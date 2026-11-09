"언젠가 배리어프리 안내센터가 사라지길 바랍니다"

일본 오키나와현은 장애인과 고령자, 임산부, 어린이 등 이동에 어려움을 겪는 사람 뿐만 아니라 일본어를 모르는 외국인도 불편 없이 편안하게 여행할 수 있는 관광 환경을 조성하기 위해 노력하고 있다. 내년이면 오키나와현 차원에서 ‘관광 배리어프리 선언’을 발표한 지 20년을 맞는다.



지난 호에서 오키나와현의 배리어프리 관광 현황에 대해 짚어본 것에 이어 이번호에서는 배리어프리투어센터를 운영하고 있는 나카마 마사코 센터장과의 인터뷰를 통해 오키나와의 배리어프리 관광 정책과 현장의 변화, 앞으로 해결해야 할 과제 등에 대해 살펴본다.



큰사진보기 ▲오키나와 배리어프리투어센터 나카마 마사코 센터장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

- 오키나와현이 배리어프리 관광에 관심을 갖고 관련 정책과 인프라를 마련하기 시작한 것은 언제부터인가?

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- 배리어프리 시설을 조성하려면 상당한 예산이 필요한데, 이를 뒷받침하는 제도적·재정적 지원도 마련돼 있나?

- 일본의 배리어프리 정책이 한국보다 앞서 추진된 측면이 있는데, 실제 운영 과정에서 나타나는 문제점도 있는가?

- 현재 운영하고 있는 배리어프리투어센터는 어떤 역할을 하고 있나?

- 관광객들은 주로 어떤 내용으로 상담을 요청하나?

- 실제 상담 과정에서 기억에 남는 사례가 있다면?

- 최근 복지용품 대여와 관광 상담 수요가 늘어나는 이유는 무엇이라고 생각하는가?

- 배리어프리 관광환경을 조성하는 것이 지역 관광산업이나 경제 활성화에도 도움이 된다고 보는가?

- 오키나와가 배리어프리 관광도시로 발전하기 위해 앞으로 가장 시급하게 해결해야 할 과제는 무엇인가?

- 마지막으로 배리어프리투어센터가 궁극적으로 추구하는 목표는 무엇인가?

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양 (임아연)에도 실렸습니다.

"2007년 2월 14일 오키나와현은 '관광 배리어프리 선언'을 발표했다. 장애인과 고령자, 임산부뿐 아니라 일본어를 전혀 하지 못하는 외국인까지 모든 사람이 불편 없이 오키나와 여행을 즐길 수 있도록 하자는 취지였다.그보다 앞서 일본에서는 2000년 초반부터 불특정 다수가 이용하는 시설의 단차를 없애는 등 배리어프리 환경을 정비하는 움직임이 국가 차원에서 진행됐다. 오키나와의 관광 배리어프리 정책 역시 이러한 흐름과 연결돼 있다.""모든 시설에 충분한 지원이 이뤄지는 것은 아니다. 배리어프리 시설 설치가 의무화돼 있더라도 규모가 작은 기업이나 시설에서는 비용 부담 때문에 이를 제대로 갖추기 어려운 경우가 있다. 다만 배리어프리를 고려해 건물을 조성하면 비용을 감면받는 등 경제적인 지원을 받을 수 있다. 이러한 지원이 시설 개선을 유도하는 역할을 한다.""배리어프리 시설을 많이 설치하는 것만이 중요한 것은 아니다. 대표적인 사례가 보행로에 설치된 점자블록이다. 일본에는 시각장애인을 위한 점자블록이 상당히 잘 설치돼 있다. 시각장애인에게는 큰 도움이 되지만, 반대로 휠체어 이용자에게는 이동을 방해하는 요소가 되기도 한다.한국에서도 앞으로 배리어프리 시설을 확대할 때 이러한 점을 고려했으면 한다. 점자블록의 크기나 설치 위치 등을 세심하게 설계해 시각장애인과 휠체어 이용자 모두가 편리하게 이동할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다.""센터의 주요 업무는 휠체어·유아차 등 복지용품 대여와 배리어프리 관광 상담이다. 나하공항과 나하버스터미널에 상담 창구가 있고, 오키나와 뿐만 아니라 도쿄 하네다공항과 후쿠오카공항에도 센터를 운영하고 있다.지역을 찾는 관광객 중에는 휠체어를 이용하거나 이동에 도움이 필요한 사람들이 있다. 이들에게 필요한 복지용품을 빌려주고, 여행 과정에서 겪을 수 있는 불편을 줄이기 위한 정보를 제공한다. 상담은 전화나 이메일 등으로도 이뤄진다. 관광객이 여행을 준비하는 단계부터 필요한 정보를 얻을 수 있도록 돕고 있다.""배리어프리 객실을 갖춘 호텔이 어디에 있는지 묻는 경우가 많다. 휠체어를 이용할 수 있는 숙박시설이나 이동수단, 관광지에 관한 문의 등 다양하다.예를 들어 2박3일 일정으로 오키나와를 방문하려는 관광객이 있다면 각 관광객의 장애유형과 사정에 따라 숙박할 수 있는 호텔을 안내하고, 가고 싶은 관광지와 이동 방법 등을 함께 검토한다. 단순히 시설 정보를 알려주는 데 그치지 않고 여행 일정 전반을 상담하는 것이다.오키나와는 일본 본토와 달리 철도 교통망이 제한적이고 버스와 모노레일 등 대중교통을 이용해야 하기 때문에 이동 방법에 관한 상담도 중요하다.""프랑스에서 온 관광객이 기억에 남는다. 오른쪽 신체에 마비가 있어 오른손을 사용하기 어려운 분이었다. 이분은 호텔을 찾으면서 왼쪽에 몸을 지탱할 수 있는 손잡이가 설치된 객실을 원했다. 일반적으로 배리어프리 객실이라고 해도 손잡이의 위치나 시설 구조가 모두 같지는 않다.그래서 지역의 호텔에 일일이 연락해 객실 구조를 확인했다. 해당 시설의 사진을 받아 관광객에게 전달하고, 실제로 이용하기에 적합한지 확인할 수 있도록 도왔다. 이러한 서비스에 그분이 무척 고마워했다.투석 치료를 받는 관광객의 상담도 있다. 장시간 비행 후 공항에서 쉴 수 있는 공간을 찾거나, 여행 도중 투석 치료를 받을 수 있는 병원이 있는지 문의하기도 한다. 이런 경우에도 필요한 시설을 확인해 안내하고 있다.""우선 장애인이 이전보다 관광하기 편리한 환경이 조성됐다는 점이 있다. 그러나 무엇보다도 현장에서 체감하는 가장 큰 변화는 고령자들의 인식이다. 과거에는 휠체어를 이용하는 것을 부끄럽게 생각하는 고령자들이 많았다. 평소 휠체어를 사용하지 않는 사람이 여행지에서 휠체어를 빌린다는 생각 자체가 익숙하지 않았던 것이다.그런데 최근 10년 사이 이러한 인식이 크게 달라졌다. 일상생활에서는 휠체어가 필요하지 않더라도 여행할 때 휠체어를 이용하면 훨씬 편하게 관광할 수 있다는 사실을 깨닫게 된 것이다. 그 결과 고령자들의 휠체어 대여가 많이 늘었다.유모차 대여도 증가하고 있다. 이는 현장에서 느끼는 변화인데, 항공기 수하물의 무게나 개수 제한이 강화되면서 유모차를 직접 가져오기보다 여행지에서 빌리는 관광객이 늘어난 영향도 있는 것으로 보인다.""그렇다고 생각한다. 특히 가족 단위 관광객이 많이 늘었다. 부모와 자녀뿐 아니라 할아버지, 할머니까지 함께 여행하는 경우가 증가한 것이다. 고령자도 편안하게 이동하고 관광할 수 있는 환경이 마련돼 있다면 가족 전체가 즐길 수 있는 여행지를 선택하는 데 긍정적인 영향을 준다. 배리어프리 관광을 경험한 사람들이 다시 오키나와를 찾는 것으로도 이어질 수 있다.결국 장애인이나 고령자를 위한 관광환경을 만드는 것은 특정 계층만을 위한 일이 아니라 더 많은 사람이 여행할 수 있는 환경을 만드는 일이다. 이는 지역 관광과 경제 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 생각한다.""가장 큰 문제는 이동수단이다. 관광시설이나 숙박시설에 배리어프리 환경이 마련돼 있더라도 그곳까지 이동하기 어렵다면 관광을 제대로 즐길 수 없다. 오키나와에서는 버스와 모노레일 등 이용할 수 있는 대중교통수단이 제한적이다. 특히 장애인이나 이동에 어려움이 있는 사람들에게는 이러한 문제가 더욱 크게 다가온다. 이동수단의 부족은 현재 오키나와의 배리어프리 관광에서 가장 어려운 과제 중 하나다.""이러한 상담 창구가 없어도 괜찮은 지역이 됐으면 한다. 모든 시설과 환경이 배리어프리로 조성돼 누구나 특별한 도움을 받지 않고도 자연스럽고 편안하게 여행할 수 있는 사회를 만드는 것이다. 아직은 그런 환경이 완전히 갖춰지지 않았기 때문에 우리가 여러 곳에서 다양한 활동을 하고 있다. 언젠가는 누구나 불편 없이 여행할 수 있어 별도의 배리어프리 안내센터가 필요하지 않은 사회가 됐으면 한다."이 기사는 경상남도 지역신문발전지원사업 보조금을 지원받았습니다.