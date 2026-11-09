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청개구리 기자단

26.11.09 11:40최종 업데이트 26.11.09 11:40

"또 파양되지 않는 가정 갔으면"... 축제 나온 유기견들

수원 반려동물 한마음 축제 '찾아가는 입양카페'에서 만난 노선영 수원시 동물보호센터 팀장

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수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.
지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 축제'에는 보호자와 함께 온 강아지들이 있었고, 새 가족을 만나기 위해 보호센터에서 온 강아지들도 있었다. 수원 청개구리기자단은 새 가족을 기다리는 '찾아가는 입양카페' 부스를 찾았다. 현장에서 노선영 수원시 동물보호센터 팀장과 이야기를 나눌 수 있었다.

"다시 파양되지 않는 좋은 가정에 갔으면 좋겠습니다"

노선영 팀장은 "센터에서 보호 중인 강아지들이 좋은 곳에 입양될 수 있도록 알리러 나왔다"면서 "반려견을 키우는 보호자들이 많이 찾는 행사인 만큼, 입양을 생각하는 사람들에게 강아지들을 소개할 기회가 될 것"이라고 봤다.

축제 부스 가운데 어디가 가장 좋다고 생각하는지 묻자 노 팀장은 "저희 부스요!"라고 답했다. "수원시가 직접 운영하는 보호센터에서 강아지들이 쾌적하게 지낼 수 있도록 돌보고 있지만, 새 가족을 찾는 일이 우선"이라고 말했다. 부스를 운영하며 힘든 순간이 있는지 묻자 특별히 힘든 점은 없다며, 더 많은 사람이 부스에 들러 보고 주변에도 알려줬으면 좋겠다고 말했다.

지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 축제' 현장.
지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 축제' 현장. ⓒ 김서아·조연서

- 유기견을 볼 때 어떤 생각이 드시나요?

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"안타깝죠. 원래는 좋은 가정에서 지내야 할 아이들인데, 저희 센터에 들어왔다는 것 자체가 아픔을 가지게 되는 거니까요. 그래서 이번에 입양될 때는 다시 파양되지 않는 좋은 가정에 갔으면 좋겠습니다."

- 유기견을 위해 앞으로 어떤 노력을 하실 예정이세요?

"우선은 보호센터를 운영하는 입장에서 데리고 있는 동안은 최대한 좋은 환경에서 지낼 수 있도록 할 것이고, 아이들에게 가장 좋은 것은 평생을 지낼 수 있는 가정이기 때문에 그걸 목표로 삼고 일을 하고 있습니다."

다섯 살 포리도 보호자와 축제에 왔다

축제를 즐기러 온 시민에게도 말을 걸었다. 이 시민은 다섯 살 수컷 '포리'와 함께 왔다. 반려견을 키운 지는 5년 정도 됐다고 했다. 네이버에서 축제 소식을 봤다는 보호자에게 왜 이곳에 왔는지 물었다.

"강아지가 즐길 수 있는 게 많아서 오게 됐어요."

사람뿐 아니라 강아지도 함께 즐길 수 있다는 점에서 이번 축제는 특별했다. 포리처럼 가족과 함께 온 강아지들을 만났고, 보호센터에서 새 가족을 기다리는 강아지들의 이야기도 들었다. 앞으로도 반려동물과 사람이 함께 즐길 수 있는 축제가 더 많아졌으면 좋겠다. 그곳에서 만난 강아지들에게도 평생 함께할 가족이 생기기를 바란다.

수원 청개구리 기자단이 지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 대축제'에서 반려견과 함께 나온 시민과 인터뷰하고 있다.
수원 청개구리 기자단이 지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 대축제'에서 반려견과 함께 나온 시민과 인터뷰하고 있다. ⓒ 최경준

덧붙이는 글 | 이 기사는 김서아(송정초6), 조연서(신성초6) 기자가 작성했습니다.


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초등·중학생 기자와 학부모 지원단이 함께하는 수원시 청소년 미디어 교육 프로그램
#반려동물#수원시#청개구리기자단

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