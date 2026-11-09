한병도 "국힘, 대통령 탄핵 발언 즉각 사과하라"

큰사진보기 ▲9일 오전 경북 구미시 호텔금호산에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 한병도 원내대표가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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한병도 더불어민주당 원내대표가 9일 "국민의힘은 대통령 탄핵 발언을 취소하고 즉각 사과하라"고 했다.한 원내대표는 이날 경북 구미에서 열린 최고위원회의에서 "대통령 탄핵은 당내 결속과 세 과시를 위해 함부로 꺼내 들 정치적 구호가 아니다"면서 이를 요구했다. 국민의힘이 이른바 '조작기소 특검법' 처리를 기점으로 지난 주말부터 장외 여론전에 나서면서 이재명 대통령에 대한 탄핵을 공공연히 주장하고 있는 데 대한 질타다.그는 "헌정질서를 뒤흔들 수 있는 사안을 아무렇지 않게 가벼이 주장하는 것은 헌법의 무게를 망각한 위험천만한 발상"이라며 "자당 출신 대통령 두 명이나 탄핵을 당하고도 그 엄중함을 깨닫지 못하다니 후안무치도 이 정도면 병"이라고 지적했다. 이어 "민주당은 이 문제를 결코 좌시하지 않겠다. 모든 수단과 방법을 동원해 엄중하게 그 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.국민의힘이 검찰권 남용 의혹을 조사할 조작기소 특검을 '내란' 또는 '쿠데타'로 비유한 것도 지적했다.이에 대해 한 원내대표는 "윤석열의 불법 비상계엄에 책임이 있는 국민의힘이 감히 이런 단어를 입에 올리다니 헌정사를 망각한 뻔뻔함의 극치"라고 했다. 그러면서 "조작기소 특검법의 수사 대상은 윤석열 정권의 조작수사와 조작기소다. 국가의 수사권과 기소권이 어떻게 악용됐는지 그 과정에 불법은 없었는지 밝히자는 것"이라고 강조했다.특히 "(조작기소) 특검은 공소를 취소할 수도, 사건 이첩을 요구할 수도 없다. 기존 재판을 취소할 권한도 없는데도 국민의힘은 재판 취소라는 주장만 고장 난 라디오처럼 되풀이하고 있다"라며 "(국민의힘의 주장은) 법안의 내용은 외면한 채 특검법을 빌미로 대통령 탄핵과 퇴진을 선동하려는 것 그 이상, 그 이하도 아니다"고 비판했다."주가와 민생을 걱정한다던 국민의힘은 오늘과 내일 또 장외로 나간다"라며 지금은 국회에서 예산을 심의·의결해야 할 때라고도 꼬집었다. 한 원내대표는 "지금은 장외에서 정쟁을 키울 때가 아니다. 정기국회 예산 심사에 집중해야 할 천금 같은 시간"이라며 "민주당은 어떤 방해와 선동에도 흔들림 없이 민생을 지키고 민생 예산을 챙기겠다"고 말했다.