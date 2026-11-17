[기획 - 1인 가구 여성과 안전] 글 싣는 순서

①

"안전하려면 돈이 든다"… 혼자 사는 여성들이 치르는 비용

(

②

"항상 커튼 치고 살아요"... 1인 가구 여성의 '안전 영수증'

(

③

"안전은 내 돈으로?" 1인 가구 지원정책 세 곳 살펴보니

(

④ "모르는 사람이 집 주소 알까봐"… 안심귀가서비스 직접 써봤더니

큰사진보기 ▲여성 안심 정책 '안심귀가스카우트' 인지 및 이용 현황 ⓒ 김채은 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲안심귀가 스카우터 신분증 및 복장 ⓒ 김채은 관련사진보기

큰사진보기 ▲안심귀가스카우트 서비스가 운영되고 있는 지역의 골목 사진 ⓒ 김채은 관련사진보기

https://omn.kr/2kgqw)https://omn.kr/2kgfl)https://omn.kr/2khjz)지난 10월 5일부터 14일까지 진행한 자체 설문조사에 따르면, 응답한 1인 가구 2030 여성 65명 중 56.9%(37명)가 안심귀가 스카우트 서비스를 알지만 이용하지 않는다고 답변했다. 안심귀가 스카우트는 늦은 밤 홀로 귀가하는 시민을 위해 2인 1조의 대원이 집까지 동행하거나 우범지역을 순찰하는 서비스를 말한다.안심귀가 서비스를 이용하지 않는 이유를 묻자 ▲ 모르는 사람이 내 집 주소를 알게 하고 싶지 않다. ▲ 누가 데려다주는지 몰라서 두렵다 ▲ 제도 이름만 들어봤다 ▲ 경찰이 데려다주는 것으로 알고 있는데 괜히 나 때문에 인력 낭비로 이어질 것 같다 등의 답변이 돌아왔다. 응답 내용을 보면 서비스를 알고 있다고 답한 경우에도 실제 이용 방식이나 제공 주체를 정확히 알지 못하는 사례가 있었다.설문에서 확인된 이용 장벽은 실제 서비스 이용 과정에서도 존재할까.이를 확인하기 위해 서울의 한 자치구에 있는 안심귀가 스카우트 서비스를 직접 이용해 봤다. 서비스를 이용하는 과정에서 5년 동안 안심귀가 스카우터로 활동하고 있는 김아무개씨를 만날 수 있었다.스카우터는 2인 1조로 구성되어 노란색 복장과 모자, 경광봉을 착용하고 있다. 스카우터들은 각자 스카우터 신분증을 소지하여 이용자들에게 신원을 확인시킨 후 귀가 서비스를 제공한다.서비스를 직접 이용해보니, 현장에서는 대부분의 이용자가 집까지가 아닌 원하는 지점까지만 동행을 요청한다는 사실을 알 수 있었다. 스카우터는 "서비스를 제공하며 집 앞까지 데려다주기를 원하는 이용자도 있지만, 집을 알리고 싶지 않아서 중간까지만 동행해 달라고 하는 이용자가 다수 있기에 이들의 요청에 맞춰 서비스를 제공한다"고 답했다.설문에서 나온 '집 주소를 알리고 싶지 않다'는 우려처럼, 실제 이용자는 집 앞이 아닌 원하는 지점까지만 동행을 요청하는 것이다.하지만 서비스를 이용하기 전, 실제 이용에 필요한 세부 정보를 한 번에 확인하기는 어려웠다. 안심귀가스카우트는 자치구와 시기에 따라 운영 시간이 달라, 이용자는 자신이 사는 지역의 운영 여부와 시간을 확인한 뒤 신청해야 한다.서울시 1인 가구 포털에서 기본적인 이용 방법을 확인할 수 있었지만, 자치구별 안심귀가스카우트 운영 시간과 스카우터와의 접선 장소 등을 한눈에 파악하기 어려웠다. 실제 서비스 이용에 필요한 세부적인 정보는 이용자가 안심이 앱을 설치한 후 '이용' 버튼을 눌러야 확인할 수 있었다.서비스 이용을 가로막는 요인은 정보 부족만이 아니었다. 서울시 공식 자료에 따르면, 현재 안심귀가스카우트 운영 지역은 2025년 13개 자치구에서 강남구, 구로구, 노원구를 제외한 ▲강동구 ▲강서구 ▲동대문구 ▲동작구 ▲서초구 ▲성동구 ▲성북구 ▲송파구 ▲용산구 ▲중랑구 10개 자치구로 줄었다. 서비스를 알고 이용 의사가 있더라도 거주 지역에서 운영하지 않거나 이용하려는 시간과 운영시간이 맞지 않다면 서비스를 이용할 수 없는 상황이다.직접 이용해본 결과, 서비스의 존재를 아는 것과 실제 이용에 필요한 정보를 아는 것 사이에는 차이가 있었다. 운영 지역과 시간이 제한돼 있다는 점도 실제 이용을 가로막는 조건이었다.최근 서비스 이용 실적도 크게 줄었다. 서울시 안심귀가스카우트 서비스 전체 이용 실적은 2023년 12만 4001건에서 2025년 4만 2850건으로 2023년 대비 약 65% 감소했다.그렇다면, 서비스를 알리는 것만으로 실제 이용까지 이어질 수 있을까.원영재 서울여자대학교 행정학과 교수는 정보를 찾고 신청하는 과정에서 느끼는 심리적 부담 등을 지적하며 "정책 이름을 아는 것과 자신이 지원 대상인지, 무엇을 받을 수 있는지, 어떻게 신청하는지를 이해하는 것은 다르다"라고 강조했다. 이어 전입신고나 여성 1인 가구 상담 시 안전 서비스를 미리 안내해 주는 '적극 행정'을 제시했다. 원 교수는 "가장 우선할 일은 시민이 필요한 지원에 실제로 연결되는지 확인하고, 이용을 가로막는 요인을 개선하는 것"이라며 "이용하지 못한 시민의 경험까지 정책 개선에 반영해야 한다"고 강조했다.안심귀가스카우트를 직접 이용해보니, 설문에서 확인된 불안 가운데 일부는 실제 서비스 방식과 달랐다. 집 앞까지 동행하지 않아도 됐고, 스카우터는 신분을 확인할 수 있는 장비를 갖추고 있었다. 문제는 이런 정보를 서비스를 이용하기 전에는 충분히 알기 어려웠다는 점이다. 정책의 존재를 알리는 것에서 한 걸음 더 나아가, 필요한 사람이 이용 방법과 조건을 쉽게 확인하고 실제 이용까지 이어질 수 있도록 하는 '적극 행정'이 필요하다.