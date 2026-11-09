28년 만에 열린 비밀의 계곡, 동네 어르신이 안내합니다

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큰사진보기 ▲도토리묵 만들기 체험 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲서복솔숲 걷기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

큰사진보기 ▲칠선계곡 생태탐방 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마천흑돼지 숯불 바비큐 ⓒ 주간함양 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다. 추성마을 생태관광 프로그램



▲ 칠선유람(1박2일) : 8만 원

▲ 추성유람(1박2일) : 18만 원

※예약은 로컬여행 플랫폼 노는법(nonunbub.com)에서 가능하다.

천혜의 비경 지리산 칠선계곡을 품은 마천면 추성리. 그러나 1999년부터 2007년까지 자연휴식년제가 시행되면서 탐방객들의 출입이 통제됐고, 2008년부터 2027년까지는 비선담부터 천왕봉까지 등산로 5.4km 구간이 특별보호구역으로 지정되면서 사전 예약을 통해 하루 60명만 탐방할 수 있도록 제한됐다. 산을 사랑하는 등산인들에게는 반드시 가보고 싶은 코스이지만, 칠선계곡은 무려 28년이라는 긴 세월 동안 쉽게 접근할 수 없는 숨겨진 비경으로 남아 있다.이러한 상황이 이어지는 동안 추성리 주민들의 삶도 크게 침체했다. 사람들의 발길이 줄어들면서 이곳에 살던 사람들이 하나둘 떠났고, 남아 있는 주민들은 나이가 들어갔다. 드넓은 지리산에서도 가장 아름답다는 비경을 간직한 곳임에도 마을이 생기를 잃어가자 주민들은 더 이상 가만히 있을 수 없었다. 추성리 주민들이 스스로 관광가이드가 돼 사람들을 마을로 끌어들이기로 한 것이다.추성리 주민 허상옥·장석윤·장영문·정달오·허재성 씨와 이웃 마을인 백무동(강청리) 주민 문호성 씨는 국립공원공단의 지원을 받아 지난 4월부터 자연환경해설사 교육받기 시작해 8월에 자격을 취득했다. 대부분 나이 지긋한 70대 어르신들이다.자연환경해설사는 탐방해설과 안내, 탐방객 안전 지도 등을 수행할 수 있도록 전문교육을 받은 사람이다. 이들은 자연환경해설사 자격을 바탕으로 '생태관광 주민가이드'로 활동하며 추성리 일대의 탐방해설을 맡고 있다. 추성마을의 유래부터 지역의 자연·역사·문화 자원, 전설까지 마을에서 나고 자라 한평생을 살아온 이들이 들려주는 이야기는 주민들의 삶이 고스란히 녹아 있는 생생한 이야기다.이들은 마을 관광 프로그램을 스스로 기획하고, 마을을 찾은 방문객들을 인솔하며 지역 곳곳에 얽힌 이야기를 풀어낸다. 예부터 마천면에는 옻나무·닥나무·감나무가 많았다는 이야기부터, 마천에서는 감을 꼬챙이(꼬지)에 꿰어 말려 먹었는데 이를 '곶감'이라고 불렀기 때문에 곶감이 마천에서 시작됐다는 이야기, 진시황의 방사 서복이 불로초를 구하러 추성마을에 왔다가 신선이 됐다는 전설까지 다양하다. 또 서암정사의 대웅전이 우리나라 전통사찰과 달리 화려한 황금빛 금단청으로 장식된 것은 대만 스님이 대웅전 창건을 도왔기 때문이라는 이야기 등은 마치 할아버지가 들려주는 옛이야기처럼 정겹다.추성리에서는 두 가지 생태관광 프로그램을 운영하고 있다. 칠선계곡 코스로 지리산을 등산하는 '칠선유람'과 두지동을 거쳐 출렁다리까지 걸으며 칠선계곡의 생태를 탐방하고, 벽송사·서암정사를 둘러본 뒤 지역 음식을 직접 만들어 먹는 '추성유람'이 그것이다.지난 10월 1일 운영을 시작한 지 불과 한 달여밖에 지나지 않아 홍보도 부족하고, 이제 막 가이드로서 첫발을 내디딘 터라 낯설고 어색한 데다 미흡한 점도 많다. 하지만 지역을 위해 직접 나선 70대 어르신들은 "이제 시작일 뿐이야"라며 서로를 다독이고 있다.지난 11월 4~5일에는 이 사업을 지원하는 국립공원공단 직원들과 함양군이 추천한 군민들을 대상으로 팸투어를 진행했다. 생태관광 프로그램의 운영 방식과 주민가이드의 역할을 점검하고 개선점을 공유하는 자리였다.참가자들은 주민가이드의 인솔 아래 첫날 칠선계곡 생태탐방 프로그램에 참여해 탐방로를 걷고, 마천흑돼지 숯불바비큐로 저녁 식사를 한 뒤 마을 민박으로 운영하는 추성산촌생태마을 숙소에서 하룻밤을 묵었다. 이튿날에는 서복솔숲을 가볍게 산책하고 서암정사와 벽송사를 둘러본 후 지역에서 채취한 도토리로 묵을 만드는 체험에 참여했다.프로그램을 마친 뒤 소감과 평가를 나누는 자리에서는 개선해야 할 점에 대한 다양한 의견이 나왔다. 국립공원공단 관계자는 "주민가이드의 해설이 매끄럽지 못하고, 안전에 관한 주의 사항 안내 등이 미흡했다"며 "프로그램에 비해 관광 패키지 비용이 비싸다"고 지적했다.팸투어에 함께한 정민수 함양군관광협의회 자문위원은 "이번에는 가을 제철을 맞아 로컬체험 프로그램으로 도토리묵 만들기를 진행했는데, 봄·여름·가을·겨울 계절별 체험 아이템을 발굴하고, 산행이나 트레킹을 할 때 먹을 수 있는 지역 특산물 간식도 제공했으면 한다"고 말했다.이 밖에 참가자들은 다양한 의견을 나누며 생태관광 프로그램의 모니터링 결과를 공유했다.주민가이드로 활동하는 허상옥 씨는 "많이 서툴고 부족하다는 것을 잘 알고 있다"면서 "고치고 보완하면서 지역이 간직한 역사와 문화를 잘 지켜나갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다. 이어 "지리산 추성마을이 살아야 마천이 살고, 마천이 살아야 함양이 산다"고 강조했다.문호성 씨 역시 "이 사업을 추진하면서 정말 고민이 많았다"며 "막걸리도 익어야 제맛이듯 첫술에 배부를 수 없다. 지속적으로 부족한 점을 개선해 나가겠다"고 말했다.