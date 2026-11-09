"민형배 전남광주시장, 농수산 참모 보강해야"

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 무안청사 전경. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류기준(더불어민주당·화순2) 전남광주통합특별시의회 농수산위원장이 지난 4일 행정사무감사에서 민형배 시장 보좌진에 농수산 전담 인력의 부재를 지적하며 보완을 요구하는 모습. 2026. 11. 4 ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

민형배 전남광주통합특별시장 보좌진에 농수산 정책을 전담할 전문가가 없다는 지적이 시의회에서 나왔다. 농수산업을 지역 핵심 산업으로 육성하겠다는 의지를 전문 인력과 예산으로 뒷받침해야 한다는 취지다.류기준(더불어민주당·화순2) 농수산위원장은 최근 시 농축산식품국 행정사무감사에서 시장 보좌 인력의 전문성 문제를 제기했다. 시장을 보좌할 별정직 공무원 정원 29명 가운데 20명 이상이 채워졌지만, 농수산 정책을 전담하는 전문 보좌 인력은 찾아보기 어렵다는 것이다.류 위원장은 농수산업이 농어촌 주민의 생계와 지역 공동체를 지탱하는 기반 산업인 만큼, 시장의 주요 정책 결정 과정에 현장을 이해하고 정책 방향을 조율할 전문 인력이 필요하다고 강조했다.또 농수산 정책을 시장에게 직접 보고하고 현장 목소리를 전달할 책임자가 누구인지 명확히 밝히라고 집행부에 요구했다. 농어민의 요구가 여러 보고 단계를 거치며 누락되거나 지연되지 않도록 시장과 현장을 연결하는 통로가 필요하다는 취지다.농어촌 기본소득 추진 과정에서 관계 부서의 역할과 책임이 불명확하다는 문제도 제기했다. 정책 구상부터 최종 결정까지 관계부서의 역할을 분명히 해야 정책 설계와 추진 결과에 대한 책임을 물을 수 있다는 것이다.류 위원장은 "농업이 중요하다는 말은 누구나 할 수 있지만, 그 의지는 조직도와 예산서로 확인된다"며 "농수산 정책을 전담하는 보좌 인력을 두고 그 역할과 권한을 분명히 하는 것이 출발점"이라고 말했다.이어 농수산 정책의 실효성 확보를 위해 정책 발표뿐 아니라 사전 검토부터 집행, 사후 평가까지 책임 있게 관리할 체계를 갖춰야 한다고 강조했다.아울러 류 위원장은 향후 시 조직 개편과 정원 조정 과정에서 농수산 분야 정책 보좌 기능을 확보하고, 시장 보고 체계와 정책 책임 부서를 명확히 하는 방안을 제시해야 한다고 주문했다.