(갯벌 등 해양생태계가 흡수·저장하는 탄소)과 지역경제 활성화 등 발표를 진행했다.지역의 청년 유출과 청년정책 연구를 진행한 류도암 목포대학교 연구원은 "현재 목포를 비롯한 서남권은 '남을 사람'과 '떠날 사람'의 뚜렷한 이중구조가 나타나고 있다. 특히 여성 청년층에서 일자리와 소득에 대한 불만족이 분명하다"면서 각 지역별 이탈 원인으로 "무안은 문화와 여가, 목포는 일자리, 신안은 인프라 전반"을 문제점으로 지적했다.교육부 주관으로 본격적인 시행을 앞두고 있는 '사회정서교육'에 대해 도서벽지 현실을 반영해야 한다는 목소리도 나왔다. 김은주 목포해양대 교수는 "도시와 농어촌, 도서벽지의 현실이 크게 달라 하나의 실행모델로 충분치 않다"면서 "갈등 예방 중심의 도시형과 돌봄 결손을 메우고 찾아가는 전문 인력을 지원하는 도서벽지형으로 나눠 실행할 필요가 있다"고 강조했다.이 밖에도 2박 3일간 진행된 이번 행사에서는 목포 포도책방과 난영다방을 사례로 '책방은 어떻게 사람과 골목을 연결할까', '유휴공간을 다시 쓰는 지역의 힘, 조성에서 운영까지' 등 공론장을 진행하고, 지역 식당들이 참여한 로컬음식 체험, 골목 축제인 '목포의 밤' 행사까지 다양하게 운영되어 참가자와 시민들의 호응을 받았다.한편 행정안전부 '지역주도 민관협력체계 사업'의 일환으로 진행된 '제1회 남도연회'는 ㈜만인계마을기업, 꿈바다협동조합, 괜찮아마을, 건맥1897협동조합 등 민간 조직과 목포대학교, 목포MBC가 공동운영을 맡아 진행했다.