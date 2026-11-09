선비의 서재에도, 부엌에도 쓰인 조선의 '까만 그릇'

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덧붙이는 글 | 故 도천 천한봉 선생의 흑유자기 명맥을 잇는 천경희 작가의 뜻깊은 전시 이야기입니다. 문경 청년 도예가들의 가업 승계라는 지역 사회의 희망적인 메시지도 함께 담았습니다. 기사에 첨부한 사진은 전시장에서 직접 촬영한 것입니다. 편집자님의 긍정적인 검토 부탁드립니다.

문경읍 당포리, 성주봉 아래 자리한 도천도자미술관으로 향하는 길은 한 폭의 진경산수화 같다. 일찍이 조선 후기 문인 옥소 권섭(玉所 權燮, 1671~1759) 선생은 자신이 머물던 이 성주봉 아래의 풍광을 두고 "내 사는 곳이 마치 그림과 같은데"라고 읊었다.이 아름다운 풍경을 병풍 삼은 미술관에서 특별한 전시가 열리고 있다. 11월 7일부터 22일까지 열리는 천경희 작가의 '조선후기 흑유자기 재현전 – 오자(烏瓷)'다.천경희 작가는 1992년부터 아버지에게 전통 도자 제작 기법을 배웠다. 이후 오랜 기간 작업을 이어오며 2018년 경상북도 무형유산 사기장 전승교육사로 인정받았다. 아버지인 고(故) 도천 천한봉(陶泉 千漢鳳) 선생은 경상북도 무형문화재 사기장 보유자로 인정받은 도예가로, 찻사발과 함께 흑유자기 작업으로도 널리 알려졌다.아버지에게 배운 기술을 이어가는 일과, 그 기술로 자신의 작업을 해나가는 일은 같지 않다. 이번 전시에서 눈여겨볼 것은 천경희 작가가 조선 후기 문헌과 지역의 재료를 함께 살피며 흑유자기를 새롭게 재현해 냈다는 점이다. 전시의 주제인 '오자(烏瓷)'는 검은색 유약을 입힌 자기를 뜻한다.흑유자기(黑釉磁器)는 고려시대부터 제작되어 왔으며, 검은 유약을 입힌 그릇을 가리키는 이름은 시대와 문헌에 따라 달랐다. 이번 전시는 그 가운데 조선 후기 문헌인 서유구의 <임원경제지>나 이규경의 <오주연문장전산고> 등에 등장하는 '오자'의 용례에 주목했다.전시 설명문에 따르면, 조선 후기 오자는 음식물이 잘 물들지 않고 옹기류보다 단단하며 조직이 치밀해 저장 용기로 적합했다. 빙허각 이씨의 <규합총서>에 계장을 담을 그릇으로 오자를 권한 대목은 오자가 음식의 특성과 보관 방식에 따라 선택된 실용적인 도자기였음을 잘 보여준다. 18세기에 이르러 술과 장류 등 음식 문화가 발달하면서 포천 길명리나 가평 하판리 등지에 흑유자기만을 전문으로 생산하는 전용 가마가 등장할 정도로 그 수요가 컸다.흥미로운 점은 오자의 용도가 생활 용기에만 한정되지 않았다는 것이다. 실생활에 유용한 오자에 관심을 가진 실학자들의 기록과 유물 자료를 살펴보면, 연적이나 향로처럼 문방 생활이나 향을 피우는 의례와 관련된 기물로도 제작되어 조선 지식인들의 곁을 지켰다.옛 그릇의 모양만 따라 만든 전시는 아니다. 전시 설명문은 이번 작업이 문헌에 남은 쓰임을 살피고, 문경 지역의 흑토와 초목재를 유약 원료로 사용하여 오자 특유의 색상을 구현하고자 했다고 밝힌다. 형태의 모방을 넘어 재료, 유약의 발색, 번조 조건까지 종합적으로 탐구한 작업이다.천경희 작가의 전시는 옛 기술을 어떻게 '다음 사람'의 작업으로 이어갈 수 있는지 보여준다. 전통 도자의 맥을 잇는 일은 문경 지역의 중요한 화두다. 영남요에서는 김정옥 선생에 이어 아들 김경식, 손자 김지훈 작가가 도자기를 빚고 있다. 김지훈 작가는 이 집안의 9대 도예가다.경북 무형문화유산인 조선요 김영식 작가와 관음요 김선식 작가 역시 선대의 가업을 계승하고 있으며, 이들의 자녀들도 각각 도예에 입문해 흙을 만지고 있다. 현암요 오순택 선생의 세 자녀 역시 도자기의 길에 들어섰다.자녀들이 부모의 일을 잇는다는 소식은 반갑다. 그렇다고 그 사실만으로 도자의 앞날을 낙관할 수는 없다. 배운 기술로 자기 작품을 만들고, 그 일을 생업으로 이어갈 수 있어야 한다.그래도 다음 사람이 있다는 것은 중요하다. 천경희 작가의 이번 전시에서 내가 반갑게 본 것도 그것이다. 아버지에게 배운 기술이 딸의 손에서 옛 문헌과 지역의 재료를 만나 새로운 작업으로 이어지고 있었다. 전통은 그렇게 다음 사람의 일이 된다.