충북 학교비정규직 94.38% 파업 찬성, 11월 27일 총파업 예고

큰사진보기 ▲11.9 총파업선포 기자회견11.9 총파업선포 기자회견 ⓒ 전국교육공무직본부 충북지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲11.9 총파업선포 기자회견11.9 총파업선포 기자회견 ⓒ 전국교육공무직본부 충북지부 관련사진보기

충북지역 학교비정규직 노동자들이 94.38%의 찬성률로 쟁의행위를 결의하고 오는 11월 27일 총파업을 예고했다. 올해 집단임금교섭에서 교육당국이 기본급 2.3% 인상안 외에는 사실상 아무런 처우개선 대책도 내놓지 않고 있다는 이유에서다.전국교육공무직본부 충북지부와 전국학교비정규직노동조합 충북지부, 민주노총 충북지역본부로 구성된 충북학교비정규직연대회의(이하 연대회의)는 9일 오전 10시 충청북도교육청 본관 앞에서 기자회견을 열고 총파업 계획을 발표했다.이들은 학교비정규직의 저임금 구조 개선과 정규직과의 임금격차 해소를 요구하는 한편, 정부가 추진하는 지방교육재정교부금 제도 개편에 반대 입장을 밝혔다.전국학교비정규직연대회의는 지난 10월 19일부터 26일까지 총파업을 위한 쟁의행위 찬반투표를 진행했다. 투표 결과 전국 찬성률은 92.5%, 충북지역 찬성률은 94.38%로 집계됐다.지난 10월 29일과 11월 2일 두 차례 진행된 중앙노동위원회 노동쟁의 조정에서도 노사 간 입장 차이를 좁히지 못해 최종 조정중지 결정이 내려졌다. 이에 따라 노동조합은 쟁의행위에 나설 수 있는 절차적 요건을 갖췄다.올해 집단임금교섭은 교육부와 16개 시도교육청을 상대로 진행되고 있다. 지난 9월 4일 첫 본교섭을 시작으로 본교섭 2차례와 실무교섭 5차례가 진행됐지만, 노사가 합의한 내용은 임금협약 유효기간에 관한 일부 조항에 그쳤다.노동조합은 학교비정규직의 저임금 구조 개선을 위해 기본급 월 10만 5000원 인상, 근속수당 인상, 명절휴가비 차별 해소, 방학 중 비근무자의 생계대책 마련 등을 요구하고 있다.반면 교육청이 제시한 기본급 인상안은 2.3%, 월 4만 9300원 수준이다. 노동조합은 이 같은 인상률이 공무원 보수 인상률 3.9%에도 미치지 못한다며 추가적인 처우개선 방안이 필요하다고 주장하고 있다. 또한 근속수당과 명절휴가비, 정기상여금 등 주요 임금·복리후생 항목에 대해서도 노조 측은 교육당국이 수용하기 어렵다는 입장을 유지하고 있다고 밝혔다.연대회의는 기자회견문에서 교육청들이 기본급 인상안에 대해서도 '검토 중'이라는 입장을 보이고 있으며, 교섭 과정에서 일부 사측 교섭위원이 퇴장하는 등 원활한 협의가 이뤄지지 않았다고 주장했다.학교비정규직 노동자들이 이번 교섭에서 강조하는 것은 기본급 인상을 넘어선 구조적인 임금격차 해소다. 학교비정규직 노동자들은 학교급식과 돌봄, 특수교육, 교육행정 지원 등 학교 운영에 필요한 업무를 담당하고 있지만, 공무원과 비교해 임금체계와 복리후생에서 차이가 있다는 것이 노동조합의 설명이다.특히 근속연수가 늘어날수록 임금격차가 확대되는 구조를 개선하기 위해 근속수당 인상과 정근수당 신설 등을 요구하고 있다. 방학 기간 임금이 지급되지 않는 노동자들의 생계 문제 역시 주요 교섭 쟁점이다. 노동조합은 방학 중 비근무자의 무임금 문제를 개선하기 위해 2028년까지 상시근무직으로 전환할 것을 요구하고 있다.연대회의는 이러한 요구가 정부와 교육당국이 앞서 제시한 정책 방향과도 관련이 있다고 설명했다. 지난 2025년 5월 이재명 당시 대통령 후보는 학교비정규직연대회의와 정책협약을 체결하고, 학교비정규직 저임금 구조 개선을 위한 임금체계 개편과 방학 중 무임금 대책 마련을 위해 노력하기로 했다.또한 연대회의에 따르면 최교진 교육부장관도 국정감사에서 방학 중 비근무 문제에 대한 해결 방안을 모색하겠다는 입장을 밝힌 바 있다. 연대회의는 정부와 교육당국이 앞서 밝힌 정책 방향이 실제 임금교섭에서 구체적인 개선안으로 이어져야 한다고 촉구하고 있다.이번 기자회견이 충북교육청 앞에서 열린 데에는 충청북도교육청이 올해 전국 학교비정규직 집단임금교섭의 대표교섭교육청을 맡고 있다는 배경도 있다. 전국 16개 시도교육청과 교육부가 공동으로 진행하는 집단임금교섭에서 충북교육청은 대표교섭교육청으로서 교섭을 이끌고 있다.연대회의는 두 달 넘게 교섭이 진행됐지만 주요 처우개선 요구에 대한 합의가 이뤄지지 않고 있다며 대표교섭교육청인 충북교육청의 적극적인 역할을 요구했다. 특히 충북교육감이 직접 교섭 상황을 살피고, 임금격차 해소를 위한 구체적인 수정안을 마련하는 데 나서야 한다는 입장이다.연대회의는 정부가 추진하는 지방교육재정교부금 제도 개편에도 반대 입장을 분명히 했다. 정부가 50여 년간 유지해 온 내국세 연동 방식의 지방교육재정교부금 제도를 개편할 경우 학교 운영과 교육복지에 필요한 재정의 안정성이 낮아질 수 있다는 우려다.연대회의는 학생 수 감소만을 근거로 교육재정을 축소해서는 안 된다고 주장한다. 학령인구가 줄더라도 학교급식과 돌봄, 특수교육 등 교육복지 수요는 지속되고 있다는 이유에서다. 연대회의가 제시한 자료에 따르면 2026년 기준 전국 학교급식실 결원율은 약 3%다. 충북에서도 정원 2017명 가운데 66명이 부족해 결원율 3.27%를 기록했다.특수교육 현장에서도 지원인력 부족 문제가 제기되고 있다. 연대회의 자료에 따르면 전국 특수교육대상 학생 수는 2022년 10만 3695명에서 2025년 12만 735명으로 증가했다. 같은 기간 특수교육 지원인력 1인당 학생 수도 약 11.66명에서 12.30명으로 늘었다.연대회의는 교육재정이 축소되면 학교 현장의 인력 부족과 교육복지 여건이 악화할 수 있다고 지적했다. 특히 내년 7월부터 시행될 학교급식 종사자 적정 배치기준 마련 등 교육환경 개선을 위해서도 안정적인 재정 확보가 필요하다는 입장이다.연대회의는 오는 11월 27일 전국 학교비정규직 노동자들의 총파업을 예고하고, 저임금 구조 개선과 지방교육재정교부금 제도 개편 반대를 위한 투쟁에 나설 계획이다. 다만 파업 전이라도 교육당국이 책임 있는 교섭안을 제시한다면 대화와 협의에 나설 수 있다는 입장이다.연대회의는 기자회견문에서 "파업 전까지 제대로 된 사측 제시안이 없다면, 올해도 또다시 총파업을 피할 수는 없을 것"이라면서도 "교육부장관과 교육감이 책임 있는 태도로 나선다면 언제든 대화와 타협의 길은 열릴 것"이라고 밝혔다.