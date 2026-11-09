심평원장 "보훈의료, 국가유공자 예우 넘어 지역주민 건강권 보호해야"

큰사진보기 ▲홍승권 건강보험심사평가원장이 지난 7일 '초고령 사회 대응을 위한 보훈서비스 혁신방향'을 주제로 열린 제33회 보훈의료학회에서 기조강연을 하고 있다. ⓒ 국민보험심사평가원 관련사진보기

"보훈의료는 국가유공자에 대한 예우를 넘어 지역 주민의 건강권을 보호하는 공공의료의 핵심 역할을 수행해야 합니다."

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홍승권 건강보험심사평가원장이 초고령사회에 대응하기 위한 보훈의료 혁신 방향으로 지역완결적 의료체계 구축을 제안했다. 보훈병원과 위탁병원, 지역 필수의료기관을 유기적으로 연결하고, 기관별로 분산된 의료데이터를 환자 중심으로 통합·연계해 보훈의료의 공공성을 강화해야 한다는 것이다.홍 원장은 지난 7일 '초고령 사회 대응을 위한 보훈서비스 혁신방향'을 주제로 열린 제33회 보훈의료학회에서 기조강연을 통해 한국 보건의료체계의 구조를 진단하고 보훈의료의 미래를 위한 핵심 과제와 실행 방안을 제시했다.홍 원장이 제안한 주요 과제는 크게 세 가지다. 우선 보훈병원과 위탁병원, 지역 필수의료기관을 연계하는 '(가칭) 보훈 생활권 책임 네트워크' 구축이다. 보훈병원 중심의 의료서비스 제공에서 벗어나 지역 내 의료자원을 유기적으로 연결하고, 국가유공자들이 거주하는 생활권 안에서 필요한 의료서비스를 적기에 받을 수 있도록 하자는 취지다.보훈 진료비 심사체계 개선도 제안했다. 보훈 진료비 원스톱 신속심사(Fast-Track) 체계를 도입해 심사 절차를 효율화하고, 진료비 처리의 신속성을 높이겠다는 구상이다.기관 간 의료데이터 결합을 통한 '환자 단위 보훈의료 데이터 연계 허브' 구축도 핵심 과제로 꼽았다. 보훈의료 관련 기관에 분산된 데이터를 환자 중심으로 연계해 의료정보 활용도를 높이고, 이를 보훈의료 서비스와 정책 개선에 활용할 수 있는 기반을 마련하자는 것이다.심평원은 그동안 보훈 진료비 심사의 효율성을 높이기 위한 제도 개선을 추진해 왔다. 전담 태스크포스(TF)를 통한 집중심사를 진행했으며, 1·2차 통합청구 심사체계 구축안을 마련하고 맞춤형 전산심사를 확대하는 등 보훈의료 심사체계 혁신을 지속하고 있다.홍 원장은 "앞으로도 심평원의 전문적인 심사·평가 역량과 보건의료 데이터 기반 인프라(기반시설)를 활용해 보훈의료 발전에 적극 기여하겠다"고 강조했다.