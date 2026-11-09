통일부 "김성남 방중, 북중관계 전략적 발전 보여줘"

큰사진보기 ▲윤민호 통일부 대변인 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 9일 김성남 북한 노동당 국제비서의 최근 중국 방문에 대해 "북중 간 당 대 당 고위급 교류를 통해 북중 관계가 전략적인 관계로 발전하는 모습을 보여준 것으로 평가한다"고 밝혔다.윤민호 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 "김정은 위원장이 중국 단둥을 방문한 이후 약 열흘 만에 김성남 비서가 방중해 중국 측 고위급 인사들과 면담하고 상하이, 칭다오의 여러 시설을 방문했다"며 이같이 말했다.윤 대변인은 이번 방중이 향후 북미대화를 염두에 둔 사전 교감일 가능성에 대해서는 "이번 김성남의 방중 목적은 주로 중국의 5중전회(중국공산당 중앙위원회의 다섯 번째 전체회의로, 향후 5년간의 경제·사회 발전 방향 등을 논의하는 회의) 결과를 공유하고 북중 간 고위급 소통을 위한 것으로 추정하고 있다"고 설명했다.다만 "여러 가능성을 염두에 두고 관련 동향을 주시하도록 하겠다"며 북미대화와의 연관성을 완전히 배제하지는 않았다.북한 노동당의 대외관계를 총괄하는 김 비서는 지난 3일 중국공산당 중앙위원회의 초청으로 중국을 방문한 후 7일 귀국했다. 김정은 국무위원장이 지난달 24일 중국 단둥을 방문한 지 열흘 만에 이뤄진 고위급 교류다.북한 관영 <조선중앙통신>에 따르면 김 비서는 지난 5일 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 만났으며, 6일에는 중국공산당 권력 서열 5위인 차이치 중앙정치국 상무위원 겸 중앙서기처 서기, 류하이싱 당 대외연락부장과 잇달아 회동했다.왕이 부장은 김 비서와의 회담에서 지난 6월 북중 정상회담에서 이뤄진 합의를 이행하고 양국의 경제협력을 강화하겠다는 입장을 밝혔다. 차이치 상무위원도 국제정세 변화와 관계없이 북한과의 전통적인 우호관계를 중시하겠다는 중국 측 입장을 재확인했다.김 비서가 이끄는 대표단은 중국공산당의 간부 교육기관인 중앙당교를 비롯해 상하이의 도시계획 관련 전시관과 산둥성 칭다오의 하이얼그룹 시설 등도 방문했다. 당 차원의 외교뿐 아니라 경제·산업 분야의 교류 확대 가능성도 엿볼 수 있는 일정이다.이번 방중은 이달 18~19일 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 이뤄졌다는 점에서도 관심을 끈다.앞서 국가정보원은 지난달 29일 국회 정보위원회 국정감사에서 김정은 위원장의 단둥 방문 당시 북한이 북미대화에 관한 의중을 중국 지도부에 전달했을 가능성이 있다고 보고한 바 있다.