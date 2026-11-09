"정말 어르신 팀 맞아요?" 전국 1위 만든 특별한 지도법

큰사진보기 ▲전국생활체육대축전 세 차례 우승을 이끌어 낸 김혜은 함양군체육회 기획총무팀장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"누구나 다 노력하지 않을까요. 저는 자기계발을 많이 하는 편이에요. 주말마다 서울에 다니면서 배우고 있어요."

큰사진보기 ▲2026 전국생활체육대축전 ⓒ 주간함양 관련사진보기

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"유소년부와 일반부, 어르신부를 통틀어 통합 대상을 받고 지도자상까지 받았을 때 정말 좋았어요. 체조인들에게는 굉장히 큰 영광인데 일반인들은 잘 모르실 수도 있죠. 회원들은 정말 자기 일처럼 좋아해 주셨고요."

"처음에는 인지도도 없었어요. 그런데 전국대회에서 우승하고 해마다 성적을 내니까 이제 대회장에 가면 관계자들이 알아봐 주세요. 작품의 난이도나 수준이 어르신부 작품답지 않다는 말씀도 많이 하시고요."

큰사진보기 ▲체조 경기 모습 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"어르신이라고 해서 맨날 제자리에서 팔 동작만 하는 건 아니잖아요. 지도자의 역량인 것 같아요. 라인댄스 수업에서도 도는 동작을 시켜보니까 다들 잘하시더라고요."

"안무는 전부 제가 창작해요. 음악도 많이 듣고 영상도 많이 보죠. 의상은 샘플을 두세 개 가져와 회원들께 물어보기도 해요. 그래도 이 안무에 어울린다고 생각하면 밀어붙이는 편인데, 회원들이 정말 잘 따라주세요."

"이번에 심판을 맡으니까 '선생님의 제자라는 게 영광스럽다'고 말씀해 주셨어요. 처음 체조팀에 오신 분도 도 대회에 함께 다녀온 뒤 더 큰 믿음을 보내주셨고요."

큰사진보기 ▲제62회 함양군민체육대회 체조 시범 공연 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"방송댄스, 줌바, 점핑, 라인댄스처럼 계속 새로운 흐름이 생기잖아요. 그걸 따라가다 보니 배움을 멈출 수가 없었어요. 배운 것을 작품에 넣는 것도 도움이 됐고요."

"보상도 없는데 굳이 그렇게까지 할 필요가 있느냐는 말씀도 들었어요. 제가 좋아서 하는 일이지만 경제적인 부분이나 시간이 많이 들어갈 때는 힘들기도 하죠. 한 번씩 번아웃이 올 때도 있고요."

"처음부터 자리를 잡았던 건 아니에요. 대회가 뭔지도 잘 모르고 경로당 회원들을 모시고 나갔다가 부끄러웠던 경험도 있었죠. 그런 경험들이 저한테 자극이 된 것 같아요."

큰사진보기 ▲제37회 경상남도생활체육대축전 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"한 해를 마무리하는 축제를 해보자고 시작했어요. 어르신들도 파티복을 입고 오세요. 구경하러 오셨다가 회원이 된 분들도 많아요."

"제가 좋아서 하는 일인데 다른 분들도 건강에 도움을 받는다고 하시잖아요. 그게 너무 고마워요."

"늘 뒤에서 다른 분들을 내세우는 입장이었잖아요. 저도 선수로서 기량을 발휘해 보고 싶은 마음이 항상 있었어요. 더 늦기 전에 해봐야겠다고 생각했죠."

덧붙이는 글 | 이 기사는 주간함양에도 실렸습니다.

전국생활체육대축전 세 차례 우승, 대한체육회장기와 문화체육관광부장관기 전국대회 통합 대상, 그리고 지도자상. 함양 체조가 전국 무대에서 쌓아온 성과를 따라가면 한 사람을 만나게 된다. 김혜은(46) 함양군체육회 기획총무팀장이다.김 팀장은 회원들을 지도하는 데서 나아가 음악을 고르고 안무를 창작하며 의상까지 준비한다. 하나의 작품을 구상하고 회원들의 움직임으로 완성해 전국 정상에 올려놓는 지도자다. 올해로 입사 20년 차인 그의 역량은 거듭된 대회 성적으로 증명되고 있다.올해도 전국생활체육대축전 체조 어르신부 1위에 이어 제37회 경상남도생활체육대축전 어르신부 우승을 이끌었다. 지난 11월 3일 만난 김 팀장은 성과의 비결을 묻는 말에 오히려 조심스러운 답을 내놓았다.김 팀장의 성과에서 눈에 띄는 것은 꾸준함이다. 2019년 대한체육회장기와 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 체조대회에서 1위를 차지한 뒤, 여러 전국·도 단위 대회에서 우승을 이어왔다.전국생활체육대축전에서는 2022년과 2024년, 올해까지 세 차례 정상에 올랐다. 경남 대표로 출전해 전국의 팀들과 겨뤄 얻은 결과다. 경남 무대에서 확보한 경쟁력을 전국 무대에서도 입증한 셈이다.부문 우승을 넘어선 성과도 있다. 제8회 대한체육회장기 생활체육 전국체조대회에서 어르신부 1위와 통합 대상, 지도자상을 받았다. 지난해 제26회 문화체육관광부장관기 전국 생활체육 체조대회에서도 어르신부 1위와 통합 대상, 지도자상을 거머쥐었다.함양 체조의 이름이 알려지는 과정은 곧 그의 지도력이 인정받는 과정이기도 했다. 올해에는 체조 심판 자격을 취득해 경상남도생활체육대축전 체조대회 심판으로 참여했다. 자신이 지도하는 팀의 심사에서는 제외되는 규정에 따라 역할을 수행했다.김 팀장이 지도하는 현재 함양읍 체조팀은 회원 20명으로 구성돼 있다. 기존 실버체조팀 지도에 이어 함양읍 팀을 맡아 성과를 이어가고 있다.그의 작품은 어르신부라고 해서 동작을 단순하게만 구성하지 않는다. 올해도 뛰는 동작을 넣어 역동적인 무대를 만들었다. 김 팀장에 따르면 다른 팀 관계자들이 어르신부 출전팀이 맞느냐고 물을 만큼 회원들의 움직임에는 활력이 넘쳤다.회원들이 할 수 있는 범위를 미리 좁혀놓지 않는 것이 그의 지도 방식이다. 그 가능성을 실제 무대의 완성도로 바꾸는 데는 약 3개월의 준비가 필요하다. 동작을 조금씩 익히고 반복하며 작품을 몸에 새긴다.음악과 안무, 의상을 조화롭게 구성하는 일도 중요하다. 김 팀장은 평소 다양한 음악을 듣고 영상을 살피며 작품의 아이디어를 얻는다. 이를 바탕으로 직접 안무를 만든다.그 바탕에는 신뢰가 있다. 김 팀장은 회원들이 늘 "선생님만 믿고 따라가겠습니다"라며 힘을 보탠다고 했다.지금의 전문성은 오랜 경력만으로 만들어진 것이 아니다. 김 팀장은 새로운 운동 흐름과 지도법을 익히기 위해 주말마다 서울을 오간다. 수강료와 이동 경비도 스스로 감당한다.익숙한 방식에 머물지 않으려는 노력은 회원들의 참여로도 이어졌다. 그는 에어로빅만 고집했다면 지금처럼 많은 회원과 만나기는 어려웠을 것이라고 말했다.물론 시간과 비용을 꾸준히 들이는 일이 쉽지만은 않았다. 가정을 돌보면서 주말까지 배움에 할애하는 생활에 지칠 때도 있었다.김 팀장은 대회 출전 때에는 체육회가 차량과 식비 등을 적극 지원해 준다고 설명했다. 그 지원에 지도자의 준비와 회원들의 연습이 더해지며 성과를 만들어왔다.시작은 음악에 맞춰 몸을 움직이는 일이 좋았던 고등학생 시절이다. 직접 학원을 찾아 에어로빅을 배우기 시작했고, 이후 에어로빅을 전공하며 전문성을 쌓았다. 2006년 체육회에 입사한 뒤에는 행정업무와 현장 지도를 함께 맡아왔다.김 팀장의 역할은 대회 출전팀 지도에만 머물지 않는다. 별도로 상림에서 새벽 6시 주민 대상 에어로빅과 근력운동 수업을 진행한다. 10년 넘게 이어온 수업에는 요즘도 30명 안팎이 참여한다. 사무실에서는 직원 급여 처리 등 행정업무를 맡고, 현장에서는 주민들의 운동을 이끈다.2023년부터는 함양군 라인댄스 페스티벌을 열어 동호인들이 함께 즐길 무대도 마련했다. 지난해 약 150명이 참여한 이 행사는 올해 네 번째 개최를 준비하고 있다.그에게 회원들이 전하는 몸의 변화는 우승만큼 값진 보람이다. 운동 후 자세가 펴지고 어깨가 편해졌다는 이야기를 들을 때면 자신이 하는 일의 의미를 다시 느낀다.이제 김 팀장은 자신의 이름으로 새로운 무대에 도전한다. 이달 서울 팀에 합류해 인도네시아 자카르타에서 열리는 라인댄스 아시안컵 단체전에 출전할 예정이다. 선수로 나서는 첫 국제대회다. 올해 경험을 쌓고 내년에는 개인전까지 준비할 계획이다.회원들의 잠재력을 끌어내 전국 정상으로 이끌고, 자신도 새로운 배움을 향해 움직이는 지도자. 함양 체조가 쌓아온 우승 기록에는 김혜은 팀장의 지난 20년이 담겨 있다. 그에게는 아직 보여주고 싶은 무대가 남아 있다.