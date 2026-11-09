이용철 법무장관 후보자 "거액 판돈 걸린 도박 해본 일 없다"

큰사진보기 ▲신임 법무부 장관 후보자로 지명된 이용철 방위사업청장이 9일 정부과천청사 방위사업청으로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"저는 가족이나 친구들과의 일시적인 오락을 넘어서는 거액의 판돈이 걸리는 도박을 해본 일이 없습니다."

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이용철 법무부장관 후보자가 9일 정부과천청사 방위사업청으로 출근한 길에 기자들을 만나 한 말이다. 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 지난 6일 유튜브 채널에 출연해 "이용철은 포커도 좋아하고, 술도 좋아한다"면서 자신이 이 후보자와 약 200만 원의 판돈이 걸린 포커를 친 적이 있다고 주장한 데 대한 반론이다. 유 전 본부장은 또 이 후보자의 업무 스타일에 대해 "오더를 내리면 유동규를 1등 만들듯이 눈치 안 보고 딱 하는 사람 같다"고도 했다.이에 대해 이 후보자는 "유동규씨가 저에 대해서 매우 악의적인 비방을 했다. 거기에 대해 구체적으로 일일이 답을 해야 할 필요를 느끼지는 않지만 한두 가지는 (사실 관계를) 짚지 않을 수 없다"며 이러한 입장을 밝혔다.먼저 "(유씨가) 저와 거액의 판돈이 걸린 도박을 했다고 주장하는데 저는 십수 년 전의 일을 어제 일처럼, 어떤 식당에서 정확히 몇백만 원을 걸고 도박했다고 하는 사실을 구체적으로 기억하는 것이 상식적인지 묻지 않을 수 없다"고 지적했다.또 "유동규씨는 제가 대통령의 명령이라면 물불 가리지 않고 수행하는 사람이라고 비방했는데 제가 대통령님의 명령에 물불 가리지 않고 수행한 구체적인 사례 한 가지라도 예시를 해봤으면 좋겠다"고 말했다.국민의힘에서 "이 후보자는 유 전 본부장이 2010년 성남시설관리공단 기획본부장 선임될 때 임원 추천위원으로 높은 점수를 줬다"면서 본인을 '대장동 숨은 설계자'로 지목하는 것에 대해서는 "유동규씨를 본부장으로 선임하는 시기가 2010년이었고 당시엔 시설관리공단의 역할은 대장동 사업과 아무런 관계가 없었다"고 반박했다.이어 "유동규씨는 성남도시개발공사 설립 전 시설관리공단 본부장을 그만뒀다가 다시 임용됐는데 그에 대해 저는 전혀 관여한 바 없다"라며 "저는 그때나 지금이나 대장동 사업에 대해 아는 게 거의 없다"고 밝혔다.'공소취소 논란'에 대한 대응을 묻는 질문엔 "대통령께서 국회에 특검은 기존 사건에 대한 이송 건을 빼고 오로지 진상규명에만 집중할 것을 건의드렸고, 국회도 그에 맞게 특검법을 제정했다"라며 "따라서 이제부터는 오로지 진상규명에 집중하는 것이 맞다고 생각하고 나머지 일은 법과 원칙에 따라 하는 것이 바람직하다고 생각한다"고 말했다.이 후보자는 비검찰 출신으로 법무행정에 취약할 것이라는 지적에 대해서도 적극 반박했다.그는 관련 질문에 "검찰개혁을 최초로 시작했고 그와 더불어 사법개혁과 관련된 많은 이슈들을 충분히 다뤘을 뿐만 아니라 30년의 법조인 경력, 그리고 방위사업청이란 큰 조직을 무난히 이끌었던 행정적 경험들을 두루 활용한다면 그런 부족한 부분은 충분히 메울 수 있을 것이라 생각한다"고 답했다.또 "저의 부족함을 지적하는 데 대해서는 겸손하게 경청하고 빠르게 부족함을 채우도록 노력하겠다"고 덧붙였다. 무엇보다 이 후보자는 "대통령과의 친분이 장관의 결격 사유가 될 것이라 생각하지 않는다"고 했다.그는 "전문성이나 식견 그리고 자질이 전혀 관계가 없는 친분만으로 임명을 한다면 문제가 되겠지만 그렇지 않다면 대통령과의 친분 관계는 이전에 많은 장관들의 경우에도 자주 반복되었던 일이고 선배 장관 중에서 친분 관계가 있었던 경우가 오히려 더 많았던 것이라고 이해한다"고 밝혔다.법무부 장관 후보로 지명된 데 대해서는 "저를 후보로 지명하신 것은 검찰개혁을 시작했던 초심으로 검찰개혁을 성공적으로 마무리 짓고 새로운 형사사법체계를 조기에 안착시키라는 뜻이라고 이해한다"고 했다.그러면서 "장관으로 일할 기회가 주어진다면 검사들에게 부여된 수사유예기간이 끝나더라도 중대범죄수사청 등 수사기관이 경제, 마약 등 주요 범죄에 대한 대응 능력을 유지할 수 있도록 사건 및 기능 이관에 유의하는 등 새로운 형사사법체계 정착에 최선을 다하겠다"고 말했다.