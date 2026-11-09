우크라이나전으로 사망한 러시아군, 최대 45만 명

큰사진보기 ▲8일(현지시간) 친우크라이나 성향의 해커 조직 '사일런트 크로우'와 벨라루스 알렉산드르 루카셴코 정권에 대항하는 반체제 단체 '사이버 파르티잔'은 최근 러시아 통계청 데이터베이스를 해킹해 확보한 사망 진단서 등록 기록을 분석한 결과를 공개했다. ⓒ 사일런트크로우 관련사진보기

큰사진보기 ▲연도별 통계를 살펴보면 침공 첫해인 2022년 약 1만 9천 명 수준이던 전사자 수는 2023년 4만 2천여 명으로 늘어났고, 2024년에는 약 11만 명, 2025년에는 18만 2천 명을 넘어서 전선의 교착과 맞물려 전사자 수가 해마다 기하급수적으로 폭증했다. ⓒ 박성우 관련사진보기

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러시아 연방통계청의 내부 행정 전산망에서 대규모 인구통계 자료가 외부로 유출되면서, 우크라이나 침공 이후 전사한 러시아 군인의 규모가 최대 45만 명에 이른다는 정황이 구체적인 수치로 드러났다.8일(현지시간) 친우크라이나 성향의 해커 조직 '사일런트 크로우'와 벨라루스 알렉산드르 루카셴코 정권에 대항하는 반체제 단체 '사이버 파르티잔'은 최근 러시아 통계청 데이터베이스를 해킹해 확보한 사망 진단서 등록 기록을 분석한 결과를 공개했다.러시아 정부는 전산망에 대한 해킹 시도가 있었다는 사실 자체는 인정하면서도 내부 데이터베이스의 유출이나 훼손은 전혀 없었다며 관련 사실을 전면 부인하고 있다. 하지만 외부에 공개된 세부 통계는 그간 서방 군사정보기관과 독립 언론들이 추정해 온 러시아군의 인적 손실 수치와 상당 부분 일치하고 있다.이번에 유출된 자료는 2022년 2월 개전 시점부터 2026년 8월까지 러시아 연방통계청에 공식 등록된 사망 진단서 기록을 바탕으로 하고 있다.단체별 분석 방식에 따라 전사자 추정치는 다소 차이를 보인다. 군사 작전으로 인한 사망임이 명확히 기재된 사례만을 추려낸 사이버 파르티잔의 집계에서 전사자는 39만 3881명으로 집계됐다.반면 전쟁과 관련된 사망 요인을 폭넓게 반영한 사일런트 크로우의 분석에서는 약 45만 100명이라는 수치가 도출됐다. 해당 분석에 따르면 1만 4160명은 질병, 교통사고, 자살 등 비군사적 원인으로 사망하였고, 3만 2천명 이상은 최소 1년 전에 입은 전투 중 부상으로 사망했다.사일런트 크로우는 러시아 연방 통계청에는 부상자, 실종자 그리고 외국 용병의 데이터는 등록되지 않기 때문에 실제 전투 손실은 이보다 훨씬 더 크다고 짚었다.연도별 통계를 살펴보면 침공 첫해인 2022년 약 1만 9천 명 수준이던 전사자 수는 2023년 4만 2천여 명으로 늘어났고, 2024년에는 약 11만 명, 2025년에는 18만 2천 명을 넘어서며 전선의 교착과 맞물려 해마다 기하급수적으로 폭증했다. 전사자의 대다수는 30세에서 49세 사이의 남성이었으며, 전체 전사자의 절반 이상이 최대 격전지였던 도네츠크주를 비롯한 동부 돈바스 전선에 집중된 것으로 확인됐다.<키이우 인디펜던트>는 이러한 유출 자료가 사실이라면 러시아가 전선에서 겨우 1제곱킬로미터의 영토를 확보하기 위해 평균 6명 이상의 병력을 희생시키는 극단적인 전술을 자행하고 있다고 지적했다.한편 이러한 유출 데이터는 주요 정보기관의 기존 평가와 궤를 같이한다. 영국 정보기관인 정부통신본부(GCHQ)의 앤 키스트-버틀러 국장은 지난 5월 취임 연설에서 전사한 러시아군 규모를 약 50만 명으로 추산한 바 있다. 영국 국방부 또한 지난 9월, 러시아군 전사자가 50만 명 이상이며, 부상자를 포함하면 사상자가 최대 150만 명에 달할 수 있다고 밝혔다.야니스 클루게 독일 국제안보연구소(GIS) 러시아·유라시아 담당 책임자는 <모스크바 타임스>에 "이번 자료 유출은 러시아군 사상자 관련 자료 중 가장 중요한 것"이라며 "현재 전장이 그 어느 때보다 치명적이라는 사실이 명백해졌다"고 진단했다.현재 러시아는 매달 수만 명, 하루 평균 1천 명에서 1천 200명 안팎의 신규 병력을 모병을 통해 충원하고 있으나, 지난 9월, 영국 <가디언> 보도에 따르면 전선에서 매달 발생하는 전사자 수가 6천 명을 상회하고 있어 전력 공백을 메우기에는 역부족인 상황이다.이에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 9월 실시된 하원(두마) 선거 이후 추가 강제 동원령을 내릴 것이라는 관측이 꾸준히 제기되었으나, 국내 여론의 반발과 사회적 불안을 우려해 공식적인 총동원령 선포는 여전히 주저하고 있다.