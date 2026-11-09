메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

26.11.09 11:31최종 업데이트 26.11.09 11:31

한병도 "국힘, 대통령 탄핵 발언 즉각 사과하라"

"당내 결속·세 과시 위해 함부로 꺼내들 정치 구호 아냐... 후안무치도 이 정도면 병"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
9일 오전 경북 구미시 호텔금호산에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 한병도 원내대표가 발언하고 있다.
9일 오전 경북 구미시 호텔금호산에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 한병도 원내대표가 발언하고 있다. ⓒ 조정훈

한병도 더불어민주당 원내대표가 9일 "국민의힘은 대통령 탄핵 발언을 취소하고 즉각 사과하라"고 했다.

한 원내대표는 이날 경북 구미에서 열린 최고위원회의에서 "대통령 탄핵은 당내 결속과 세 과시를 위해 함부로 꺼내 들 정치적 구호가 아니다"면서 이를 요구했다. 국민의힘이 이른바 '조작기소 특검법' 처리를 기점으로 지난 주말부터 장외 여론전에 나서면서 이재명 대통령에 대한 탄핵을 공공연히 주장하고 있는 데 대한 질타다.

그는 "헌정질서를 뒤흔들 수 있는 사안을 아무렇지 않게 가벼이 주장하는 것은 헌법의 무게를 망각한 위험천만한 발상"이라며 "자당 출신 대통령 두 명이나 탄핵을 당하고도 그 엄중함을 깨닫지 못하다니 후안무치도 이 정도면 병"이라고 지적했다. 이어 "민주당은 이 문제를 결코 좌시하지 않겠다. 모든 수단과 방법을 동원해 엄중하게 그 책임을 묻겠다"고 덧붙였다.

AD
국민의힘이 검찰권 남용 의혹을 조사할 조작기소 특검을 '내란' 또는 '쿠데타'로 비유한 것도 지적했다.

이에 대해 한 원내대표는 "윤석열의 불법 비상계엄에 책임이 있는 국민의힘이 감히 이런 단어를 입에 올리다니 헌정사를 망각한 뻔뻔함의 극치"라고 했다. 그러면서 "조작기소 특검법의 수사 대상은 윤석열 정권의 조작수사와 조작기소다. 국가의 수사권과 기소권이 어떻게 악용됐는지 그 과정에 불법은 없었는지 밝히자는 것"이라고 강조했다.

특히 "(조작기소) 특검은 공소를 취소할 수도, 사건 이첩을 요구할 수도 없다. 기존 재판을 취소할 권한도 없는데도 국민의힘은 재판 취소라는 주장만 고장 난 라디오처럼 되풀이하고 있다"라며 "(국민의힘의 주장은) 법안의 내용은 외면한 채 특검법을 빌미로 대통령 탄핵과 퇴진을 선동하려는 것 그 이상, 그 이하도 아니다"고 비판했다.

"주가와 민생을 걱정한다던 국민의힘은 오늘과 내일 또 장외로 나간다"라며 지금은 국회에서 예산을 심의·의결해야 할 때라고도 꼬집었다. 한 원내대표는 "지금은 장외에서 정쟁을 키울 때가 아니다. 정기국회 예산 심사에 집중해야 할 천금 같은 시간"이라며 "민주당은 어떤 방해와 선동에도 흔들림 없이 민생을 지키고 민생 예산을 챙기겠다"고 말했다.


#한병도

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이용철 법무장관 후보자 "거액 판돈 걸린 도박 해본 일 없다"
사진
조정훈 (tghome) 내방

대구주재. 오늘도 의미있고 즐거운 하루를 희망합니다. <오마이뉴스>의 10만인클럽 회원이 되어 주세요.

이 기자의 최신기사이성윤, 김민석에 "성공한 쿠데타처럼 성공한 정치공작도 문제 없나"

독자의견1

연도별 콘텐츠 보기