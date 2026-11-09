스테이크도 파스타도 서리태로… 청소년들의 특별한 요리 수업

큰사진보기 ▲당진중학교 3학년 학생들이 마늘빵 만들기 수업에서 각자 식빵 7장을 준비하고 재료의 쓰임과 조리 순서를 익히며 완성되는 과정을 경험했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲학생들이 서리태로 직접 만든 음식을 친환경 용기에 나눠담았다. 무엇보다 익숙한 지역 농산물이 조리법에 따라 새로운 음식으로 완성되는 과정을 경험하며 서리태의 색다른 쓰임과 지역 농산물의 가치를 알아가는 시간을 가졌다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 8일 충남 당진시 당진중앙2로에 마련된 푸드테라피 메이크 교육 공간에서 당진교육지원청이 주관하는 마을 기반 진로체험 '로컬푸드 크리에이터' 심화과정이 진행됐다. 이날 청소년들은 서리태가루를 넣은 뇨끼와 곁들임 메뉴인 마늘빵을 만들며 지역 농산물의 새로운 활용 가능성을 살펴봤다.무엇보다 이번 교육은 여름에 진행한 마을 기반 진로 체험의 후속 과정이다. 푸드테라피MAKE 측에 따르면 여름 과정에서 높은 참여 만족도를 얻어 당시 운영 프로그램 가운데 유일하게 심화과정으로 채택됐다. 한 차례의 체험으로 끝내지 않고, 청소년들이 지역 자원을 활용한 창작 활동을 이어갈 수 있도록 마련됐다.특히, 로컬푸드 크리에이터는 지역의 자연·문화 자원에 아이디어를 접목해 농식품 제품과 서비스를 개발하고, 지역경제와 지역의 가치를 높이는 창업가를 뜻한다. 이번 과정은 청소년들이 지역 농산물로 직접 요리하며 먹거리와 농업, 창작과 창업으로 이어지는 진로를 탐색하는 데 초점을 맞췄다. 이어지는 교육 프로그램은 총 6회차로 구성됐다.회차별 교육 메뉴는 △10월 24일 서리태 함박스테이크·서리태 콩가루 주먹밥 △10월 31일 서리태 커피콩 쿠키·서리태 수제비 △11월 1일 서리태 견과류 파스타·서리태 리조또 △11월 7일 서리태 샐러드·서리태 메밀전병 △11월 8일 서리태 뇨끼·마늘빵 △11월 14일 서리태두부 유부초밥·서리태두부 무스비다. 교육은 회차별로 오전 9시부터 낮 12시까지 진행된다.이번 교육 과정은 당진 지역 특산물인 서리태를 활용하는 데 초점을 맞췄다. 학생들은 서리태를 콩가루와 두유, 두부 등으로 가공하는 방법을 익히고, 이를 주먹밥과 파스타, 메밀전병, 디저트 등 다양한 요리에 적용했다. 이어 하나의 농산물이 가공 방식과 조리법에 따라 여러 가지 음식으로 완성되는 과정을 직접 경험하며 서리태의 다양한 활용법과 지역 농산물의 가치를 배웠다.수업은 정해진 조리법을 따라 음식을 만드는 데 그치지 않았다. 서리태를 어떤 음식에 활용할 수 있을지 친구들과 아이디어를 나누고, 각자 재료를 손질하고 조리하며 생각을 결과물로 완성해 나갔다. 특히 푸드테라피 활동을 통해 요리하는 과정에서 자신의 생각과 감정을 표현하고, 친구들과 협력해 하나의 음식을 완성하는 성취감도 경험했다. 무엇보다 지역 농산물을 배우는 동시에 요리를 매개로 자신을 들여다보고 새로운 가능성을 탐색하는 교육 과정이었다.당진중학교 3학년 송혜원 학생은 "벌써 다섯 번째 푸드테라피 수업에 참여하고 있다. 친구들과 함께 요리하니 즐겁고, 우리 지역 농산물로 다양한 음식을 만들면서 새로운 진로에 대해서도 생각해보게 됐다"며 "직접 한 끼 식사를 준비해보니 생각보다 많은 시간과 정성이 필요하다는 것을 알았다. 매일 아침 밥을 차려주시는 엄마께 감사한 마음도 들었다"고 말했다. 이어 "다음 주면 마지막 수업이라 벌써 부터 아쉽다"고 말했다.푸드테라피MAKE 최선희 대표는 "아이들이 자신이 살아가는 지역에도 새로운 가능성을 발견할 수 있는 다양한 자원이 있다는 것을 알았으면 한다"며 "서리태로 무엇을 만들지 고민하고 직접 요리하는 과정에서 자신의 관심과 적성을 찾아가는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 이어 "여름 과정에서 시작된 배움이 심화과정으로 이어진 만큼, 이번 교육을 통해 지역 농산물에 대한 이해와 관심도 한층 깊어지길 기대한다"고 덧붙였다.당진교육지원청 이상미 주무관은 "학생들이 평소 식탁에서 접하던 식재료를 직접 고르고 손질해 한 끼 음식으로 완성하는 과정 자체가 좋은 배움이라고 생각한다"며 "책이나 교실에서 배우는 지식과 달리 손으로 만들고 맛보며 익힌 경험은 오래 기억에 남을 것"이라고 말했다. 이어 "앞으로도 학생들이 지역의 자원과 일상 속 배움을 연결하고, 스스로 해보는 과정에서 자신감을 키울 수 있는 교육이 이어졌으면 한다"고 전했다.