"또 파양되지 않는 가정 갔으면"... 축제 나온 유기견들

수원시 '청개구리 기자단(Press)'이 수원 지역의 주요 행사와 이슈, 인물을 취재해서 작성한 기사입니다. 수원시 교육브랜드 '청개구리 스펙(SPPEC)' 사업 중 하나인 '청개구리 기자단'은 청소년들이 기자 활동을 통해 수원 지역을 취재하고 알리는 역할을 합니다.

큰사진보기 ▲지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 축제' 현장. ⓒ 김서아·조연서 관련사진보기

- 유기견을 볼 때 어떤 생각이 드시나요?

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- 유기견을 위해 앞으로 어떤 노력을 하실 예정이세요?

"강아지가 즐길 수 있는 게 많아서 오게 됐어요."

큰사진보기 ▲수원 청개구리 기자단이 지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 대축제'에서 반려견과 함께 나온 시민과 인터뷰하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 김서아(송정초6), 조연서(신성초6) 기자가 작성했습니다.

지난 10월 24일 수원 광교중앙공원에서 열린 '2026 반려동물 한마음 축제'에는 보호자와 함께 온 강아지들이 있었고, 새 가족을 만나기 위해 보호센터에서 온 강아지들도 있었다. 수원 청개구리기자단은 새 가족을 기다리는 '찾아가는 입양카페' 부스를 찾았다. 현장에서 노선영 수원시 동물보호센터 팀장과 이야기를 나눌 수 있었다.노선영 팀장은 "센터에서 보호 중인 강아지들이 좋은 곳에 입양될 수 있도록 알리러 나왔다"면서 "반려견을 키우는 보호자들이 많이 찾는 행사인 만큼, 입양을 생각하는 사람들에게 강아지들을 소개할 기회가 될 것"이라고 봤다.축제 부스 가운데 어디가 가장 좋다고 생각하는지 묻자 노 팀장은 "저희 부스요!"라고 답했다. "수원시가 직접 운영하는 보호센터에서 강아지들이 쾌적하게 지낼 수 있도록 돌보고 있지만, 새 가족을 찾는 일이 우선"이라고 말했다. 부스를 운영하며 힘든 순간이 있는지 묻자 특별히 힘든 점은 없다며, 더 많은 사람이 부스에 들러 보고 주변에도 알려줬으면 좋겠다고 말했다."안타깝죠. 원래는 좋은 가정에서 지내야 할 아이들인데, 저희 센터에 들어왔다는 것 자체가 아픔을 가지게 되는 거니까요. 그래서 이번에 입양될 때는 다시 파양되지 않는 좋은 가정에 갔으면 좋겠습니다.""우선은 보호센터를 운영하는 입장에서 데리고 있는 동안은 최대한 좋은 환경에서 지낼 수 있도록 할 것이고, 아이들에게 가장 좋은 것은 평생을 지낼 수 있는 가정이기 때문에 그걸 목표로 삼고 일을 하고 있습니다."축제를 즐기러 온 시민에게도 말을 걸었다. 이 시민은 다섯 살 수컷 '포리'와 함께 왔다. 반려견을 키운 지는 5년 정도 됐다고 했다. 네이버에서 축제 소식을 봤다는 보호자에게 왜 이곳에 왔는지 물었다.사람뿐 아니라 강아지도 함께 즐길 수 있다는 점에서 이번 축제는 특별했다. 포리처럼 가족과 함께 온 강아지들을 만났고, 보호센터에서 새 가족을 기다리는 강아지들의 이야기도 들었다. 앞으로도 반려동물과 사람이 함께 즐길 수 있는 축제가 더 많아졌으면 좋겠다. 그곳에서 만난 강아지들에게도 평생 함께할 가족이 생기기를 바란다.