순직소방관 자녀 만난 대통령 "아빠는 자랑스러운 소방관"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 9일 세종특별자치시에서 열린 제64주년 소방의 날 기념식에 참석해 기념사를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이 자리를 빌려 주원, 주우, 주윤 세 어린이에게 꼭 전하고 싶은 말이 있습니다."

"여러분의 아버지는 무엇보다 소중한 사람의 목숨을 살리고 모두가 안전하게 살아가는 이 세상을 지키기 위해 끝까지 임무를 다한 자랑스러운 소방관입니다. 아버지에 대한 자랑스러운 마음을 늘 간직하며 앞으로도 각자의 꿈을 향해 씩씩하게 나아가길 바랍니다. 이 나라도 여러분의 아빠가 남긴 숭고한 정신을 항상 기억하며 여러분들의 꿈이 앞으로 더욱 찬란하게 빛날 수 있도록 세심하게 보살피고 지원하겠습니다."

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"사랑하는 소방 가족 여러분, 국민 누구나 위태롭고 절박한 순간에 처하면 가장 먼저 119를 떠올립니다. 그 세 숫자 안에는 내가 위험에 처하면 누군가 반드시 구하러 와 줄 것이라는 믿음과 희망이 담겨 있기 때문일 것입니다. 이렇듯 소중하고 간절한 국민의 믿음을 지켜내기 위해서는 무엇보다 중요한 게 있습니다. 바로 여러분 자신의 안전입니다."

이재명 대통령이 세 어린이의 이름을 또박또박 불렀다. 지난 4월 완도 화재 현장에서 순직한 고 박승원 소방경의 자녀들이었다.박 소방경의 배우자는 끝내 눈물을 참지 못했다.이 대통령은 이날 세종시에서 열린 제64주년 소방의날 기념식에서 "모든 국민이 안심하고 보내는 매일 같은 일상은 소방이 매일 같이 흘리는 땀과 눈물 위에 세워져 있다"며 "온 국민을 대표하여 소방 가족 여러분의 헌신과 노고에 깊이 감사드린다"고 말했다. 이어 "얼마 전에도 우리는 유능한 소방관이자, 한없이 든든한 남편, 자랑스러운 아빠를 떠나보냈다"며 부천공장 화재 등으로 순직한 소방관들을 추모하고 유족을 위로했다.이 대통령은 "전국 9만여 의용소방대원 여러분께도 각별한 감사의 말씀을 드린다"며 "삶의 터전 곳곳에서 각종 위험이 발생할 때마다 이웃의 손을 꼭 잡아준 여러분들이야말로 대한민국 지역 안전의 든든한 버팀목"이라고 했다. 그는 "앞으로도 지역 공동체를 위해 여러분의 오랜 경험과 지혜를 아낌없이 발휘해주시길 당부드린다"며 "정부도 더 큰 자부심과 보람을 느끼며 활동할 수 있도록 적극적으로 지원하고 노력하겠다"고 약속했다.이 대통령은 "소방이 재난보다 먼저 달라져야 한다"고도 주문했다. "기후위기로 인해 각종 재난은 더욱 다양해지고 대형화되고 있다. 앞으로 우리가 마주할 현장은 지금보다 훨씬 복잡하고 더 어려워진다는 뜻"이라는 진단과 함께였다. 이 대통령은 "현장 지휘의 전문성을 높이고 실제 재난 상황에 맞춘 대응 훈련에 더욱 노력해주길 당부드린다"고 했다. 정부 역시 신속하고 체계적인 대응을 위해 소방인력 확충과 지휘체계 강화 방안 마련에 힘쓰겠다고 덧붙였다.이 대통령은 특히 "국민 누구나 사는 지역에 관계없이 균등하고 촘촘한 소방 안전을 보장받을 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "이를 위해 소방 재원을 안정적으로 확보하고, 국민 안전을 위한 투자도 더욱 확대해 나가겠다"고 말했다. 인공지능과 로봇, 드론을 활용한 첨단·과학소방 구축, 무인수상정 도입과 첨단섬유 방화복 실용화 등 국방 분야 첨단 기술을 접목해 소방대원들의 안전도 챙기겠다고 했다.이 대통령은 "물론 강한 소방은 좋은 장비만으로 만들어지지 않는다는 것을 잘 알고 있다"며 "현장에서 헌신하는 소방공무원들의 처우와 근무 여건을 정부가 더욱 세심하게 챙기겠다"고도 얘기했다. 정부가 올해 개원한 국립소방병원이 전문 치료기관으로 안착하도록 지원하는 한편 소방공무원들의 심리 안정 등을 위한 심신수련원도 차질 없이 건립하겠다고 강조했다. 순직 소방관 가족들도 세심하게 살피겠다고 했다.이 대통령은 끝으로 가장 중요한 것은 소방공무원과 의용소방대원들의 안전이라고 거듭 당부했다.이 대통령은 "여러분의 임무는 여러분을 간절히 기다리는 가족과 동료들의 곁으로 무사히 돌아올 때 완수된다는 것을 결코 잊지 마시기 바란다"며 "소방이 안전하지 못하면 우리 국민의 안전 또한 보장될 수 없다는 사실을 반드시 명심해주시기 바란다"고 말했다. 이어 "대한민국 소방이 밤낮없이 우리 국민을 지키는 것처럼 대한민국 정부가 우리 소방의 119가 되어 여러분을 꼭 지켜드리겠다"고 했다.