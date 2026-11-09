"단 한 명의 아이도 소외되지 않는 학교가 목표"

큰사진보기 ▲가평 더푸른연극제에 참여한 학생들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 상천초등학교 관련사진보기

"너는 첼로, 나는 꽹과리... 모두가 무대 위에 섭니다."

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큰사진보기 ▲상천초등학교 학생들이 오케스트라를 배우고 있다. ⓒ 상천초등학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲상천초 벼농사 체험상천초등학교 학생들이 체험학습의 일환으로 벼농사체험을 하고 있다. ⓒ 상천초등학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲상천초 영어체험학습상천초등학교 학생들이 영어 체험학습에 참여하여 외국인들과 대화하며 프로젝트 학습을 하고 있다. 상천초는 다양한 체험활동을 지원하고 있다. ⓒ 상천초등학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲상천초등학교 학생들이 체험활동에 참여하고 있다. ⓒ 상천초등학교 관련사진보기

쿵덕 쿵덕, 귓가를 울리는 사물놀이의 쾌활한 장단 사이로 바이올린과 첼로의 감미로운 선율이 얹힌다. 여느 대도시 초등학교 같으면 몇몇 선택받은 아이들만 오를 수 있는 무대지만, 경기도 가평군 청평면에 위치한 상천초등학교에서는 이야기가 달라진다. 전교생 한 명 한 명이 모두 자신만의 악기를 쥐고 무대의 당당한 주인공으로 서기 때문이다.학령인구 절벽과 지방소멸이라는 암울한 경고음이 교육 현장을 덮친 요즘, 참신한 반전을 써 내려가고 있 작은 시골 학교를 지난 6일 방문했다.상천초의 하루는 '오아시스'라 불리는 아침 정서·체육 활동으로 시작한다. 쉬는 시간과 점심시간이면 운동장은 피구와 티볼을 즐기는 아이들의 함성으로 가득 차고, 한쪽에서는 학생 방송부가 자율적으로 라디오 방송을 진행한다.1~2학년은 오카리나와 리코더로 음악적 감수성을 틔우고, 3~6학년이 되면 바이올린, 첼로, 플루트, 클라리넷이 어우러지는 오케스트라와 사물놀이에 합류한다. 전문 강사의 지도 아래 연극 무대에 올라 타인의 삶을 연기해 보는 경험은 아이들에게 소통과 자존감을 선물한다.이렇게 갈고닦은 실력은 매년 10월 가평교육지원청이 주최하는 '물별숲 학생음악제'와 'The 푸른 연극제'에서 결실을 맺는다.배움은 교실 안에 갇히지 않는다. 학교 통학버스를 타고 월 1회 이상 들녘과 체험장으로 나선다. 여름엔 물놀이, 겨울엔 스케이트와 스키를 즐기고, 9월에는 인근 전통 한지 작업장에서 직접 종이를 뜨며 전통을 배운다.마을과 함께하는 '벼농사 프로젝트'는 상천초의 시그니처다. 봄철 모내기부터 가을 벼 베기, 도정 과정까지 아이들이 직접 참여한다. 지난해에는 직접 수확한 쌀 100kg(10kg 10포)을 청평면 행정복지센터에 기탁하며 이웃 사랑을 몸소 실천했다.유치원 아이들 역시 숲과 흙을 교실 삼아 놀며 초등학교와 연결된 '이음교육'으로 입학 스트레스를 덜어낸다. 저녁 7시까지 이어지는 촘촘한 돌봄 프로그램은 농촌 지역 맞벌이 부모들에게 진정한 오아시스 역할을 해내고 있다.상천초가 가진 가장 큰 힘은 숫자나 프로그램 목록이 아닌, '단 한 명도 소외시키지 않는 밀착 교육'에 있다.도심에서 이주해온 한 학부모는 "대도시 학교에서는 아이가 발표 기회 한번 잡기도 어렵고 순서를 기다리다 끝나는 경우가 많아 속상했다"라며 "이곳으로 온 뒤 아이가 매일 스스로 주인공이라 느끼며 아침마다 즐겁게 가방을 싼다"라고 털어놓았다.남의 소리를 깊이 들어야 박자를 맞출 수 있는 오케스트라와 사물놀이, 상대방의 눈을 맞추는 연극 수업은 과밀 학급과 과도한 경쟁에 지친 아이들에게 자연스럽게 '배려와 유대감'을 체득하게 한다.학습 격차 역시 허용하지 않는다. '두드림학교' 예산을 활용해 방과 후 학습튜터 강사가 일대일 보충학습을 돕고, 느린 학습자를 위한 맞춤형 학습상담과 계절학기를 통해 배움의 틈새를 촘촘히 메우고 있다.빛나는 공교육 모델을 구축했음에도 시골 작은 학교들이 직면한 현실은 여전히 녹록지 않다. 거센 지방소멸의 파도 속에서 농산어촌 학교들은 늘 '폐교'라는 시한폭탄을 안고 싸워야 하기 때문이다.농산어촌에서 학교는 단순한 건물이 아니다. 아이들이 모이고, 학부모가 소통하며, 지역 문화가 숨 쉬는 '마을 공동체의 마지막 보루'다. 학교가 문을 닫으면 청년층 유입은 완전히 끊기고 마을은 순식간에 활력을 잃게 된다.최미경 상천초등학교 교장은 "단 한 명의 아이도 소외되지 않고 저마다의 재능을 펼칠 수 있는 학교를 만드는 것이 목표"라며 "소규모 학교에 최적화된 교육 모델을 다듬어 가평 교육과 지역 사회에 보탬이 되고 싶다"라고 강조했다.'아이 수가 적으니 학교를 없애야 한다'는 산술적 효율주의에서 벗어날 때다. 오히려 "아이 수가 적기에 더 깊고 밀도 있게 배울 수 있다"는 상천초의 울림은, 벼랑 끝에 선 한국 공교육과 지방소멸 문제에 명쾌한 해답을 제시하고 있다.