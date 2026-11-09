인천도서관, 12월 5일 '도서관 힐링데이' 운영

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큰사진보기 ▲인천도서관이 오는 12월 5일 연말을 맞아 '도서관 힐링데이'를 운영한다. ⓒ 인천도서관 관련사진보기

인천시(시장 박찬대) 인천도서관이 오는 12월 5일 연말을 맞아 '도서관 힐링데이'를 운영한다. 시민들이 문화 체험을 하며 쉬어 갈 수 있도록 마련한 행사로, 가족 공예 체험 '엄빠도 힐링이 필요해'와 '연말 클래식 재즈 공연' 두 가지 프로그램으로 꾸며진다.'엄빠도 힐링이 필요해'는 이날 오전 10시부터 11시 30분까지 세미나실 1·2에서 열린다. 양육자 클래스와 유아 클래스로 나뉜다. 양육자 클래스에서는 참가자들이 우드 카빙 기법으로 액막이 물고기를 만들면서 독서 팟캐스트 '작은 서점'을 듣는다. 목공예와 듣는 독서를 함께 해 보는 시간이다. 유아 클래스에서는 아이들이 빵 모양 비누를 만들며 오감을 자극하고 창의력과 표현력을 기른다.오후 3시부터 4시까지는 도서관 강당에서 현악 앙상블 '아마빌레 스트링스'가 '연말 클래식 재즈 공연'을 한다. 클래식과 재즈를 함께 들려주는 이 공연은 시민 120명이 관람할 수 있다.한수미 인천도서관장은 "가족과 함께 소중한 추억을 만들고, 음악을 통해 일상의 여유를 되찾는 시간이 되길 바란다"며 "도서관이 마련한 문화 프로그램과 함께 따뜻하고 뜻깊은 연말을 보내시길 바란다"고 말했다.프로그램은 인천 시민이면 누구나 무료로 참여할 수 있다. 자세한 내용은 인천도서관 누리집에서 확인하거나 전화(☎ 032-440-6666)로 문의하면 된다.