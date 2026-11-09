태안 향토음식 '게국지' 연구, 전국 지역학 학술대회 대상

큰사진보기 ▲이재은 소장이 태안향토음식인 게국지에 대한 발표를 하고 있다. ⓒ 태안문화원제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲태안의 향토음식 ‘게국지’ 연구로 ‘2026 제3회 전국 지방문화원 지역학 학술대회’에서 대상을 수상한 이재은 내포역사민속연구소 소장(사진 왼쪽). ⓒ 태안문화원제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

충남 태안의 향토음식 '게국지'에 담긴 주민들의 삶과 공동체의 기억을 조명한 연구가 전국 단위 지역학 학술대회에서 대상을 받았다.태안문화원(원장 고종남)은 문화원이 공모사업으로 추진한 '지역 이야기 콘텐츠 개발사업'에 연구자로 참여한 이재은 내포역사민속연구소 소장이 '2026 제3회 전국 지방문화원 지역학 학술대회'에서 대상을 수상했다고 밝혔다.지난 3일 서울 하이서울유스호스텔 다이아몬드홀에서 열린 이번 학술대회는 '지역학! 지역의 기억에서 미래의 가치로'를 주제로 마련됐다. 전국 지방문화원의 연구 성과를 공유하고 지역 고유의 역사와 문화적 가치를 살피는 자리로, 초청 발표 1건과 지역학 연구 성과 발표 14건이 진행됐다.이날 지방문화원 관계자와 지역학·향토사 연구자들이 참석한 가운데 이재은 소장은 태안문화원의 '지역특성화 이야기 콘텐츠 개발' 사업에서 다룬 '태안의 향토음식 게국지'를 바탕으로 연구 성과를 발표했다.이 소장은 게국지의 형성 배경과 재료, 조리 방식의 변화를 살펴보고, 오늘날 지역의 별미로 자리 잡은 음식에 태안 주민들의 생활상과 공동체의 기억이 담겨 있다는 점에 주목했다. 게국지를 먹거리의 차원을 넘어 지역의 역사와 생활문화를 이해하는 문화자산으로 조명한 것이다.이번 연구의 토대가 된 '지역특성화 이야기 콘텐츠 개발' 사업은 지역 고유의 문화자산을 발굴·기록하고, 사라져가는 생활문화와 공동체의 기억을 지역의 특색을 담은 이야기 콘텐츠로 발전시키기 위해 추진됐다. 태안문화원은 사업 취지에 맞춰 주민들의 일상과 향토적 특색이 담긴 이야기를 발굴해 왔다.이번 수상은 지역에서 오랫동안 이어져 온 생활문화에 대한 조사와 기록이 전국 무대에서 연구 성과로 인정받았다는 점에서 의미를 더한다. 태안의 고유한 음식문화를 알리는 한편, 주민들의 삶 속에 남아 있는 다양한 이야기를 꾸준히 발굴하고 보존해야 할 필요성을 확인하는 계기도 됐다.고종남 원장은 "이번 성과를 계기로 지역민들의 삶 속에 깃든 역사와 문화를 꾸준히 발굴하고, 이를 다양한 이야기 콘텐츠로 발전시켜 태안의 문화적 특색과 가치를 널리 알리는 데 힘쓸 계획"이라고 밝혔다.