인천시, '부평·주안 국가산단' 341억 들여 기반시설 재생

큰사진보기 ▲인천시는 한국수출(부평·주안) 국가산업단지 재생사업지구계획(안)이 10월 28일 국토교통부 산업입지정책심의회에서 원안 의결됐다고 밝혔다. ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시(시장 박찬대)가 조성된 지 50년이 넘은 부평·주안 국가산업단지의 기반시설을 정비해 근로·정주 여건을 개선한다.인천시는 한국수출(부평·주안) 국가산업단지 재생사업지구계획(안)이 지난달 28일 국토교통부 산업입지정책심의회에서 원안 의결됐다고 밝혔다. 인천시는 이 결과를 6일 최종 통보받았다.이번 재생사업에는 국비 170억 원을 포함해 총 341억 원이 들어간다. 사업 기간은 2027년 상반기부터 2029년 12월까지다. 주차시설 확충, 녹지 정비, 도로·보행환경 개선 등 세 분야를 단계적으로 정비한다.부평·주안 국가산단은 1960년대 후반 조성된 뒤 국가 산업 발전을 이끌어 왔다. 그러나 입주기업 경쟁력 약화, 기반시설 노후화, 주차공간 부족 같은 문제가 계속 제기돼 왔다. 시는 2020년 5월 정부 '산업단지 대개조 공모사업'에 선정됐고, 2021년 3월 '노후산업단지 경쟁력강화사업지구'로 지정됐다. 이후 5년간 기업 실태조사를 하고 근로자·경영자 의견을 모아 이번 계획을 세웠다.먼저 산단의 만성적인 주차난을 줄이기 위해 주차공간 493면을 새로 만든다. 인천교공원 지하주차장 206면과 노상주차장 287면이다. 공사는 인천시 종합건설본부가 맡는다.녹지 정비는 서해구청이 맡아 2027년 상반기부터 추진한다. 대상은 인천교녹지 2만 1,274㎡다. 이 녹지를 인접한 인천교공원, 부평열우물숲과 잇는 녹지·보행 네트워크로 만들어 산단 경관을 개선한다.주요 도로는 특성에 맞춰 테마형 보행로로 바꾼다. 주안지구 길파로는 메타세쿼이아 숲길로, 염전로는 청년문화의 거리로 조성한다. 부평지구에서는 안남로와 평천로를 정비한다. 낡은 보도를 다시 포장하고 다음 시설을 설치하거나 늘린다. △스마트 그늘막과 아트벤치 △자전거·개인형 이동장치(PM) 주차장 △스마트 가로등과 야간조명 △정원형 띠녹지.인천시는 11월 중 재생사업지구계획을 승인·고시할 예정이다.박찬대 시장은 "부평·주안 국가산단 재생사업을 차질 없이 추진해 부족한 기반시설을 확충하고 근로환경을 개선하겠다"며 "입주기업의 경쟁력을 높여 노후 산단에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 말했다.