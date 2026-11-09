이성윤, 김민석에 "성공한 쿠데타처럼 성공한 정치공작도 문제 없나"

큰사진보기 ▲9일 오후 경북 구미시 호텔금호산에서 열린 더불어민주당 최고위원회의에서 이성윤 최고위원이 발언하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9일 오전 경북 구미시 호텔금오산에서 열린 더불어민주당 최고위원회의. ⓒ 조정훈 관련사진보기

이성윤 더불어민주당 최고위원이 8.17 전당대회에서 '신천지 개입 의혹'을 제기한 김민석 대표를 향해 "성공한 정치 공작이기 때문에 문제가 안 된다는 것인가"라며 정청래 전 대표 등 피해자에게 사과하고 책임을 지라고 재차 촉구했다. 김 대표가 최근 연이어 세 차례 사과의 뜻을 밝혔지만 제대로 된 책임을 지지 않고 있다면서 공세를 이어가는 모양새다.이 최고위원은 9일 오전 경북 구미에서 열린 현장 최고위원회의 모두발언을 통해 "1995년 전두환의 내란 사건을 수사한 당시 서울지검 공안1부장은 '성공한 쿠데타는 처벌할 수 없다'는 황당한 궤변으로 전두환에게 면죄부를 줬다"며 이같이 말했다.이어 "3자 비밀연합이나 조직적 개입 의혹은 당대표 스스로 인정한 대로 증거가 없는 명백한 거짓이자 성공한 정치 공작"이라며 "반면 우리 당에는 실패한 정치만 남았다"고 지적했다. 김 대표가 제기한 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 전두환의 군사 쿠데타에 빗댄 것으로 풀이된다.김 대표의 사과도 충분하지 않다고 했다. 그는 "당대표 스스로 신천지를 우리 당에 끌어들이고 석 달 동안 마치 상당한 증거가 있는 것처럼 말하더니, 사과라는 몇 마디 말로 퉁 치고 이제 넘어가 달라고 하면 앞으로 우리 당은 어떻게 되겠나"라며 "누군가 거짓 의혹을 뒤집어씌워 경선을 치르고 당선된 뒤에는 적당한 말로 때우면 그만이란 말인가"라고 반문했다.신천지 의혹 TF 조사 결과를 국회의원과 지역위원장에게만 비공개로 열람하게 한 방식을 문제 삼기도 했다. 민주당은 지난 6일부터 비공개 열람을 진행하고 있다.그는 "저도 열람을 신청했지만 시간이 30분으로 제한돼 며칠을 더 기다려야만 하는 상황"이라며 "신천지 의혹에 대해 공개 사과를 하고서도 이런 절차가 과연 당원들의 요구에 맞는 절차인가"라고 말했다. 이어 "당원들의 알권리를 위해 매우 중요한 내용인 만큼 2015년부터 2021년까지라는 신천지 데이터의 출처, 정확성의 근거, 신천지 가입 일자까지 조사 결과를 있는 그대로 공개해야 한다"고 주장했다.또한 이 최고위원은 이번 전당대회 당시 투표권을 가진 신천지 교인이 전체 투표 참여 인원의 0.4% 수준(약 3300명)이라는 언론 보도 내용을 전하며 "그 인원이 모두 투표를 했는지, 누구를 찍었는지도 모른다. 그런데 고작 0.4%를 가지고 석 달이나 우리 당을 이리 헤집어 놓은 것인가"라고 비판했다.그는 "TF 조사 결과를 있는 그대로 전면 공개하고, 무엇이 잘못인지 인정하고, 피해자 당원들에게 직접 재발 방지 약속까지 해야 진정한 사과"라면서 "이에 상응하는 엄중한 책임을 져야 한다"고 촉구했다.