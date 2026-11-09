30~40대 남성 2명 중 1명 비만... 성인비만율 10년새 26.9%↑

큰사진보기 ▲우리나라 성인 3명 중 1명이 비만인 것으로 나타난 가운데, 30~40대 남성 2명 중 1명은 비만 상태인 것으로 조사됐다. 최근 10년 새 비만율은 26% 이상 급증했다. ⓒ towfiqu999999 on Unsplash 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025년 성·연령대별 비만율(%) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2016년 대비 2025년 비만율 성·연령별 변화폭(%p) 및 상대변화율(%) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲시·도별 비만율 추이(2016-2025년) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

우리나라 성인 3명 중 1명은 비만인 것으로 나타났다. 특히 남성은 30~40대 2명 중 1명 이상이 비만이었으며, 여성은 70대 이상에서 비만율이 가장 높았다. 성인 비만율은 최근 10년 사이 26.9% 증가한 가운데 20대 남녀의 비만율 증가세도 두드러졌다.질병관리청은 9일 '2025 지역사회건강조사' 자료를 바탕으로 우리나라 성인의 비만 현황과 관련 건강행태를 심층 분석한 결과를 발표했다.이번 분석은 전국 19세 이상 성인 약 23만 명을 대상으로 매년 실시하는 지역사회건강조사에서 수집한 체중과 신장 자료 등을 활용해 비만율과 저체중률, 인구학적 특성 및 건강행태 등을 살펴본 것이다.분석 결과, 2025년 우리나라 성인 비만율은 35.4%로 성인 3명 중 1명꼴이었다. 10년 전인 2016년(27.9%)과 비교하면 7.5%포인트(26.9%) 증가했다. 체중조절 시도율은 68.5%, 주관적 비만인지율은 45.1%로 최근 10년간 꾸준히 증가했다. 반면 저체중률은 4.2%로 감소 추세를 보였다.성별로는 남성 비만율이 42.5%로 여성(22.9%)보다 약 1.9배 높았다. 남성은 30대 52.1%, 40대 53.1%로 2명 중 1명 이상이 비만이었다. 40대 이후에는 연령대가 높아질수록 비만율이 낮아지는 경향을 보였다.여성은 남성과 다른 양상을 보였다. 20대 비만율이 16.4%로 가장 낮았으며, 연령대가 높아질수록 대체로 증가해 70대 이상에서 27.4%로 가장 높았다.특히 최근 10년간 비만율 증가세는 20대에서 두드러졌다. 남성은 20대 비만율이 43.4%(12.9%p), 여성은 60.8%(6.2%p) 각각 증가해 성별을 통틀어 20대의 증가 폭이 가장 컸다.비만과 관련된 건강행태로는 근력운동 비실천이 비만 위험과 가장 높은 관련성을 보였다. 근력운동을 하지 않는 경우 비만과의 관련성이 1.3배였으며, 하루 6시간 이하의 짧은 수면은 1.2배, 아침식사 결식과 걷기운동 비실천, 음주는 각각 1.1배로 나타났다.자신의 체중 상태를 제대로 인식하지 못해 부적절한 체중조절을 하는 사례도 확인됐다. 실제 비만이지만 자신을 비만으로 인식하지 않는 사람의 36.0%는 체중조절 노력을 하지 않았다. 이들 가운데 남성이 77.4%를 차지했다. 반대로 저체중이면서 자신을 비만으로 인식한 사람의 39.0%는 체중감량을 시도했으며, 여성 비율이 80.6%로 높았다.지역별 격차도 뚜렷했다. 시·도별 비만율은 울산(38.2%), 전남(38.0%), 강원(37.4%) 순으로 높았고, 세종(29.4%), 대전(29.8%), 서울(30.2%) 순으로 낮았다. 2016년과 비교하면 세종을 제외한 모든 시·도에서 비만율이 증가했다. 증가 폭은 울산(12.2%p), 전남(9.7%p), 제주(9.1%p) 순이었다.최근 3년간 시·군·구별로는 강원 철원군(44.2%), 충북 단양군(42.9%), 충북 보은군(42.7%)의 비만율이 높았다. 반면 경기 과천시(23.6%), 성남시 분당구(24.1%) 등은 낮았다.비만율이 높은 지역은 낮은 지역보다 고혈압·당뇨병 진단율과 고위험음주율이 높고, 월 가구소득과 걷기·근력운동 실천율은 낮았다. 특히 고혈압 또는 당뇨병 진단율은 비만율이 높은 지역이 40.6%로 낮은 지역(24.1%)보다 16.5%p 높았다.임승관 질병관리청장은 "비만은 고혈압·당뇨병 등 만성질환의 위험을 높이는 주요 건강 문제인 만큼, 자신의 체중 상태를 올바르게 인식하고 건강한 식생활과 규칙적인 신체활동 등 건강 생활을 실천하는 것이 중요하다"고 밝혔다.이어 "지역 간 비만율과 건강 행태의 격차도 확인된 만큼, 지방자치단체와 관계기관에서는 지역 주민의 건강행태와 사회경제적 특성, 지역 환경을 반영한 맞춤형 비만 예방·관리 정책을 추진할 필요가 있다"고 강조했다.