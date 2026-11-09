'사랑'을 쓰라기에 어머니를 떠올렸다... 김승옥 작가 앞에서 받은 뜻밖의 상

큰사진보기 ▲김승옥 무진기행 전국 백일장김승옥 선생님과 수상자들 ⓒ 김용자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'사랑'제 20회 김승옥 무진기행 전국 백일장 글제 '사랑' ⓒ 김용자 관련사진보기

큰사진보기 ▲햇살을 등지고 백일장가을 햇살을 등지고 글쓰는 사람들 ⓒ 김용자 관련사진보기

"수상자 발표 대상자."

덧붙이는 글 | 이 기사는 여수넷통뉴스, 브런치에도 실립니다.

지난 11월 7일 토요일 오전 10시, 순천부 읍성 남문터광장에서 제 20회 '김승옥 무진기행 전국 백일장'이 열렸다.필자도 미리 참가 신청을 해두었다. 어떤 글제가 나올지 몰라 순천만과 안개, 흑두루미 등을 예상하며 긴장된 마음으로 행사장에 도착했다.번호표 29번을 받았다.개회식장에는 <무진기행>의 작가 거장 김승옥 선생님도 자리하고 계셨다. 쇠약한 몸으로 힘겨우실 텐데 지팡이 짚고 가족의 부축을 받으며 직접 참석하신 모습이 오래 마음에 남았다. 한 시대를 대표하는 작가가 자신의 이름을 건 백일장을 찾아 후배 문학인들을 응원하는 모습이 감사하고 존경스러웠다.이번 백일장 글제는 '사랑'이었다.이민숙 시인은 참가자들에게 "처음도 사랑 끝도 사랑 오늘도 사랑 내일도 사랑 인간의 삶엔 사랑보다 더 좋은 것은 없다고 생각해 왔습니다. 여러분도 그런 마음으로 충분히 지금 빛나는 햇살처럼 잘 표현 할 수 있을 것을 응원합니다"라고 했다.참가자들은 각자 흩어져 광장 곳곳에 돗자리를 깔았다. 10시부터 오후 1시까지 세시간 동안 쌀쌀함이 느껴지는 바람과 청명한 가을의 햇살 속에서 저마다 자신의 생각을 고민하며 글을 쓰는 모습들이 다들 진지했다.나도 역시 쓰고 또 고쳤다.'사랑'이라는 한 단어 앞에서 내가 살아온 시간을 되돌아 보며 어머니의 사랑을 꺼냈다. 글을 썼다 고치며 있는 힘껏 제출하고 나니 어릴적 시험 끝나면 성적에 상관없이 후련했던 그 기분을 오랜만에 느꼈다.응원하며 기다려준 가족들과 순천 동천으로 자리를 옮겼다. 결과를 기다렸다. 가족과 함께 보내면서도 맘 한쪽은 계속 전화기에 가 있었다.그리고 기다리던 전화가 왔다.순간 말로 표현할 수 없는 기쁨에 소리를 질렀다. 가족들도 덩달아 무척이나 기뻐했다.심사는 복효근 시인과 이민숙 시인, 정희선 수필가, 최재선 시인이 맡았다. 심사위원장을 맡은 복효근 시인은 심사평에서 운문 부문은 우열을 가리기 힘들 정도로 수준이 높았으며, 상위권 작품들은 기성 시인으로 활동해도 모자람이 없다고 했다. 특히 시는 머리로 지어내는 게 아니라 자신의 체험과 삶에서 나와야 진정성과 감동이 생긴다고 강조 했다.산문 부문에 대해서는 한 작품 안에서 과거와 현재를 오가면서도 그 전환이 아주 자연스럽고 넘나드는 솜씨가 아주 오묘하다고 호평했다. 또 운문이든 산문이든 관념적인 언어로 설명하듯이 하면 안 된다고 했다. 글을 읽었을 때 장면이 그려지고, 한 편의 이야기가 자연스럽게 엮어져야 한다는 것이다. 그렇게 독자에게 건너간 글이 독자의 마음속에서 감동으로 울려야 한다고 말했다.그 말을 들으며 고개가 끄덕여졌다.내가 그동안 글을 쓰면서 중요하게 생각했던 것도 결국 삶의 장면이었다. 잘 쓰려고 애쓰기보다 내가 실제로 보고 느끼고 살아온 이야기를 솔직하게 쓰는 것, 어쩌면 그것이 글쓰기의 출발일지도 모른다.복효근 시인은 그런 기술이 산문이나 시에서 동일하게 나타났다고 말하며 오늘 그런 훌륭한 작품을 많이 보게 되어 뿌듯했다고 했다. 또한 잘 썼는데도 상을 못 받으신 분들에게, 글은 상을 받기 위해 쓰는 것이 아니라 자기를 돌아보는 소중한 작업이라며 수상받지 못했더라도 실망하지 말고 꾸준히 써 나가길 바란다는 말을 하고 심사평을 마쳤다.그 말은 수상자에게도 똑같이 필요한 말처럼 들렸다.영애의 대상인 순천시장상은 운문 <니체 발전소>를 쓴 김애현씨에게 돌아갔다. 금상인 순천시의회의장상은 운문, <자각몽>을 쓴 정현민씨와 <물길을 여는 손>을 쓴 김용자 즉 필자에게 돌아왔다. 고등학생에게만 수여하는 순천교육장상은 순천북고 3학년 박상우 학생 운문 <한 땀에 깃든 울력, 울력에 깃든 사랑>과 매산여고 2학년 강은재 학생 산문 <사랑의 형태>가 받았다. 순천 문인협회장상은 서혜정씨 산문 <돌아오는 것들> 과 박규민씨 운문 <검은 관절>이 수상했다.시상식은 김승옥 작가님과 함께 했다. 일곱 명의 수상자들에겐 상금으로 대상 200만 원, 금상 100만 원, 은상 50만 원, 동상 20만 원. 부상으로 작가님의 무진기행 필사북 사인본을 받는 기쁨을 주었다.김영희 순천문인협회 회장 직무대행은 이번 백일장을 통해 참가자들이 문학의 꿈을 키우고 작가로 입문하는 계기가 되길 바란다고 말했다. 특히 올해부터 백일장의 이름을 '김승옥 무진기행 전국 백일장'으로 바꾸고 청소년도 참여할 수 있도록 문호를 넓혔다며 앞으로 젊은 세대들의 많은 참여를 기대한다고 밝혔다.백일장은 한 편의 글을 겨루는 자리이지만, 그날 광장에 모인 사람들의 마음까지 생각해보면 꼭 경쟁만을 위한 자리는 아니었다.세 시간 동안 각자의 삶을 들여다보고, 한 단어를 붙잡고 자신만의 문장을 만들어 세상에 내놓는 시간이었다. 필자처럼 누군가는 사랑을 부모에게서 찾았을 것이고, 누군가는 자녀에게서 찾았을 것이다. 또 누군가는 떠나간 사람을 기억하며 사랑을 썼을지도 모른다. 그렇게 쓰여진 백일장은 살아온 나의 시간이 한 편의 글이 되어 세상에 닿았다는 것으로 큰 의미가 있다.문학은 나이가 들어서 끝나는 일이 아니라, 살아온 날들이 많아질수록 더 깊어질 수 있다는 것. 그리고 글을 쓰는 사람에게 가장 필요한 것은 어쩌면 특별한 재능보다 자신의 삶을 오래 바라보며 써보는 일, 바로 문학 사랑이다. 이번 백일장의 글제 '사랑'이 주는 의미가 크다.김승옥 작가의 고향 순천에서 열린 '김승옥 무진여행 전국 백일장'. 이번 백일장을 진행하는 관계자들은 하나 같이 이번 백일장으로 인해 순천이 더욱 발전할 것을 기대한다고 밝혔다. 김승옥 문학상이 순천을 넘어 전국으로 자리를 잡았다며 앞으로도 순천 문학의 내일이 더욱 빛나가도록, '김승옥 무진기행 전국 백일장'을 더 알차게 가꾸고 김승옥 선생의 고향 순천이 명실상부한 문학 도시로 발돋움하는 데 힘을 더하겠다고 밝혔다.김승옥 선생님의 건강과 평온한 삶을 기도하며...