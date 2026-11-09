울산에 데이터센터 이어 '아마존 공익 지원 펀드' 도

세계적 정보 기술 대기업 아마존이 지난해 인천에서 시작한 지역사회 지원 사업인 '아마존 코리아 커뮤니티 펀드'를 올해 울산으로 확대한다.
올해 지원 규모는 총 15만 달러(약 2억 원)로, 울산과 인천 지역의 학교·대학·비영리단체·지역사회단체 등이 추진하는 사업을 지원한다.
아마존 코리아 커뮤니티 펀드(Amazon Korea Community Fund)는 아마존이 지역사회 공익사업을 지원하기 위해 조성한 기금으로, 이번 펀드 확대에 따라 울산 지역 학생과 주민이 직접 지역사회 문제 해결에 참여할 수 있는 새로운 지원 기반이 마련될 것으로 기대된다.
특히 지난해 아마존웹서비스(AWS. 인공지능과 클라우드 서비스를 제공하는 자회사)와 SK의 인공지능(AI) 데이터센터 조성 발표와 올해 3월 울산시·아마존웹서비스 등 5개 기관의 인공지능 인재 양성 협력에 이어, 민관 협력이 지역사회로 확대됐다는 점에서 의미가 있다(관련기사 : 인공지능 데이터센터 유치 울산시, 기회발전특구 규모 확대
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울산시 관계자는 "이번 '아마존 코리아 커뮤니티 펀드'의 울산 확대는 인공지능 전환을 위한 민관 상생 협력의 좋은 사례"라며 "시민들이 인공지능 전환이 가져올 새로운 기회에 참여하고 그 성과를 체감할 수 있도록 적극적으로 알리고 지원하겠다"라고 말했다.
울산시 발표에 따르면 주요 지원 분야는 ▲교육 ▲과학기술 ▲디지털 역량 ▲환경 지속가능성 ▲지역사회 복지 등이다.
올해의 경우 인공지능과 클라우드 기술을 활용해 실제 지역사회 문제를 해결하는 학생 주도 사업인 '디지털 혁신 분야'를 새롭게 마련했다.
기금은 지역사회 참여 기반(플랫폼)인 체인지엑스(ChangeX)를 통해 운영된다. 지원 방식은 지역 단체가 직접 구상한 사업을 실행하는 '자유 공모 지원(Open Grants)'과 다른 지역에서 효과가 입증된 사업을 해당 지역에 도입하는 '검증된 사업 도입 지원(Proven Idea Grants)' 등 두 가지다.
한편 아마존은 지난해 '인천 커뮤니티 펀드'를 통해 23개 사업에 10만 달러(약 1억 4000만 원)를 지원했다. 이 가운데 16개는 지역에서 직접 제안한 사업이며, 7개는 효과가 입증된 사업을 도입한 사례다. 이를 통해 5700여 명이 사업에 직접 참여하고 1만 5500여 명이 혜택을 받았다.
올해 공모사업 신청 대상은 울산·인천 지역의 학교·대학·비영리단체·지역사회단체 등이며, 신청 기간은 11월 9일부터 내년 1월 18일까지다. 선정 결과는 내년 3월 2일까지 발표할 예정이다.
울산시는 이번 공모사업을 구군과 교육청 등 관계기관에 안내하고, 지역 기관과 단체가 적극적으로 참여할 수 있도록 홍보할 계획이다.